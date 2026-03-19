Πόπη Μαλλιωτάκη για Αγγελική Ηλιάδη: «Δεν μπορώ να πω αν τις έτρωγε»

Τι είπε για τη σχέση της με τον Μπάμπη Λαζαρίδη

19.03.26 , 13:35 Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Με την πιο hot puffy bag της σεζόν- Πόσο κοστίζει;
19.03.26 , 13:30 H συγκινητική αφιέρωση του ΠΑΟΚ για τον Κλεομένη
19.03.26 , 12:58 Αυστρία: 32χρονη influencer βρέθηκε θαμμένη μέσα σε βαλίτσα
19.03.26 , 12:50 Πρόωρες εκλογές: Σενάρια, δημοσκοπήσεις και ο ρόλος του πολέμου
19.03.26 , 12:42 Ανδριολάτου: Το πάρτι του Elton John, η ταινία στο Hollywood και το Maestro
19.03.26 , 12:36 Άση Μπήλιου: H Σελήνη στον Κριό ενεργοποιεί τη δυνατή όψη Κρόνου- Ποσειδώνα
19.03.26 , 12:30 Market Pass 2026: Voucher 40 ευρώ για αγορά τροφίμων - Ποιοι το δικαιούνται
19.03.26 , 12:02 Νηστίσιμο παστίτσιο με κιμά μανιταριών
19.03.26 , 11:58 Βογιατζάκη: «Όταν είμαι καλά ψυχολογικά ή δεν είμαι το ρίχνω στο φαγητό»
19.03.26 , 11:51 Ετεοκλής για Ελένη: «Δεν την αντέχω άλλο!»
19.03.26 , 11:44 Σαουδική Αραβία: Ελληνικοί Patriot κατέρριψαν ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο
19.03.26 , 11:33 Καινούργιου: «Είμαι έγκυος στον 9ο και θέλω λαγάνα, δεν υπάρχει πουθενά;»
19.03.26 , 11:20 Ηλιάδη: «Με βασάνιζε η σκέψη πώς μπορεί να ένιωσε τη στιγμή της δολοφονίας»
19.03.26 , 11:12 Τάμτα: Η εκκεντρική εμφάνιση στο πλευρό του Πάρι Κασιδόκωστα
19.03.26 , 11:03 Πόπη Μαλλιωτάκη για Αγγελική Ηλιάδη: «Δεν μπορώ να πω αν τις έτρωγε»
Μαμαλάκης: «Με χτύπαγε σαν χταπόδι τρία χρόνια. Είχα γίνει ανορεκτικός»
Αποστόλης Τότσικας: «Σίγουρα ευθύνεται η σύζυγός μου που δεν έχω ρυτίδες»
Βασίλης Μηλιώνης: Η ηλικία, οι σπουδές και η «δίψα» για την υποκριτική
Λασκαράκη για χωρισμό με Τσιμιτσέλη: «Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά»
Αντώνης Κανάκης: «Πραγματικά πλέον ελπίζω να είμαι ζωντανός γι’ αυτό»
Μαρίνα Ασλάνογλου: «Μετά τον χωρισμό, είμαι στα καλύτερά μου!»
Γαλάτεια Βασιλειάδη για Γιώργο Παπαδόπουλο:«Φτάσαμε να πούμε “τελειώνουμε”»
Καιρός: Ξεκινά η σιβηρική εισβολή, φέρνοντας κρύο και χιόνια
Δανάη Παππά: To power suit της μας άρεσε πολύ- Η glam rock εμφάνισή της
Η σειρά που πήρε νωρίς το πράσινο φως για την επόμενη σεζόν!
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Πόπη Μαλλιωτάκη μίλησε για την κακοποίηση που ανέφερε η Αγγελική Ηλιάδη, χωρίς να επιβεβαιώσει αν ο Μπάμπης Λαζαρίδης ήταν βίαιος.
  • Η Μαλλιωτάκη χαρακτήρισε τη δική της σχέση με τον Λαζαρίδη ως υποστηρικτική και χωρίς βία.
  • Ανακοίνωσε ότι δεν έχει πάρει ποτέ διαζύγιο από τον Λαζαρίδη και ότι δεν υπήρξαν δικαστικές διαμάχες μεταξύ τους.
  • Επεσήμανε τις συνέπειες των δημόσιων δηλώσεων για τα παιδιά που εμπλέκονται.
  • Ο Λαζαρίδης δολοφονήθηκε το 2008, σε μια επίθεση που θεωρήθηκε συμβόλαιο θανάτου.

Μετά την πρόσφατη αποκάλυψη της Αγγελικής Ηλιάδη για την κακοποίηση που υποστηρίζει ότι είχε δεχθεί από τον τότε σύντροφό της, Μπάμπη Λαζαρίδη, η Πόπη Μαλλιωτάκη που υπήρξε παντρεμένη μαζί του μιλάει για πρώτη φορά.

Η γνωστή τραγουδίστρια ήταν ζευγάρι με τον επιχειρηματία τη δεκαετία του ’90 και μαζί απέκτησαν έναν γιο. 

Η Πόπη Μαλλιωτάκη βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης στην εκπομπή «Happy Day» και μίλησε για όλα στη Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Εγώ δεν τάσσομαι υπέρ ποτέ της βίας. Είμαι πολύ κατά και όποιος κι αν ήταν δίπλα μου, αν σήκωνε το χέρι του, εγώ θα του το ’κοβα. Ξύλο δεν θα ανεχόμουνα», ξεκαθάρισε αρχικά, τονίζοντας ότι μιλά αποκλειστικά για τη δική της σχέση μαζί του: «Δεν μπορώ να πω αν τις έτρωγε ή δεν τις έτρωγε. Δεν ήμουν μπροστά. Θα μιλήσω όμως για μένα».

Η ίδια αναφέρθηκε στη γνωριμία τους στις αρχές της δεκαετίας του ’90: «Τον γνώρισα πολύ μικρό, ήμασταν και οι δύο παιδιά και φτιάξαμε μια πολύ ωραία σχέση που κατέληξε σε γάμο. Έμεινα δώδεκα χρόνια μαζί του». 

Πόπη Μαλιωτάκη - Μπάμπης Λαζαρίδης

Όπως υποστήριξε, η δική της εμπειρία ήταν εντελώς διαφορετική: «Εγώ γνώρισα έναν άνθρωπο πολύ υποστηρικτικό, και σε μένα και στο παιδί. Ακόμα και μετά τον χωρισμό μας. Ποτέ δεν μίλησε άσχημα για μένα, ποτέ δεν πήγαμε στα δικαστήρια».

Η Πόπη Μαλλιωτάκη μάλιστα διευκρίνησε ότι δεν πήρε ποτέ διαζύγιο από τον Μπάμπη Λαζαρίδη: «Δεν έχω πάρει ποτέ διαζύγιο. Λέει ψέματα. Τότε ήμασταν μαζί με τον Μπάμπη, το παιδί μας ήταν τεσσάρων χρονών. Δεν ήμουν κρυμμένη, εμφανιζόμουν κανονικά στις εκπομπές».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις εντάσεις που υπήρχαν στη σχέση τους, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν έφτασαν ποτέ σε επίπεδο βίας: «Υπήρχαν καυγάδες, αλλά εγώ αν έβλεπα ότι κάτι ξεφεύγει, σηκωνόμουν και έφευγα. Δεν σήκωνα τέτοια πράγματα. Ήξερε ότι αν με πιέσει, θα φύγω».

Σε άλλο σημείο αποκάλυψε ότι είχε βοηθήσει την Αγγελική Ηλιάδη σε διαδικαστικό θέμα: «Μου είχε ζητήσει μια ληξιαρχική πράξη για το παιδί, γιατί δεν μπορούσε να τη βγάλει. Πήγα εγώ στο ΚΕΠ και έτσι γνωρίστηκαν τα παιδιά μετά από χρόνια».

Κλείνοντας, η τραγουδίστρια στάθηκε στις συνέπειες που έχουν τέτοιες δημόσιες τοποθετήσεις: «Υπάρχουν δύο παιδιά πίσω που τα ακούν όλα αυτά. Και τώρα παρουσιάζεται ένας πατέρας σαν τέρας, κάτι που, τουλάχιστον στη δική μου περίπτωση, δεν ίσχυε. Σε μένα φέρθηκε πολύ καλά, ακόμα και μετά τον χωρισμό μας».

Ο Μπάμπης Λαζαρίδης δολοφονήθηκε την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου του 2008 στην οδό Καραμανλή στη Βούλα, ενώ έβγαινε μαζί με την Αγγελική Ηλιάδη από ξενοδοχείο στο οποίο διέμενε και ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί στο αυτοκίνητό του.

Οι δράστες επέβαιναν σε μοτοσικλέτα και ο ένας «γάζωσε» με Καλάσνικοφ τον επιχειρηματία, ο οποίος δέχτηκε τουλάχιστον 20 σφαίρες, ενώ μία τραυμάτισε ελαφρά στο πόδι και την Αγγελική Ηλιάδη. Η δολοφονία του θεωρήθηκε «συμβόλαιο θανάτου».

