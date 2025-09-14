«Έριξε» το Καλλιμάρμαρο η Βίσση - Η έναρξη της μεγάλης της συναυλίας!

Περίπου 65.000 άνθρωποι βρέθηκαν το βράδυ του Σαββάτου 13/9 στο Καλλιμάρμαρο για να παρακολουθήσουν την Άννα Βίσση στην πρώτη από τις δύο προγραμματισμένες συναυλίες της.

Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για την ενίσχυση των σκοπών του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο».

Στο κατάμεστο στάδιο, η τραγουδίστρια φανερά συγκινημένη απευθύνθηκε στους θαυμαστές της λέγοντας: «αυτό που δίνετε απόψε είναι δώρο ζωής. Ελπίζω να έχω τη δύναμη να μου ξανασυμβεί. Είμαστε μαζί για άλλη μία φορά στο Καλλιμάρμαρο. Θέλετε να γράψουμε ιστορία πάλι;», προκαλώντας έντονα χειροκροτήματα από το κοινό.

Η συναυλία ξεκίνησε με εντυπωσιακό τρόπο, καθώς η φωνή της Άννας Βίσση ακούστηκε να λέει: «65 χρόνια. Πότε ήταν; Πριν λίγο».

Στις γιγαντοοθόνες προβλήθηκε και ο Νίκος Καρβέλας, ο οποίος ακούστηκε να μιλά για ένα τραγούδι που είχε γράψει για εκείνη.

Η Άννα Βίσση πάτησε στη σκηνή λίγο μετά τις 21:00, φορώντας ένα εντυπωσιακό μαύρο και χρυσό σύνολο, ερμηνεύοντας το «Σε Περίπτωση Που», μια από τις πιο πρόσφατες μεγάλες τις επιτυχίες.

Η δεύτερη συναυλία στο Παναθηναϊκό Στάδιο θα διεξαχθεί την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου.