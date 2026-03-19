Τούνη: Το υγιεινό πρωινό και μεσημεριανό για τον Πάρη

Tι επιλέγει η ίδια για πρωινό;

19.03.26 , 13:35 Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Με την πιο hot puffy bag της σεζόν- Πόσο κοστίζει;
19.03.26 , 13:30 H συγκινητική αφιέρωση του ΠΑΟΚ για τον Κλεομένη
19.03.26 , 12:58 Αυστρία: 32χρονη influencer βρέθηκε θαμμένη μέσα σε βαλίτσα
19.03.26 , 12:50 Πρόωρες εκλογές: Σενάρια, δημοσκοπήσεις και ο ρόλος του πολέμου
19.03.26 , 12:42 Ανδριολάτου: Το πάρτι του Elton John, η ταινία στο Hollywood και το Maestro
19.03.26 , 12:36 Άση Μπήλιου: H Σελήνη στον Κριό ενεργοποιεί τη δυνατή όψη Κρόνου- Ποσειδώνα
19.03.26 , 12:30 Market Pass 2026: Voucher 40 ευρώ για αγορά τροφίμων - Ποιοι το δικαιούνται
19.03.26 , 12:02 Νηστίσιμο παστίτσιο με κιμά μανιταριών
19.03.26 , 11:58 Βογιατζάκη: «Όταν είμαι καλά ψυχολογικά ή δεν είμαι το ρίχνω στο φαγητό»
19.03.26 , 11:51 Ετεοκλής για Ελένη: «Δεν την αντέχω άλλο!»
19.03.26 , 11:44 Σαουδική Αραβία: Ελληνικοί Patriot κατέρριψαν ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο
19.03.26 , 11:33 Καινούργιου: «Είμαι έγκυος στον 9ο και θέλω λαγάνα, δεν υπάρχει πουθενά;»
19.03.26 , 11:20 Ηλιάδη: «Με βασάνιζε η σκέψη πώς μπορεί να ένιωσε τη στιγμή της δολοφονίας»
19.03.26 , 11:12 Τάμτα: Η εκκεντρική εμφάνιση στο πλευρό του Πάρι Κασιδόκωστα
19.03.26 , 11:03 Πόπη Μαλλιωτάκη για Αγγελική Ηλιάδη: «Δεν μπορώ να πω αν τις έτρωγε»
Αποστόλης Τότσικας: «Σίγουρα ευθύνεται η σύζυγός μου που δεν έχω ρυτίδες»
Μαμαλάκης: «Με χτύπαγε σαν χταπόδι τρία χρόνια. Είχα γίνει ανορεκτικός»
Βασίλης Μηλιώνης: Η ηλικία, οι σπουδές και η «δίψα» για την υποκριτική
Λασκαράκη για χωρισμό με Τσιμιτσέλη: «Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά»
Αντώνης Κανάκης: «Πραγματικά πλέον ελπίζω να είμαι ζωντανός γι’ αυτό»
Γαλάτεια Βασιλειάδη για Γιώργο Παπαδόπουλο:«Φτάσαμε να πούμε “τελειώνουμε”»
Μαρίνα Ασλάνογλου: «Μετά τον χωρισμό, είμαι στα καλύτερά μου!»
Καιρός: Ξεκινά η σιβηρική εισβολή, φέρνοντας κρύο και χιόνια
Η σειρά που πήρε νωρίς το πράσινο φως για την επόμενη σεζόν!
Ο Αντώνης Κανάκης για την κόρη του: «Ό,τι ωραιότερο έχω φορέσει ποτέ»
Περισσότερα

VIDEOS

Δημήτρης Ορφανάκος - ασκήσεις κοιλιακών
Fitness
Oι 10 καλύτερες ασκήσεις για καλογραμμωμένους κοιλιακούς
Δημήτρης Ορφανάκος - Ασκήσεις για γλουτούς και πόδια
Fitness
Έξι κορυφαίες ασκήσεις για γυναίκες που αναδεικνύουν τους γλουτούς
Γυμνάστριες κάνουν άσκηση κοιλιακών
Fitness
Επίπεδη κοιλιά: Αποκτήστε την με μόλις 4 λεπτά άσκηση την
Τρεις ασκήσεις για γραμμωμένα χέρια!
Fitness
Οι καλύτερες τρεις ασκήσεις για γραμμωμένα χέρια!
Χυμός Παντζάρι: Τα Απίστευτα Οφέλη Του
Fitness
O χυμός ποιου λαχανικού έχει λίγες θερμίδες και κάνει καλό
Ασκήσεις για πόδια & γλουτούς
Fitness
Ασκήσεις για γλουτούς & πόδια - Πρόγραμμα για αποτελέσματα σε
ασκήσεις για κοιλιακούς
Fitness
Οι 5 τοπ ασκήσεις για κοιλιακούς - πέτρα!
Κοπέλα γυμνάζεται
Fitness
Γυμναστική στο σπίτι: Κάψε λίπος με 4+1 αερόβιες ασκήσεις!
Ράσια Ιωακειμίδου
Fitness
Μάθε να κάνεις σανίδα: Η πιο δυνατή και αποτελεσματική άσκηση
Καλλίγραμμα πόδια
Fitness
Ζηλεύεις τα γυμνασμένα και καλλίγραμμα πόδια;
Ράσια Ιωακειμίδου
Fitness
Οι top ασκήσεις με λάστιχα για μυική ενδυνάμωση!
H Mαριλίνα Βακονδίου δείχνει ασκήσεις για τέλειο σώμα
Fitness
Θέλεις να αποκτήσεις τέλειους γλουτούς και υπέροχα πόδια; Κάνε τις
Αυτή είναι η τέλεια κυκλική προπόνηση που μπορείς να κάνεις όπου και να’ σαι
Fitness
Αυτή είναι η τέλεια κυκλική προπόνηση που μπορείς να κάνεις
Διασκεδαστικές ασκήσεις από την Μαριλίνα Βακονδίου
Fitness
Εύκολες και διασκεδαστικές ασκήσεις για να αποκτήσεις καλλίγραμμη σιλουέτα αλλά
Ασκήσεις για τέλειο σώμα από την Μαριλίνα Βακονδίου
Fitness
Θέλεις καλλίγραμμο σώμα; Κάνε για 30’ τη μέρα τις ασκήσεις
Προβολή 5 από 15
Δείτε στο παρακάτω βίντεο τι γυμναστική κάνει η Ιωάννα Τούνη/ βίντεο από το Instagram της
Μπορεί η Ιωάννα Τούνη να εργάζεται αρκετές ώρες τη μέρα πάντα όμως πρώτη της προτεραιότητα παραμένει ο μοχαχογιός της Πάρης.

Ιωάννα Τούνη: To ελαφρύ απογευματινό γεύμα με πέντε μόνο υλικά

Η influencer περνάει αρκετές ώρες με το παιδί της και φροντίζει έτσι ώστε να τρέφεται σωστά και υγιεινά. Αυτός είναι και ο λόγος που η ίδια του ετοιμάζει τα φαγητοδοχεία για το σχολείο βάζοντάς του και πρωϊνό και μεσημεριανό. 

 

 

Η ίδια για πρωινό του βάζει αυγό με πιπέρι και για φρούτο ακτινίδια και για μεσημεριανό είτε κρέας ψητό είτε όσπρια. Αυτή τη φορά του έβαλε φακές με κρεμμύδι και αγγουράκι.

Η επιλογή των γευμάτων δεν είναι τυχαία καθώς η Ιωάννα Τούνη είναι λάτρης της υγιεινής διατροφής και θέλει το παιδί της να παίρνει όλα τα θρεπτικά συστατικά από τα φαγητά. 

Αυγό

Τα οφέλη του αυγού

Το αυγό δεν συγκαταλέγεται τυχαία στα superfoods καθώς είναι ένα τρόφιμο με πολλαπλά οφέλη.

αυγό

Θεωρείται μία από τις καλύτερες πηγές πρωτεϊνης και περιέχει όλα τα απαραίτητα αμινοξέα που χρειάζεται ο οργανισμός μας.

Παράλληλα περιέχει θρεπτικά συστατικά όπως βιταμίνη D,  ψευδάργυρο τα οποία ενισχύουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα, καθώς  ασβέστιο και βιταμίνες του συμπλέγματος Β που βρουν ως ασπίδα κατά των ιώσεων και μας κάνουν να αρρωσταίνουμε λιγότερο.

Άλλη μία σημαντική βιταμίνη που περιέχεται στα αυγά είναι η  Β12 που  βοηθά την καλή λειτουργία του εγκεφάλου.

Τέλος ένα αυγό συμβάλλει και στη διατήρηση του βάρους μας καθώς το βραστό έχει μόλις  77 θερμίδες. 

 

ακτινίδιο

Ακτινίδιο

Τα οφέλη του ακτινίδιου 

Το ακτινίδιο το οποίο η Ιωάννα Τούνη ενσωματώνει συχνά στη διατροφή του Πάρη είναι ένα φρούτα με πολλαπλά οφέλη. 

Ενισχύει το ανοσοποιητικό και το πεπτικό μας σύστημα λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνη C που έχει αλλά και λόγω των φυτικών ινών που συμβάλλουν στην καλή λειτουργία του εντέρου.

Παράλληλα κάνει καλό και στην καρδιά καθώς μειώνει την αρτηριακή πίεση και τη χοληστερόλη.

Φακές 

φακές

Τι οφέλη έχουν οι φακές 

Συμβάλλουν στην καλή υγεία της καρδιάς

Ένα πιάτο φακές είναι πλούσιο σε μαγνήσιο, κάλιο και φυτικές ίνες, τα οποία βοηθούν στη μείωση της αρτηριακής πίεσης και της "κακής" χοληστερόλης (LDL), προστατεύοντας από καρδιαγγειακές παθήσεις.

Καταπολεμούν την αναιμία και έχουν αντιοξειδωτική δράση 

Οι φακές θεωρούνται εξαιρετική πηγή σιδήρου, η οποία είναι απαραίτητη  για την παραγωγή αιμοσφαιρίνης και την καταπολέμηση της κόπωσης, ειδικά σε περιπτώσεις αναιμίας, ενώ παράλληλα περιέχουν πολυφαινόλες, οι οποίες έχουν αντιφλεγμονώδεις και αντικαρκινικές ιδιότητες. 

Η Ιωάννα Τούνη προσέχει φυσικά και τη δική της διατροφή γι΄ αυτό κιόλας τον λόγο δεν παραλείπει ποτέ το πρωινό, καθώς το θεωρεί το σημαντικότερο γεύμα της μέρας.

Η ίδια επιλέγει ένα πιάτο με βραστό αυγό, αβοκάντο, ντοματίνια και καλαμπόκι. 

