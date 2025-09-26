Αιγάλεω: 65χρονη δέχθηκε επίθεση από τσαντάκια - Την έστειλε στο νοσοκομείο

Περιγράφει στον Γιάννη Σωτηρόπουλο πώς συνέβησαν όλα

26.09.25 , 20:32
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (26/9/2025)
Αυξάνονται οι ληστείες σε βάρος πεζών στη μέση του δρόμου. Τελευταίο θύμα μια γυναίκα που περπατούσε αμέριμνη για να πάει στο σπίτι της στο Αιγάλεω. Ένας μοτοσυκλετιστής, όχι μόνο της άρπαξε την τσάντα, αλλά δε δίστασε να την πετάξει κάτω, να την τραυματιστεί και να τη στείλει στο νοσοκομείο. Το θύμα μίλησε αποκλειστικά στον Γιάννη Σωτηρόπουλο.

«Περπατούσα στο δρόμο, μου τράβηξε την τσάντα, δεν τον άκουσα από πίσω καθόλου, ερχόταν πολύ σιγά. Μου τράβηξε την τσάντα, την κράτησα εγώ κόντρα, έπεσα κάτω, χτύπησα, την πήρε και έφυγε...», λέει το θύμα της ληστείας. 

Η 65χρονη περιγράφει στο STAR τη στιγμή της επίθεσης του μοτοσυκλετιστή - τσαντάκια χθες λίγο πριν από τις 6 το απόγευμα σε κεντρικό δρόμο στο Αιγάλεω. Για να της αρπάξει τη τσάντα που κρατούσε, δεν δίστασε να την πετάξει κάτω στο οδόστρωμα και να τη στείλει στο νοσοκομείο, με τραύματα σε όλο της το σώμα. 

Πλεύρης: Επανεξέταση ασύλου για τον Σύρο που επιτέθηκε σε γυναίκες

Αιγάλεω: 65χρονη δέχθηκε επίθεση από τσαντάκια - Την έστειλε στο νοσοκομείο

Αιγάλεω: Αναζητείται ο μοτοσυκλετιστής τσαντάκιας που λήστεψε πεζή

Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο. Στη τσάντα που της άρπαξε ο κακοποιός είχε μέσα 100 ευρώ σε μετρητά, κάρτες και διάφορα έγγραφα. Ο τσαντάκιας παραμένει ασύλληπτος.

Από περιγραφές αυτοπτών μαρτύρων, πρόκειται για έναν εύσωμο, μετρίου αναστήματος άντρα, ο οποίος οδηγεί μαύρη μοτοσυκλέτα, τύπου σκούτερ.

Τροχαίο στον Πειραιά: Αυτοκίνητο παρέσυρε 31χρονη πεζή

Οι θρασύτατοι κακοποιοί έχουν βρει νέο κόλπο για να ξαφρίζουν τους ανυποψίαστους πεζούς, ειδικά τους ηλικιωμένους. 
Το παίζουν γνωστοί, τους αγκαλιάζουν σφιχτά και προσπαθούν να τους αρπάξουν χρυσές αλυσίδες από το λαιμό. 

«Και με παίρνει αγκαλιά από το λαιμό. "Τι κάνετε, πως είστε;" Ποια είσαι κορίτσι μου, δε σε γνωρίζω; "Δουλεύω στο φαρμακείο της κυρίας Μαρίας..." και συγχρόνως τα χέρια της νιώθω στο σβέρκο μου να μου προσπαθούν να μου πάρει αυτό που φορούσα στο λαιμό. Της λέω: "Τι κάνεις;" Τράβα τα χέρια της από πάνω μου και τρέχει. Κοιτάω στη γωνία, ακριβώς περίμενε ένα αυτοκίνητο με ανοιχτή την πόρτα, μπήκε μέσα και έφυγε...», λέει χαρακτηριστικά η άτυχη γυναίκα. 

ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΑΙΓΑΛΕΩ
 |
ΤΣΑΝΤΑΚΙΑΣ
 |
ΠΕΖΗ
