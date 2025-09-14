«Έριξε» το Καλλιμάρμαρο η Βίσση - Η έναρξη της μεγάλης της συναυλίας!

Η συγκίνηση της τραγουδίστριας - Περίπου 65.000 άνθρωποι ήταν εκεί

«Έριξε» το Καλλιμάρμαρο η Βίσση - Η έναρξη της μεγάλης της συναυλίας!
Celebrities & Gossip Νεα
Βίντεο από τη συναυλία της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο / Instagram (@athinao1konomakou)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Περίπου 65.000 άνθρωποι βρέθηκαν το βράδυ του Σαββάτου 13/9 στο Καλλιμάρμαρο για να παρακολουθήσουν την Άννα Βίσση στην πρώτη από τις δύο προγραμματισμένες συναυλίες της.

Άννα Βίσση: Οι πρόβες στο Καλλιμάρμαρο

Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για την ενίσχυση των σκοπών του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο».

@alexalexzafi @annavissiofficial #annavissi #vissi #kallimarmaro #sandre #soldout ♬ πρωτότυπος ήχος - annavissiofficial

 

Στο κατάμεστο στάδιο, η τραγουδίστρια φανερά συγκινημένη απευθύνθηκε στους θαυμαστές της λέγοντας: «αυτό που δίνετε απόψε είναι δώρο ζωής. Ελπίζω να έχω τη δύναμη να μου ξανασυμβεί. Είμαστε μαζί για άλλη μία φορά στο Καλλιμάρμαρο. Θέλετε να γράψουμε ιστορία πάλι;», προκαλώντας έντονα χειροκροτήματα από το κοινό.

Καρβέλας: Η ηλικία, το τραγούδι για τη Σοφία και η ομοιότητα με τον γιο του

Η συναυλία ξεκίνησε με εντυπωσιακό τρόπο, καθώς η φωνή της Άννας Βίσση ακούστηκε να λέει: «65 χρόνια. Πότε ήταν; Πριν λίγο».

 

Στις γιγαντοοθόνες προβλήθηκε και ο Νίκος Καρβέλας, ο οποίος ακούστηκε να μιλά για ένα τραγούδι που είχε γράψει για εκείνη.

Η Άννα Βίσση πάτησε στη σκηνή λίγο μετά τις 21:00, φορώντας ένα εντυπωσιακό μαύρο και χρυσό σύνολο, ερμηνεύοντας το «Σε Περίπτωση Που», μια από τις πιο πρόσφατες μεγάλες τις επιτυχίες. 

Η δεύτερη συναυλία στο Παναθηναϊκό Στάδιο θα διεξαχθεί την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου.

