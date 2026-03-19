Τούνη: Το υγιεινό πρωινό και μεσημεριανό για τον Πάρη

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τι γυμναστική κάνει η Ιωάννα Τούνη/ βίντεο από το Instagram της

Μπορεί η Ιωάννα Τούνη να εργάζεται αρκετές ώρες τη μέρα πάντα όμως πρώτη της προτεραιότητα παραμένει ο μοχαχογιός της Πάρης.

Η influencer περνάει αρκετές ώρες με το παιδί της και φροντίζει έτσι ώστε να τρέφεται σωστά και υγιεινά. Αυτός είναι και ο λόγος που η ίδια του ετοιμάζει τα φαγητοδοχεία για το σχολείο βάζοντάς του και πρωϊνό και μεσημεριανό.

Η ίδια για πρωινό του βάζει αυγό με πιπέρι και για φρούτο ακτινίδια και για μεσημεριανό είτε κρέας ψητό είτε όσπρια. Αυτή τη φορά του έβαλε φακές με κρεμμύδι και αγγουράκι.

Η επιλογή των γευμάτων δεν είναι τυχαία καθώς η Ιωάννα Τούνη είναι λάτρης της υγιεινής διατροφής και θέλει το παιδί της να παίρνει όλα τα θρεπτικά συστατικά από τα φαγητά.

Αυγό

Τα οφέλη του αυγού

Το αυγό δεν συγκαταλέγεται τυχαία στα superfoods καθώς είναι ένα τρόφιμο με πολλαπλά οφέλη.

Θεωρείται μία από τις καλύτερες πηγές πρωτεϊνης και περιέχει όλα τα απαραίτητα αμινοξέα που χρειάζεται ο οργανισμός μας.

Παράλληλα περιέχει θρεπτικά συστατικά όπως βιταμίνη D, ψευδάργυρο τα οποία ενισχύουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα, καθώς ασβέστιο και βιταμίνες του συμπλέγματος Β που βρουν ως ασπίδα κατά των ιώσεων και μας κάνουν να αρρωσταίνουμε λιγότερο.

Άλλη μία σημαντική βιταμίνη που περιέχεται στα αυγά είναι η Β12 που βοηθά την καλή λειτουργία του εγκεφάλου.

Τέλος ένα αυγό συμβάλλει και στη διατήρηση του βάρους μας καθώς το βραστό έχει μόλις 77 θερμίδες.

Ακτινίδιο

Τα οφέλη του ακτινίδιου

Το ακτινίδιο το οποίο η Ιωάννα Τούνη ενσωματώνει συχνά στη διατροφή του Πάρη είναι ένα φρούτα με πολλαπλά οφέλη.

Ενισχύει το ανοσοποιητικό και το πεπτικό μας σύστημα λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνη C που έχει αλλά και λόγω των φυτικών ινών που συμβάλλουν στην καλή λειτουργία του εντέρου.

Παράλληλα κάνει καλό και στην καρδιά καθώς μειώνει την αρτηριακή πίεση και τη χοληστερόλη.

Φακές

Τι οφέλη έχουν οι φακές

Συμβάλλουν στην καλή υγεία της καρδιάς

Ένα πιάτο φακές είναι πλούσιο σε μαγνήσιο, κάλιο και φυτικές ίνες, τα οποία βοηθούν στη μείωση της αρτηριακής πίεσης και της "κακής" χοληστερόλης (LDL), προστατεύοντας από καρδιαγγειακές παθήσεις.

Καταπολεμούν την αναιμία και έχουν αντιοξειδωτική δράση

Οι φακές θεωρούνται εξαιρετική πηγή σιδήρου, η οποία είναι απαραίτητη για την παραγωγή αιμοσφαιρίνης και την καταπολέμηση της κόπωσης, ειδικά σε περιπτώσεις αναιμίας, ενώ παράλληλα περιέχουν πολυφαινόλες, οι οποίες έχουν αντιφλεγμονώδεις και αντικαρκινικές ιδιότητες.

Η Ιωάννα Τούνη προσέχει φυσικά και τη δική της διατροφή γι΄ αυτό κιόλας τον λόγο δεν παραλείπει ποτέ το πρωινό, καθώς το θεωρεί το σημαντικότερο γεύμα της μέρας.

Η ίδια επιλέγει ένα πιάτο με βραστό αυγό, αβοκάντο, ντοματίνια και καλαμπόκι.