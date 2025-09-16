Άννα Βίσση: «Είμαι αγνή, χωρίς ουσίες, κι ας λένε πίσω από την πλάτη μου»

Τι δήλωσε λίγες ώρες μετά τη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.09.25 , 10:45 Ζαμπέτογλου - Αναγνωστόπουλος: Η σεζόν έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά
16.09.25 , 10:34 Skoda: Hλεκτροκίνηση με όφελος έως 6.000 ευρώ και πακέτο φόρτισης
16.09.25 , 10:33 «Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο»: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί για τα ΙΧ
16.09.25 , 10:25 Φάρμα - Δημήτρης Δασκαλόπουλος: «Είμαι αυστηρός επιστάτης, ποινές υπάρχουν»
16.09.25 , 10:16 Τέλος από τον Παναθηναϊκό ο Ρουί Βιτόρια
16.09.25 , 10:12 Αλέξανδρος Τσουβέλας απαντά: Η εκκλησία δεν είναι μέσο για followers
16.09.25 , 09:56 Αιγάλεω: Άνδρας επιτέθηκε σεξουαλικά σε δύο ανήλικες και μια 58χρονη
16.09.25 , 09:45 Τα «έσπασε» στον Φέρρη η Εθνική: Συρτάκι, τραγούδι και πολλά γαρύφαλλα
16.09.25 , 09:28 Άννα Βίσση: «Είμαι αγνή, χωρίς ουσίες, κι ας λένε πίσω από την πλάτη μου»
16.09.25 , 09:12 Σπάνια δημόσια εμφάνιση της κόρης του Κώστα Αρζόγλου, Ορόρα Μάριον
16.09.25 , 09:11 Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo: Έτοιμο για μεγάλα πράγματα
16.09.25 , 09:03 Η Μαρία Κάλλας και το μυστήριο του θανάτου της
16.09.25 , 09:01 Ευλογιά αιγοπροβάτων: Σχέδιο 10 ημερών για να αποφευχθεί το lockdown
16.09.25 , 09:00 Ποιος είναι ο Λευτέρης Δασκαλάκης που θέλει να κερδίσει τη Φάρμα;
16.09.25 , 08:58 «Το 2025 star της τηλεόρασης είναι δικηγόροι και άνθρωποι της αστυνομίας»
Σοκ στην Ιταλία: Αυτοκτόνησε 14χρονος - Το μήνυμα στους συμμαθητές του
Μικρή Μαντλίν: «Το κορίτσι ήταν παραγγελία κυκλώματος παιδεραστίας»
Άννα Βίσση: «Κάνω διατροφή, γυμναστική και είμαι αγνή χωρίς ουσίες»
Φάρμα - Λεωνίδας Κουτσόπουλος: «Κυρίες και κύριοι, η Φάρμα μόλις ξεκίνησε!»
Τα «έσπασε» στον Φέρρη η Εθνική: Συρτάκι, τραγούδι και πολλά γαρύφαλλα
Γιάννης Καραβασάνης: Ποιος είναι ο σύντροφος της Ηλιάνας Παπαγεωργίου
Eurobasket 2025: Οι εντυπωσιακές σύντροφοι των παικτών της Εθνικής Ελλάδας
Μαίρη Συνατσάκη: «Παιδιά είμαι κουρέλι από τα κλάματα» - Τι συνέβη;
Η Μαρία Κάλλας και το μυστήριο του θανάτου της
Δέσποινα Βανδή: Η φωτογραφία από το σκάφος που «έκλεψε» τις εντυπώσεις
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στην Αίγλη Ζαππείου βρέθηκε η Άννα Βίσση μετά τις δυο μεγαλειώδεις συναυλίες που έδωσε στο Καλλιμάρμαρο το Σαββατοκύριακο.

Η τραγουδίστρια έκανε δηλώσεις για αυτή την τεράστια επιτυχία και παραδέχτηκε πως κάτι τέτοιο μπορεί να σου φουσκώσει το μυαλό. Παράλληλα απάντησε με τον δικό της τρόπο για την αστείρευτη ενέργειά της.

«Έριξε» το Καλλιμάρμαρο η Βίσση - Η έναρξη της μεγάλης της συναυλίας!

«Πριν έρθω εδώ συνάντησα τη μητέρα μου, η οποία είναι 94 ετών και μου λέει “πού πας;”, λέω “πάω να κάνω κάτι δηλώσεις στην τηλεόραση”. Με συμβούλευσε να μην έχω υπεροχή και φαντασία, να είμαι ταπεινή. Αυτό θέλω να είμαι, γιατί όταν επί δυο ημέρες ζεις κάτι τέτοιο, όποιος και να είσαι, το χάνεις λίγο. Δε θέλω να γυρίζει ο κόσμος γύρω από εμένα. Δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ πια αυτό το πράγμα. Αυτό είναι μια ευλογία και δικαίωση. 

Ο Νίκος Καρβέλας δεν είναι να τον ευχαριστώ, είναι μέσα μου. Είμαστε μαζί σε αυτό. Άννα Βίσση σημαίνει φωνή και τραγούδια. Ο Καρβέλας είναι τα τραγούδια. Το καλοκαίρι ξυπνούσα σε όλες μου τις διακοπές και είχα έναν πανικό και φόβο τι θα κάνω φέτος», ανέφερε αρχικά η «απόλυτη». 

«Δεν υπάρχει μυστικό, όλα φανερά είναι. Έχω δείξει από παλιά ότι πιστεύω και στη γυμναστική και την καλή διατροφή, αλλιώς δε βγαίνει. Δεν μπορώ να τραγουδάω 3μισι ώρες, αγνή, χωρίς ουσίες, χωρίς τίποτα. Κι ας λένε διάφορα πίσω από την πλάτη μου. Είμαι στρατιώτης, πρέπει να προσέχεις.

Πλησιάζω σε μια ηλικία που είναι δύσκολη, εγώ δεν την αισθάνομαι. Λίγο στα σκαλιά που πήγα πέρα συνειδητοποίησα ότι ήταν μακριά. Ίσως του χρόνου βάλω πατίνι. Δε θα πιέσω τον εαυτό μου, ούτε θα βγω απελπισμένη. Θα συνεχίσω όσο μου δίνει η μουσική φτερά», τόνισε η δημοφιλής τραγουδίστρια.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top