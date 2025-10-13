«Τσαντάκιας» κυκλοφορούσε με... καμουφλάζ ντελιβερά

Τραυμάτισε σοβαρά θύμα του - Συνελήφθη από τις αρχές στην Αγία Βαρβάρα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.10.25 , 17:17 Βαγγέλης Μπαταρλής: «Έχασα 10 κιλά στη φυλακή»
13.10.25 , 17:05 Φάρμα: Οι μουσικές καρέκλες, η ζωντανή ορχήστρα κι η μάχη για την ασυλία!
13.10.25 , 17:04 Μεταφορά αρμοδιοτήτων για Άγνωστο Στρατιώτη: Οργισμένη αντίδραση Π. Ρούτσι
13.10.25 , 16:48 Πάτρα: Πατέρας κατηγορείται για ασέλγεια στις κόρες και τις ανιψιές του
13.10.25 , 16:47 Θέλημα Θεού - Του Χάρη Λυμπερόπουλου: Από 17/10 στον Μικρό Κεραμικό
13.10.25 , 16:26 Θέλεις να περπατάς περισσότερο χωρίς να ζορίζεσαι; Κάνε αυτά τα κόλπα
13.10.25 , 16:04 Aυτή είναι η φούστα που θα «φορεθεί» πολύ το Φθινόπωρο
13.10.25 , 15:55 «Τσαντάκιας» κυκλοφορούσε με... καμουφλάζ ντελιβερά
13.10.25 , 15:54 Ηλίας Μαμαλάκης για Βέφα Αλεξιάδου: «Κάτι συνέβαινε στο τέλος της ζωή της»
13.10.25 , 15:42 Πατήρ Αντώνιος: Παραιτήθηκαν Οι 3 Συνήγοροι Υπεράσπισής Του
13.10.25 , 15:38 Κομισιόν: Η Κύπρος ένα από τα 7 κράτη μέλη που θα φιλοξενήσει AI Factory
13.10.25 , 15:34 Athens Wine & Art Festival: επιστρέφει με δρώμενα για μικρούς και μεγάλους
13.10.25 , 15:25 Ντορέττα Παπαδημητρίου: «Άμα ερχόταν ένα παιδί... με χαρά»
13.10.25 , 15:25 Προφυλακίστηκε ο 43χρονος που τραυμάτισε με πιρούνι την έγκυο σύντροφό του
13.10.25 , 15:18 Μεσσηνία: Η διαδρομή του δράστη και οι τελευταίες εξελίξεις
Μεταφορά αρμοδιοτήτων για Άγνωστο Στρατιώτη: Οργισμένη αντίδραση Π. Ρούτσι
Δράμα: Θρήνος για τον 14χρονο που σκοτώθηκε - «Λύγισε» ο πατέρας του
Αμαλία Κωστοπούλου: Γιατί δεν μπορεί να κάνει θρησκευτικό γάμο
Βαγγέλης Μπαταρλής: «Έχασα 10 κιλά στη φυλακή»
Ταμίλα Κουλίεβα: Η σχέση με τον πρώην σύζυγό της, Γρηγόρη Καραντινάκη
Κατερίνα Καινούργιου: «Θα κάνω κάτι άλλο πριν τον θρησκευτικό γάμο»
Ντορέττα Παπαδημητρίου: «Άμα ερχόταν ένα παιδί... με χαρά»
Aυτή είναι η φούστα που θα «φορεθεί» πολύ το Φθινόπωρο
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Τα looks της σε οικογενειακή απόδραση στην Ύδρα
Σταμούλης για σύζυγο: «Eίμαστε 10 χρόνια μαζί.Την αγαπούσε πολύ ο γιος μου»
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (13/10/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Φορώντας κράνος και μπουφάν εταιρείας διανομών, ένας 40χρονος κυκλοφορούσε με μηχανή και άρπαζε τσάντες σε Νίκαια και Κορυδαλλό. Μάλιστα, τραυμάτισε σοβαρά μια γυναίκα.

Ο δημοσιογράφος Βαγγέλης Γκούμας εξασφάλισε για το STAR αποκλειστικά ντοκουμέντα από τη δράση του. Ο δράστης χρησιμοποιούσε έναν συγκεκριμένο τρόπο για να διαπράττει τα εγκλήματά του. Φορούσε πάντα ρούχα που είχαν πάνω διακριτικά εταιρείας διανομής τροφίμων, με αποτέλεσμα να μην γίνεται αντιληπτός ούτε από τις γυναίκες, αλλά ούτε και από τους αστυνομικούς. 

Αιγάλεω: 65χρονη δέχθηκε επίθεση από τσαντάκια - Την έστειλε στο νοσοκομείο

Τσαντάκιας βίντεο ντοκουμέντο

Μάλιστα, σε ένα από τα σημεία, όπου έκανε ένα από τα χτυπήματα, μία από τις γυναίκες τραυματίστηκε σοβαρά, έσπασε το χέρι της, έχει γρατσουνιές σχεδόν σε όλο της το σώμα. Της τράβηξε την τσάντα και την πέταξε κάτω.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη του και τον συνέλαβαν στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΣΑΝΤΑΚΙΑΣ
 |
ΝΙΚΑΙΑ
 |
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
 |
ΣΥΛΛΗΨΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top