Δάφνη Καραβοκύρη: «Μου φάνηκε σκοταδιστικό αυτό»

Τα σχόλια για τις δηλώσεις του Πάνου Καλίδη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.10.25 , 14:31 Ευλαμπία Ρέβη: Οι πρώτες δηλώσεις μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της
13.10.25 , 14:11 Breakfast@Star: Η σημερινή συνταγή είχε «άρωμα Ιταλίας»
13.10.25 , 14:08 GNTM: Οι διαγωνιζόμενοι μπήκαν στο σπίτι και προκλήθηκε πανικός!
13.10.25 , 13:43 Βίσση: Μετά το Καλλιμάρμαρο γέμισε και στάδιο στη Στουτγκάρδη - Βίντεο
13.10.25 , 13:38 Cash or Trash: Τα... ποτήρια του Τηλέμαχου ανέβασαν τις προσφορές!
13.10.25 , 13:35 «Του έχει δοθεί συγκεκριμένη ημερομηνία για να ανεβάσει τα νούμερα»
13.10.25 , 13:34 Παπαρίζου - Χριστοφόρου: Backstage φωτογραφίες από το νέο τους videoclip
13.10.25 , 13:33 Δάφνη Καραβοκύρη: «Μου φάνηκε σκοταδιστικό αυτό»
13.10.25 , 13:23 Αφροδίτη στον Ζυγό: Πώς θα επηρεαστούν σχέσεις, αισθήματα και οικονομικά
13.10.25 , 13:20 Ομιλία Τραμπ στην Κνεσέτ: «Ιστορική αυγή μιας νέας Μέσης Ανατολής»
13.10.25 , 13:06 Nova: Νέα περιβαλλοντική εθελοντική δράση στην Ιερά Μονή Πεντέλης
13.10.25 , 12:40 Σλοβακία: Μετωπική σύγκρουση τρένων - Τουλάχιστον 20 τραυματίες
13.10.25 , 12:38 Οικονομικοί χειμερινοί προορισμοί κοντά στην Αθήνα για την 28η Οκτωβρίου
13.10.25 , 12:05 Φάρμα: Μουσικές καρέκλες με ζωντανή ορχήστρα - «Τι άλλο θέλετε;»
13.10.25 , 12:01 Μαγική Βραδιά με τον Γιώργο Σαμπάνη στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας
Αμαλία Κωστοπούλου: Γιατί δεν μπορεί να κάνει θρησκευτικό γάμο
Viral η ατάκα της Βανδή: «Οι άνδρες πάνε στρατό και... τσουρέκια»
«Του έχει δοθεί συγκεκριμένη ημερομηνία για να ανεβάσει τα νούμερα»
Έξαλλη η Ιουλία Καλλιμάνη: Έδιωξε θαμώνα που την έβρισε χυδαία
Κωνσταντίνος Αργυρός: Πώς γνώρισε την Αλεξάνδρα Νίκα και… καψουρεύτηκε!
Απεργία 14/10: Πώς θα κινηθούν μετρό, ΗΣΑΠ, τραμ και λεωφορεία
Ιστορικές στιγμές στο Ισραήλ: Aπελευθερώθηκαν οι 20 όμηροι της Χαμάς
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Τα looks της σε οικογενειακή απόδραση στην Ύδρα
Αλλάζει ο καιρός από την Τετάρτη - Πού θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες
Βίσση: Μετά το Καλλιμάρμαρο γέμισε και στάδιο στη Στουτγκάρδη - Βίντεο
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

 

 

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΑΦΝΗ ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top