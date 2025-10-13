«Τσαντάκιας» κυκλοφορούσε με... καμουφλάζ ντελιβερά

Φορώντας κράνος και μπουφάν εταιρείας διανομών, ένας 40χρονος κυκλοφορούσε με μηχανή και άρπαζε τσάντες σε Νίκαια και Κορυδαλλό. Μάλιστα, τραυμάτισε σοβαρά μια γυναίκα.

Ο δημοσιογράφος Βαγγέλης Γκούμας εξασφάλισε για το STAR αποκλειστικά ντοκουμέντα από τη δράση του. Ο δράστης χρησιμοποιούσε έναν συγκεκριμένο τρόπο για να διαπράττει τα εγκλήματά του. Φορούσε πάντα ρούχα που είχαν πάνω διακριτικά εταιρείας διανομής τροφίμων, με αποτέλεσμα να μην γίνεται αντιληπτός ούτε από τις γυναίκες, αλλά ούτε και από τους αστυνομικούς.

Μάλιστα, σε ένα από τα σημεία, όπου έκανε ένα από τα χτυπήματα, μία από τις γυναίκες τραυματίστηκε σοβαρά, έσπασε το χέρι της, έχει γρατσουνιές σχεδόν σε όλο της το σώμα. Της τράβηξε την τσάντα και την πέταξε κάτω.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη του και τον συνέλαβαν στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας.