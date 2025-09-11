Άννα Βίσση: Οι πρόβες στο Καλλιμάρμαρο

Λίγο πριν τις δύο μεγάλες της συναυλίες το Σαββατοκύριακο

Η Άννα Βίσση μπήκε από χθες σε εντατικούς ρυθμούς προετοιμασίας, ξεκινώντας τις πρόβες για τις δύο μεγάλες συναυλίες που θα πραγματοποιήσει στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, 13 και 14 Σεπτεμβρίου.

Η περσινή της εμφάνιση στον ίδιο χώρο στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, καθώς σημείωσε sold out και συγκέντρωσε χιλιάδες θαυμαστές που κατέκλυσαν τις κερκίδες για να την απολαύσουν ζωντανά. Με αυτά τα δεδομένα, η φετινή επιστροφή της στο ιστορικό στάδιο θεωρείται ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα μουσικά γεγονότα της χρονιάς.

Η εκπομπή «Στούντιο 4» μετέδωσε αποκλειστικά πλάνα από τις πρόβες. Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε στη σκηνή μαζί με τους μουσικούς, τους χορευτές και τους συνεργάτες της, ενώ δίπλα της βρισκόταν η καταξιωμένη χορογράφος της, δίνοντάς της οδηγίες για τις χορογραφίες που θα πλαισιώσουν το πρόγραμμα.

Όλα δείχνουν πως η Άννα Βίσση ετοιμάζει ένα εντυπωσιακό show, συνδυάζοντας τις μεγάλες της επιτυχίες με μια δυνατή σκηνική παρουσία, που υπόσχεται να χαρίσει στο κοινό δύο αξέχαστες βραδιές.

Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ
