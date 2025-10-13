Ντορέττα Παπαδημητρίου: «Άμα ερχόταν ένα παιδί... με χαρά»

Για τη σχέση που έχει με τους δύο γιους της, την προσωπική της ζωή και το κατά πόσο είναι ανοιχτή σ’ έναν δεύτερο γάμο ή την απόκτηση ενός ακόμη παιδιού μίλησε η Ντορέττα Παπαδημητρίου.

Οι γιοι που απέκτησε από τον γάμο της με τον Κώστα Πηλαδάκη, Διονύσης και Φίλιππος είναι πλέον φοιτητές.

«Ο μεγάλος τελειώνει τώρα. Σπουδάζει αθλητικές επιστήμες στην Κύπρο, είναι στο τέταρτο έτος. Θέλει να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο, σε επίπεδο είτε προπονητικό είτε μάνατζερ είτε κάτι τέτοιο», είπε για τον γιο της, Διονύση, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

«Ο Φίλιππος σπουδάζει marketing εδώ, είναι στο δεύτερο έτος. Του αρέσει πολύ αυτό το κομμάτι, είναι επιχειρηματικό μυαλό», πρόσθεσε, σημειώνοντας πως ο μικρός της γιος είναι «πολύ ψηλός, κοντά 2 μέτρα».

Ντορέττα Παπαδημητρίου: H σχέση με τους γιους της

Για τη σχέση με τους γιους της, εξήγησε πως πλέον κάνουν παρέα. «Έχουμε φτιάξει μια σχέση που περνάμε και ωραία στα αλήθεια, δηλαδή, γελάμε. Έχουμε κρατήσει αυτό το ότι είμαι η μαμά τους. Αυτό έχει διαμορφωθεί μέσα στα χρόνια. Δεν είναι ότι ξαφνικά επειδή μεγάλωσαν, πατάμε ένα κουμπί κι αλλάζει η συμπεριφορά. Αντίστοιχα τους σέβομαι κι εγώ, δηλαδή κι εγώ δεν μπορώ να λέω ό,τι να ‘ναι, ούτε να επιβάλλω πράγματα ούτε να ζητάω πολλά πολλά… ενημερώσεις και τέτοια», ανέφερε.

Ακόμη, αποκάλυψε πως ο μεγάλος της γιος, ο Διονύσης, είναι πολύ της αγκαλιάς. «Είναι και θέμα χαρακτήρα, γιατί δεν είναι και οι δύο το ίδιο, αλλά έχουν μεγαλώσει και με πολλή αγκαλιά. Εγώ ήμουν πολύ της αγκαλιάς και να εκφράζουμε τα συναισθήματά μας. Ο Φίλιππος δε λέει τίποτα, ο Διονύσης μου τα λέει όλα», πρόσθεσε.

«Φαντάζομαι ότι χαίρονται όταν βλέπουν ότι είμαι χαρούμενη. Με έχουν δει μέσα στα χρόνια και στεναχωρημένη. Μπορεί να μην τους το έχω επικοινωνήσει, αλλά τα παιδιά τα καταλαβαίνουν όλα. Οπότε ναι, φαντάζομαι ότι όπως και εμένα με ενδιαφέρει να είναι χαρούμενοι κι ευτυχισμένοι με ό,τι επιλογή κάνουν τέλος πάντων αντίστοιχα», συμπλήρωσε.

Ντορέττα Παπαδημητρίου: «Είμαι πολύ καλά στην προσωπική μου ζωή»

Η ηθοποιός είναι σε σχέση με τον ηθοποιό Γιώργο Γεροντιδάκη. Οι πρώτες φήμες για τη σχέση τους κυκλοφόρησαν τον Νοέμβριο του 2024.

«Δόξα τω Θεώ είμαι πολύ καλά (σ.σ στην προσωπική μου ζωή)», απάντησε σε σχετική ερώτηση του Γιώργου Λιάγκα, χωρίς να αναφερθεί στο όνομα του συντρόφου της.

Ντορέττα Παπαδημητρίου- Γιώργος Γεροντιδάκης: Τον Ιούλιο του 2025 το ζευγάρι πόζαρε πρώτη φορά στον φωτογραφικό φακό/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Τέλος, απάντησε στο αν θα έκανε ξανά έναν γάμο ή ένα παιδί. «Όλα τα χρόνια, από τότε που χώρισα, πάντα η ίδια ήταν η απάντηση και εξακολουθεί να είναι η ίδια. Δεν είναι κάτι που θα έλεγα ότι “όχι, αποκλείεται, δε θα ξανάκανα”. Και αυτό ισχύει ανέκαθεν. Άμα προκύψει κάτι τέτοιο, μπορεί, αλλά δεν είναι και κάτι που οπωσδήποτε σκέφτομαι ότι πρέπει να συμβεί», είπε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε:

«Αντίστοιχα για το παιδί, θα σου πω πάλι το ίδιο. Άμα ερχόταν, με χαρά, αλλά αυτά δεν προγραμματίζονται έτσι κι αλλιώς. Σημασία έχει να είμαστε καλά. να περνάμε ωραία, δηλαδή έχω εστιάσει πολύ στο κομμάτι της χαράς στη ζωή μου τα τελευταία χρόνια, γιατί δεν είχαμε πολύ καλή σχέση με τη “χαρά” τα προηγούμενα».

H Ντορέττα Παπαδημητρίου παίζει φέτος στην παράσταση «Άνθρωπος χωρίς όνομα» στο θέατρο Αποθήκη.