Φάρμα: Ένταση στο πρωινό της γαλάζιας ομάδας!

Ένταση προκλήθηκε στο πρωινό της γαλάζιας ομάδας, καθώς ο Δημήτρης Ζήκος έγινε έξαλλος που η Βαλεντίνα κοιμάται μέχρι αργά και κάποιοι την υποστηρίζουν.
«Είμαστε όλοι ίσοι εδώ μέσα» είπε ο Δημήτρης και στη συνέχεια ακολούθησε μία στιχομυθία με τη Βαλεντίνα.
Δ: Τι θα γίνει θα ξυπνήσουμε κανένα πρωί να κάνουμε καμία δουλίτσα;
Β: Εχθές ξύπνησα πρωί.
Δ: Και τι έκανες; Μία μέρα φτάνει;
Β: Δεν έχω όρεξη να μιλήσω με εσένα για δουλειές.
Δ: Τα υπόλοιπα παιδάκια γιατί δεν παραπονιούνται;
Η Βαλεντίνα είπε στην κάμερα: «Αν μία μέρα θα κοιμηθώ λίγο παραπάνω, την επόμενη μέρα θα κάνω κάτι παραπάνω». «Άλλη φορά, άλλα άτομα στοχοποιήθηκαν επειδή κοιμήθηκαν παραπάνω» είπε τότε ο Μήτσος, με τον Λευτέρη να του λέει πως αυτό δεν ισχύει και είναι ψέμα.
«Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο πως έχω πρόβλημα με τον Μήτσο» είπε on camera ο Λευτέρης.