Άννα Βίσση: Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες από το πάρτι που έγινε νονά

Πριν από περίπου δύο μήνες η Άννα Βίσση έγινε νονά και βάπτισε τον γιο του Γιάννη Κούστα και της Δήμητρας Κούστα.

Ο μικρός πήρε το όνομα Γιάννης. Η τελετή είχε πραγματοποιηθεί σε ιδιωτικό χώρο στο Κάπρι της Ιταλίας, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, με καλεσμένους από το στενό οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον του ζευγαριού. Οι εκδηλώσεις εορτασμού, μάλιστα, είχαν κρατήσει τρεις ημέρες και ολοκληρώθηκαν με μια ιδιωτική συναυλία κατά την οποία εμφανίστηκε ο Elton John.

Η απόφαση του 78χρονου σταρ να εμφανιστεί στη δεξίωση, ήταν κάτι παραπάνω από συγκινητική δεδομένων των προβλημάτων όρασης που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια.

Σήμερα, Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου, η Άννα Βίσση έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας κάποιες φωτογραφίες από τη βάφτιση.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια ποζάρει στον φακό έχοντας στο πλευρό της τους κουμπάρους της, Γιάννη και Δήμητρα Κούστα, αλλά και τον διάσημο σταρ, Elton John.