Φάρμα: Το χαμένο σοκολατάκι και η... ανακάλυψη της Βαλεντίνας!

Η ίδια δήλωσε αθώα και μπερδεμένη!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.10.25 , 23:46 Δήμητρα Βλαγκοπούλου: Οι βραβεύσεις, ο χορός & η αγαπημένη συνήθεια!
13.10.25 , 23:40 Έγκλημα Φοινικούντα: Αναζητούν Τον Συνεπιβάτη Με Την Κιθάρα
13.10.25 , 23:33 Δανάη Μπάρκα: Η εκδρομή στο χωριό του πατέρα της - Η συγκινητική ανάρτηση
13.10.25 , 23:22 Παλαιστίνη: Λαοθάλασσα Για Την Υποδοχή 2.000 Κρατούμενων
13.10.25 , 23:15 Φάρμα: Ποιος ζήτησε να είναι ο πρώτος μονομάχος της εβδομάδας;
13.10.25 , 23:03 Ντάνιελ Ντέι Λιούις στο Star: «Όσο απείχα έμαθα να κατασκευάζω βιολιά»
13.10.25 , 23:00 Φάρμα: Το χαμένο σοκολατάκι και η... ανακάλυψη της Βαλεντίνας!
13.10.25 , 22:34 Χριστίνα Κοντοβά: Διακοπές με τη bestie της Σίσσυ Χρηστίδου στη Βαρκελώνη
13.10.25 , 22:11 Δημοσκόπηση GPO: Νέα πτώση για τη Νέα Δημοκρατία
13.10.25 , 22:10 Φάρμα: Ποια ομάδα κέρδισε στην πρώτη δοκιμασία ασυλίας της εβδομάδας
13.10.25 , 22:07 Bίντεο από ληστεία στην Καισαριανή: Χρειάστηκαν μόλις 30 δευτερόλεπτα!
13.10.25 , 22:00 Φάνης Μουρατίδης: Η Παπαχαραλάμπους, η ηλικία, το ύψος κι οι γιοι του
13.10.25 , 22:00 Φάρμα: Τι περιέχει η απαιτητική πρώτη δοκιμασία ασυλίας της εβδομάδας;
13.10.25 , 21:55 Φάρμα: Ποια ομάδα κέρδισε στις μουσικές καρέκλες;
13.10.25 , 21:48 Στη φυλακή ο Ιρακινός: Παρά τις 4 συλλήψεις κυκλοφορούσε ανενόχλητος
Κάρυστος: Πέθανε η γυναίκα που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύζυγό της
Αμαλία Κωστοπούλου: Γιατί δεν μπορεί να κάνει θρησκευτικό γάμο
Δανάη Μπάρκα: Η εκδρομή στο χωριό του πατέρα της - Η συγκινητική ανάρτηση
Βαγγέλης Μπαταρλής: «Έχασα 10 κιλά στη φυλακή»
Πάτρα: Πατέρας κατηγορείται για ασέλγεια στις κόρες και τις ανιψιές του
Αγγελική Ηλιάδη: Στο νοσοκομείο ο γιος της, Μπάμπης Λαζαρίδης
Σταμούλης για σύζυγο: «Eίμαστε 10 χρόνια μαζί.Την αγαπούσε πολύ ο γιος μου»
Πότε ξεκινά η δίκη του αστυνομικού της Βουλής και της συζύγου του
Κωνσταντίνος Αργυρός: Πώς γνώρισε την Αλεξάνδρα Νίκα και… καψουρεύτηκε!
Viral η ατάκα της Βανδή: «Οι άνδρες πάνε στρατό και... τσουρέκια»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα απρόσμενο περιστατικό αναστάτωσε τους παίκτες στη Φάρμα, όταν η Βαλεντίνα άρχισε να ψάχνει στα σκουπίδια για να λύσει ένα.. μυστήριο που την μπέρδεψε. Όλα ξεκίνησαν όταν εκείνη παρατήρησε ότι από το συρτάρι, όπου υπήρχαν δύο κουτάκια με προσωπικά αντικείμενα, έλειπε το ένα. Θεωρώντας ότι ίσως είχε πεταχτεί κατά λάθος, αποφάσισε να ψάξει μέσα στα σκουπίδια του σπιτιού.

φαρμα

Καθώς έψαχνε, αντί να βρει αυτό που νόμιζε πως χάθηκε, ανακάλυψε κάτι εντελώς διαφορετικό: ένα πεταμένο σοκολατάκι! Το γεγονός αυτό προκάλεσε έκπληξη και γέλια, αλλά και απορίες. Η ίδια δήλωσε αθώα και μπερδεμένη, λέγοντας πως δεν γνωρίζει πώς η σοκολάτα βρέθηκε εκεί. Οι συμπαίκτες της προσπάθησαν να εξηγήσουν την κατάσταση, με ορισμένους να υποστηρίζουν ότι ίσως απλώς μετακινήθηκε κατά λάθος ή έπεσε. 

Φάρμα: Ποιος ζήτησε να είναι ο πρώτος μονομάχος της εβδομάδας;

βαλεντινα

Ωστόσο, η ανακάλυψη αυτή φούντωσε τη συζήτηση για κάτι πιο σοβαρό: το αν κάποιοι παίκτες παίρνουν πράγματα ή φαγητά χωρίς να ρωτήσουν. Ορισμένοι ανέφεραν ότι υπάρχουν ενδείξεις πως κάποιος «απλώνει χέρι» στις κοινές προμήθειες, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένταση και δυσπιστία μέσα στην ομάδα. Η Βαλεντίνα, αν και αρχικά γελούσε με το εύρημά της, παραδέχτηκε ότι όλη η κατάσταση είναι «πολύ περίεργη».

Φάρμα: Ένταση στο πρωινό της γαλάζιας ομάδας!

Για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση, κάποιοι πρότειναν να φυλάνε καλύτερα τα τρόφιμα και μάλιστα να στήσουν μια μικρή «παγίδα» ώστε να δουν ποιος ανοίγει τα ντουλάπια χωρίς λόγο. 

Δες τη Φάρμα

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΡΜΑ
 |
ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top