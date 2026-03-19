Πόπη Μαλλιωτάκη για Αγγελική Ηλιάδη: «Δεν μπορώ να πω αν τις έτρωγε»

Μετά την πρόσφατη αποκάλυψη της Αγγελικής Ηλιάδη για την κακοποίηση που υποστηρίζει ότι είχε δεχθεί από τον τότε σύντροφό της, Μπάμπη Λαζαρίδη, η Πόπη Μαλλιωτάκη που υπήρξε παντρεμένη μαζί του μιλάει για πρώτη φορά.

Η γνωστή τραγουδίστρια ήταν ζευγάρι με τον επιχειρηματία τη δεκαετία του ’90 και μαζί απέκτησαν έναν γιο.

Η Πόπη Μαλλιωτάκη βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης στην εκπομπή «Happy Day» και μίλησε για όλα στη Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Εγώ δεν τάσσομαι υπέρ ποτέ της βίας. Είμαι πολύ κατά και όποιος κι αν ήταν δίπλα μου, αν σήκωνε το χέρι του, εγώ θα του το ’κοβα. Ξύλο δεν θα ανεχόμουνα», ξεκαθάρισε αρχικά, τονίζοντας ότι μιλά αποκλειστικά για τη δική της σχέση μαζί του: «Δεν μπορώ να πω αν τις έτρωγε ή δεν τις έτρωγε. Δεν ήμουν μπροστά. Θα μιλήσω όμως για μένα».

Η ίδια αναφέρθηκε στη γνωριμία τους στις αρχές της δεκαετίας του ’90: «Τον γνώρισα πολύ μικρό, ήμασταν και οι δύο παιδιά και φτιάξαμε μια πολύ ωραία σχέση που κατέληξε σε γάμο. Έμεινα δώδεκα χρόνια μαζί του».

Πόπη Μαλιωτάκη - Μπάμπης Λαζαρίδης

Όπως υποστήριξε, η δική της εμπειρία ήταν εντελώς διαφορετική: «Εγώ γνώρισα έναν άνθρωπο πολύ υποστηρικτικό, και σε μένα και στο παιδί. Ακόμα και μετά τον χωρισμό μας. Ποτέ δεν μίλησε άσχημα για μένα, ποτέ δεν πήγαμε στα δικαστήρια».

Η Πόπη Μαλλιωτάκη μάλιστα διευκρίνησε ότι δεν πήρε ποτέ διαζύγιο από τον Μπάμπη Λαζαρίδη: «Δεν έχω πάρει ποτέ διαζύγιο. Λέει ψέματα. Τότε ήμασταν μαζί με τον Μπάμπη, το παιδί μας ήταν τεσσάρων χρονών. Δεν ήμουν κρυμμένη, εμφανιζόμουν κανονικά στις εκπομπές».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις εντάσεις που υπήρχαν στη σχέση τους, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν έφτασαν ποτέ σε επίπεδο βίας: «Υπήρχαν καυγάδες, αλλά εγώ αν έβλεπα ότι κάτι ξεφεύγει, σηκωνόμουν και έφευγα. Δεν σήκωνα τέτοια πράγματα. Ήξερε ότι αν με πιέσει, θα φύγω».

Σε άλλο σημείο αποκάλυψε ότι είχε βοηθήσει την Αγγελική Ηλιάδη σε διαδικαστικό θέμα: «Μου είχε ζητήσει μια ληξιαρχική πράξη για το παιδί, γιατί δεν μπορούσε να τη βγάλει. Πήγα εγώ στο ΚΕΠ και έτσι γνωρίστηκαν τα παιδιά μετά από χρόνια».

Κλείνοντας, η τραγουδίστρια στάθηκε στις συνέπειες που έχουν τέτοιες δημόσιες τοποθετήσεις: «Υπάρχουν δύο παιδιά πίσω που τα ακούν όλα αυτά. Και τώρα παρουσιάζεται ένας πατέρας σαν τέρας, κάτι που, τουλάχιστον στη δική μου περίπτωση, δεν ίσχυε. Σε μένα φέρθηκε πολύ καλά, ακόμα και μετά τον χωρισμό μας».

Ο Μπάμπης Λαζαρίδης δολοφονήθηκε την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου του 2008 στην οδό Καραμανλή στη Βούλα, ενώ έβγαινε μαζί με την Αγγελική Ηλιάδη από ξενοδοχείο στο οποίο διέμενε και ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί στο αυτοκίνητό του.

Οι δράστες επέβαιναν σε μοτοσικλέτα και ο ένας «γάζωσε» με Καλάσνικοφ τον επιχειρηματία, ο οποίος δέχτηκε τουλάχιστον 20 σφαίρες, ενώ μία τραυμάτισε ελαφρά στο πόδι και την Αγγελική Ηλιάδη. Η δολοφονία του θεωρήθηκε «συμβόλαιο θανάτου».