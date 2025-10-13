Φάρμα: Ένταση στο πρωινό της γαλάζιας ομάδας!

Ένταση προκλήθηκε στο πρωινό της γαλάζιας ομάδας, καθώς ο Δημήτρης Ζήκος έγινε έξαλλος που η Βαλεντίνα κοιμάται μέχρι αργά και κάποιοι την υποστηρίζουν.

Δες τη Φάρμα

«Είμαστε όλοι ίσοι εδώ μέσα» είπε ο Δημήτρης και στη συνέχεια ακολούθησε μία στιχομυθία με τη Βαλεντίνα.

Δημήτρης

Βαλεντίνα

Δ: Τι θα γίνει θα ξυπνήσουμε κανένα πρωί να κάνουμε καμία δουλίτσα;

Β: Εχθές ξύπνησα πρωί.

Δ: Και τι έκανες; Μία μέρα φτάνει;

Β: Δεν έχω όρεξη να μιλήσω με εσένα για δουλειές.

Δ: Τα υπόλοιπα παιδάκια γιατί δεν παραπονιούνται;

Η Βαλεντίνα είπε στην κάμερα: «Αν μία μέρα θα κοιμηθώ λίγο παραπάνω, την επόμενη μέρα θα κάνω κάτι παραπάνω». «Άλλη φορά, άλλα άτομα στοχοποιήθηκαν επειδή κοιμήθηκαν παραπάνω» είπε τότε ο Μήτσος, με τον Λευτέρη να του λέει πως αυτό δεν ισχύει και είναι ψέμα.

«Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο πως έχω πρόβλημα με τον Μήτσο» είπε on camera ο Λευτέρης.