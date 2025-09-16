Άννα Βίσση: «Είμαι αγνή, χωρίς ουσίες, κι ας λένε πίσω από την πλάτη μου»

Στην Αίγλη Ζαππείου βρέθηκε η Άννα Βίσση μετά τις δυο μεγαλειώδεις συναυλίες που έδωσε στο Καλλιμάρμαρο το Σαββατοκύριακο.

Η τραγουδίστρια έκανε δηλώσεις για αυτή την τεράστια επιτυχία και παραδέχτηκε πως κάτι τέτοιο μπορεί να σου φουσκώσει το μυαλό. Παράλληλα απάντησε με τον δικό της τρόπο για την αστείρευτη ενέργειά της.

«Πριν έρθω εδώ συνάντησα τη μητέρα μου, η οποία είναι 94 ετών και μου λέει “πού πας;”, λέω “πάω να κάνω κάτι δηλώσεις στην τηλεόραση”. Με συμβούλευσε να μην έχω υπεροχή και φαντασία, να είμαι ταπεινή. Αυτό θέλω να είμαι, γιατί όταν επί δυο ημέρες ζεις κάτι τέτοιο, όποιος και να είσαι, το χάνεις λίγο. Δε θέλω να γυρίζει ο κόσμος γύρω από εμένα. Δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ πια αυτό το πράγμα. Αυτό είναι μια ευλογία και δικαίωση.

Ο Νίκος Καρβέλας δεν είναι να τον ευχαριστώ, είναι μέσα μου. Είμαστε μαζί σε αυτό. Άννα Βίσση σημαίνει φωνή και τραγούδια. Ο Καρβέλας είναι τα τραγούδια. Το καλοκαίρι ξυπνούσα σε όλες μου τις διακοπές και είχα έναν πανικό και φόβο τι θα κάνω φέτος», ανέφερε αρχικά η «απόλυτη».

«Δεν υπάρχει μυστικό, όλα φανερά είναι. Έχω δείξει από παλιά ότι πιστεύω και στη γυμναστική και την καλή διατροφή, αλλιώς δε βγαίνει. Δεν μπορώ να τραγουδάω 3μισι ώρες, αγνή, χωρίς ουσίες, χωρίς τίποτα. Κι ας λένε διάφορα πίσω από την πλάτη μου. Είμαι στρατιώτης, πρέπει να προσέχεις.

Πλησιάζω σε μια ηλικία που είναι δύσκολη, εγώ δεν την αισθάνομαι. Λίγο στα σκαλιά που πήγα πέρα συνειδητοποίησα ότι ήταν μακριά. Ίσως του χρόνου βάλω πατίνι. Δε θα πιέσω τον εαυτό μου, ούτε θα βγω απελπισμένη. Θα συνεχίσω όσο μου δίνει η μουσική φτερά», τόνισε η δημοφιλής τραγουδίστρια.