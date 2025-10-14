Απίστευτος καβγάς στη Φάρμα: «Πλύνε τα πιάτα, νούμερο» - Ξεσπά η Βαλεντίνα!

Δείτε sneak preview από το επεισόδιο της Τρίτης 14/10

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.10.25 , 15:48 Απίστευτος καβγάς στη Φάρμα: «Πλύνε τα πιάτα, νούμερο» - Ξεσπά η Βαλεντίνα!
14.10.25 , 15:45 Γνωστός πλαστικός χειρουργός επιτέθηκε άγρια σε γυναίκα στη Συγγρού
14.10.25 , 15:25 Σωτήρης Χατζάκης: Παντρεύτηκε με πολιτκό γάμο την Πολυξένη Μυλωνά
14.10.25 , 15:05 Βραζιλία: 36χρονη σκότωνε για απόλαυση - Δηλητηρίασε 4 ανθρώπους σε 5 μήνες
14.10.25 , 15:02 Άκης Σακελλαρίου: «Η κόρη μου είναι influencer»
14.10.25 , 14:57 BYD: Νέες τιμές με συνολικό οφελος έως 13.500 ευρώ
14.10.25 , 14:38 Στις 23 Μαρτίου ξεκινάει η δίκη για τα Τέμπη
14.10.25 , 14:09 Πρόστιμα σε Gucci, Chloé και Loewe από την ΕΕ για πάρανομες πρακτικές τιμών
14.10.25 , 13:43 Cash or Trash: Η φανέλα του Σλούκα με την υπογραφή του!
14.10.25 , 12:53 Φοινικούντα: «Είχα κακοποιηθεί σεξουαλικά από τον 68χρονο»
14.10.25 , 12:33 Behemoth: Οι βασιλιάδες του extreme metal ήχου έρχονται στην Αθήνα!
14.10.25 , 12:22 Λαχταριστό ριζότο με κοτόπουλο - Αυτή τη συνταγή θα τη λατρέψετε!
14.10.25 , 12:09 Κλέλια Ανδριολάτου: Ο σύντροφός της στα γενέθλιά της στους Παξούς
14.10.25 , 11:42 Αφροδίτη στον Ζυγό: Τρεις εβδομάδες γεμάτες αρμονία και σχέσεις
14.10.25 , 11:24 Σταμούλης: «Δεν μπορώ να δω τα σύννεφα χωρίς να θυμηθώ το παιδί μου»
Φοινικούντα: «Είχα κακοποιηθεί σεξουαλικά από τον 68χρονο»
Γνωστός πλαστικός χειρουργός επιτέθηκε άγρια σε γυναίκα στη Συγγρού
Καινούργιου: Η βόλτα στο κέντρο και η στιγμή που πιάνει την κοιλίτσα της
Βραζιλία: 36χρονη σκότωνε για απόλαυση - Δηλητηρίασε 4 ανθρώπους σε 5 μήνες
Άκης Σακελλαρίου: «Η κόρη μου είναι influencer»
Κλέλια Ανδριολάτου: Ο σύντροφός της στα γενέθλιά της στους Παξούς
Αμαλία Κωστοπούλου: Γιατί δεν μπορεί να κάνει θρησκευτικό γάμο
Ήταν κούκλα από μικρή - Αναγνωρίζετε τη γνωστή ηθοποιό;
10 πράγματα που μπορείς να κάνεις για να γίνεις πιο ευτυχισμένος σήμερα
Η δήμοσια συγγνώμη της Φίνου: «Έκανα τραγικό λάθος για τη Χρυσούλα Διαβάτη»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Πρώτη Δημοσίευση: 14.10.25, 11:41
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τεταμένο είναι το κλίμα στη γαλάζια ομάδα με τους παίκτες της Φάρμας να έχουν χωριστεί σε στρατόπεδα. 

Φάρμα: Ποιος ζήτησε να είναι ο πρώτος μονομάχος της εβδομάδας;

«Κάποιοι από την τετράδα είναι οι πιο πολλοί ανόητοι θεωρώ. Θέλουν να παίξουν λίγο, να σε εκνευρίσουν, να δημιουργήσουν θέμα. Ο Δημήτρης και η Στέλλα τα 100 πράγματα που λένε είναι αηδίες. Βρήκε ο Φίλιππος τον Ναθαναήλ. Άμα δεν ταιριάζανε δε θα συμπεθεριάζανε. Τα παιδιά ταιριάζουν, γιατί το επίπεδό τους είναι πολύ χαμηλό», ακούγεται να λέει ο Ανδρέας στο αποκλειστικό απόσπασμα του Breakfast@Star για τον Δημήτρη και τη Στέλλα, οι οποίοι έχουν έρθει πιο κοντά. 

Ένας απίστευτος καβγάς ανάμεσα στον Δημήτρη και τη Βαλεντίνα ξεσπά απόψε. Ενδεικτικός είναι ο διάλογος που θα προβληθεί στο νέο επεισόδιο στις 21:00 στο Star.: 

Φάρμα: Το χαμένο σοκολατάκι και η... ανακάλυψη της Βαλεντίνας!

Φάρμα: Στα άκρα οι σχέσεις του Δημήτρη με τη Βαλεντίνα

Φάρμα: Στα άκρα οι σχέσεις του Δημήτρη με τη Βαλεντίνα

Δημήτρης: Σκάστε ρε.

Βαλεντίνα: Δε θα μου ξαναπείς εμένα αυτή τη λέξη.

Δημήτρης: Πλύνε τα πιάτα σου νούμερο.

Βαλεντίνα: Που θα μιλάς σ' εμένα με αυτόν τον τρόπο. Σαν δε ντρέπεσαι κακομαθημένε παλιάνθρωπε.

Η Βαλεντίνα υπόσχεται να μην το αφήσει να περάσει έτσι κι ορκίζεται να πάρει εκδίκηση. «Αν συνεχίσει να μου φέρεται με άσχημο τρόπο εγώ θα πατήσω πόδι» και πρόσθεσε στις κάμερες «Ετοιμάζω σχέδιο για την εξολόθρευσή τους». 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Δείτε όλα τα επεισόδια της Φάρμας

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΡΜΑ
 |
ΦΑΡΜΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ
 |
ΦΑΡΜΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
 |
BREAKFASTSTAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top