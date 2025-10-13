Φάρμα: Ποιος ζήτησε να είναι ο πρώτος μονομάχος της εβδομάδας;

«Δεν μπήκα στη Φάρμα για να κάθομαι» είπε


Η νέα εβδομάδα στη Φάρμα ξεκίνησε με ένταση και πολλές συζητήσεις γύρω από την αρχηγία και τις δοκιμασίες. Ο Γιώργος, που ανέλαβε αρχηγός των Πράσινων, παραδέχτηκε πως η ομάδα του δεν είχε το καλύτερο ξεκίνημα, καθώς έχασαν τη δοκιμασία για λίγα μόλις δευτερόλεπτα. Όπως είπε, η ήττα κρίθηκε σε λεπτομέρειες, ενώ αναγνώρισε πως οι αντίπαλοι ήταν γρήγοροι και οργανωμένοι, ειδικά στη φάση με το παζλ.

φαρμα

Αρχηγός Πράσινων Γιώργος

Παρόλα αυτά, το κλίμα στην ομάδα του παρέμεινε θετικό. Οι παίκτες του έδειξαν σεβασμό και στήριξη προς τον νέο αρχηγό — μάλιστα, του έφτιαξαν και… θρόνο, κάτι που ο Γιώργος δέχτηκε με χιούμορ, λέγοντας πως τον αντιμετωπίζουν σαν «βασιλιά».

Φάρμα: Το χαμένο σοκολατάκι και η... ανακάλυψη της Βαλεντίνας!

Η συζήτηση για τον πρώτο μονομάχο

Κατά τη διάρκεια του συμβουλίου, το θέμα πέρασε στο ποιος θα είναι ο πρώτος μονομάχος. Εκεί ήρθε η έκπληξη: ο Μιχαήλ ζήτησε ο ίδιος να πάρει τη θέση αυτή!

φαρμα

Μιχαήλ

Όπως εξήγησε, δεν ήθελε να αφήσει την τύχη να αποφασίσει μέσω κλήρωσης — προτίμησε να δοκιμαστεί με τη θέλησή του. «Δεν μπήκα στη Φάρμα για να κάθομαι, αλλά για να δοκιμαστώ και να ζήσω την εμπειρία», είπε χαρακτηριστικά.

Παραδέχτηκε όμως ότι οι συνθήκες, όπως η διατροφή και η κούραση, τον έχουν επηρεάσει, ενώ πρόσθεσε πως θέλει να δει «τι σημαίνει να είσαι μονομάχος».

Η απόφασή του ξάφνιασε πολλούς συμπαίκτες του. Η Γεωργία σχολίασε πως χρειάζεται θάρρος για να τολμήσεις κάτι τέτοιο, ενώ ορισμένοι θεώρησαν ότι ίσως ο Μιχαήλ θέλει να αποχωρήσει με δική του επιλογή, παρά να βρεθεί υποψήφιος από κάποιον άλλον. 

Φάρμα: Ένταση στο πρωινό της γαλάζιας ομάδας!

Η επιλογή του Γιώργου

Παρά τον αιφνιδιασμό, ο αρχηγός Γιώργος σεβάστηκε την επιθυμία του Μιχαήλ και τον ανακοίνωσε επίσημα ως πρώτο μονομάχο της εβδομάδας.
Η ομάδα αντιλήφθηκε ότι αυτή η απόφαση μπορεί να οδηγήσει σε δυνατή αναμέτρηση, καθώς ενδέχεται να αναμετρηθούν δύο από τους πιο δυνατούς παίκτες του παιχνιδιού — κάτι που κανείς δεν επιθυμεί.

Ο Μιχαήλ, πάντως, έδειξε αποφασισμένος: «Ξέρω τι λέει η ψυχή μου. Θέλω να μπω στη δοκιμασία, να δώσω το 100% και να το ζήσω».

