Απίστευτος καβγάς στη Φάρμα: «Πλύνε τα πιάτα, νούμερο» - Ξεσπά η Βαλεντίνα!

Τεταμένο είναι το κλίμα στη γαλάζια ομάδα με τους παίκτες της Φάρμας να έχουν χωριστεί σε στρατόπεδα.

«Κάποιοι από την τετράδα είναι οι πιο πολλοί ανόητοι θεωρώ. Θέλουν να παίξουν λίγο, να σε εκνευρίσουν, να δημιουργήσουν θέμα. Ο Δημήτρης και η Στέλλα τα 100 πράγματα που λένε είναι αηδίες. Βρήκε ο Φίλιππος τον Ναθαναήλ. Άμα δεν ταιριάζανε δε θα συμπεθεριάζανε. Τα παιδιά ταιριάζουν, γιατί το επίπεδό τους είναι πολύ χαμηλό», ακούγεται να λέει ο Ανδρέας στο αποκλειστικό απόσπασμα του Breakfast@Star για τον Δημήτρη και τη Στέλλα, οι οποίοι έχουν έρθει πιο κοντά.

Ένας απίστευτος καβγάς ανάμεσα στον Δημήτρη και τη Βαλεντίνα ξεσπά απόψε. Ενδεικτικός είναι ο διάλογος που θα προβληθεί στο νέο επεισόδιο στις 21:00 στο Star.:

Φάρμα: Στα άκρα οι σχέσεις του Δημήτρη με τη Βαλεντίνα

Δημήτρης: Σκάστε ρε.

Βαλεντίνα: Δε θα μου ξαναπείς εμένα αυτή τη λέξη.

Δημήτρης: Πλύνε τα πιάτα σου νούμερο.

Βαλεντίνα: Που θα μιλάς σ' εμένα με αυτόν τον τρόπο. Σαν δε ντρέπεσαι κακομαθημένε παλιάνθρωπε.

Η Βαλεντίνα υπόσχεται να μην το αφήσει να περάσει έτσι κι ορκίζεται να πάρει εκδίκηση. «Αν συνεχίσει να μου φέρεται με άσχημο τρόπο εγώ θα πατήσω πόδι» και πρόσθεσε στις κάμερες «Ετοιμάζω σχέδιο για την εξολόθρευσή τους».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Δείτε όλα τα επεισόδια της Φάρμας