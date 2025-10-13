Ομιλία Τραμπ στην Κνεσέτ: «Ιστορική αυγή μιας νέας Μέσης Ανατολής»

Απευθύνθηκε στον Νετανιάχου λέγοντάς του «Μπίμπι φοβερή δουλειά»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.10.25 , 14:31 Ευλαμπία Ρέβη: Οι πρώτες δηλώσεις μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της
13.10.25 , 14:11 Breakfast@Star: Η σημερινή συνταγή είχε «άρωμα Ιταλίας»
13.10.25 , 14:08 GNTM: Οι διαγωνιζόμενοι μπήκαν στο σπίτι και προκλήθηκε πανικός!
13.10.25 , 13:43 Βίσση: Μετά το Καλλιμάρμαρο γέμισε και στάδιο στη Στουτγκάρδη - Βίντεο
13.10.25 , 13:38 Cash or Trash: Τα... ποτήρια του Τηλέμαχου ανέβασαν τις προσφορές!
13.10.25 , 13:35 «Του έχει δοθεί συγκεκριμένη ημερομηνία για να ανεβάσει τα νούμερα»
13.10.25 , 13:34 Παπαρίζου - Χριστοφόρου: Backstage φωτογραφίες από το νέο τους videoclip
13.10.25 , 13:33 Δάφνη Καραβοκύρη: «Μου φάνηκε σκοταδιστικό αυτό»
13.10.25 , 13:23 Αφροδίτη στον Ζυγό: Πώς θα επηρεαστούν σχέσεις, αισθήματα και οικονομικά
13.10.25 , 13:20 Ομιλία Τραμπ στην Κνεσέτ: «Ιστορική αυγή μιας νέας Μέσης Ανατολής»
13.10.25 , 13:06 Nova: Νέα περιβαλλοντική εθελοντική δράση στην Ιερά Μονή Πεντέλης
13.10.25 , 12:40 Σλοβακία: Μετωπική σύγκρουση τρένων - Τουλάχιστον 20 τραυματίες
13.10.25 , 12:38 Οικονομικοί χειμερινοί προορισμοί κοντά στην Αθήνα για την 28η Οκτωβρίου
13.10.25 , 12:05 Φάρμα: Μουσικές καρέκλες με ζωντανή ορχήστρα - «Τι άλλο θέλετε;»
13.10.25 , 12:01 Μαγική Βραδιά με τον Γιώργο Σαμπάνη στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας
Αμαλία Κωστοπούλου: Γιατί δεν μπορεί να κάνει θρησκευτικό γάμο
Viral η ατάκα της Βανδή: «Οι άνδρες πάνε στρατό και... τσουρέκια»
«Του έχει δοθεί συγκεκριμένη ημερομηνία για να ανεβάσει τα νούμερα»
Έξαλλη η Ιουλία Καλλιμάνη: Έδιωξε θαμώνα που την έβρισε χυδαία
Κωνσταντίνος Αργυρός: Πώς γνώρισε την Αλεξάνδρα Νίκα και… καψουρεύτηκε!
Απεργία 14/10: Πώς θα κινηθούν μετρό, ΗΣΑΠ, τραμ και λεωφορεία
Ιστορικές στιγμές στο Ισραήλ: Aπελευθερώθηκαν οι 20 όμηροι της Χαμάς
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Τα looks της σε οικογενειακή απόδραση στην Ύδρα
Αλλάζει ο καιρός από την Τετάρτη - Πού θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες
Βίσση: Μετά το Καλλιμάρμαρο γέμισε και στάδιο στη Στουτγκάρδη - Βίντεο
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP (Chip Somodevilla)
Υποδοχή Τραμπ στην ισραηλινή Βουλή / AP
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ομιλία στην ισραηλινή Βουλή απευθύνει ο Ντόναλντ Τραμπ, την ημέρα που και οι 20 όμηροι που κρατούσε η Χαμάς εδώ και δύο χρόνια έχουν αφεθεί ελεύθεροι. Η απελευθέρωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου για εκεχειρία μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ.

Η υποδοχή του στην Κνεσέτ ήταν πολύ θερμή με όλους να σηκώνονται για να χειροκροτήσουν τον Ντόναλντ Τραμπ όρθιοι για περισσότερα από 4 λεπτά. 

Ισραήλ: Το τεράστιο «ευχαριστούμε» στην παραλία του Τελ Αβίβ για τον Τραμπ

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε, κατά την είσοδό του, ότι ο πόλεμος τελείωσε οριστικά. «Είναι μια υπέροχη μέρα», είπε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στο πλευρό του. 

Μάλιστα, υπέγραψε και στο βιβλίο των επισκεπτών της Κνεσέτ. 

«Είναι μεγάλη μου τιμή - μια σπουδαία και όμορφη μέρα. Ένα νέο ξεκίνημα», ήταν όσα έγραψε.

Στην Κνεσέτ ο Τραμπ

Χειροκρότησαν τον Τραμπ στην Κνεσέτ / AP (Chip Somodevilla)

 

«Μεγάλη μου τιμή, ωραίο μέρος, πολύ ωραίο μέρος», είπε ξεκινώντας την ομιλία του ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Μετά από δύο οδυνηρά χρόνια στο σκοτάδι και την αιχμαλωσία, 20 θαρραλέοι όμηροι επιστρέφουν στην αγκαλιά των οικογενειών τους. Άλλοι 28 αγαπημένοι τους επιστρέφουν επιτέλους στο σπίτι τους για να αναπαυθούν για πάντα σε αυτό το ιερό έδαφος», είπε ο Τραμπ.

«Τα όπλα σιωπούν. Η περιοχή είναι σε ειρήνη», τόνισε. 

«Μπίμπι, παρακαλώ, σήκω όρθιος», είπε απευθυνόμενος στον Νετανιάχου. «Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Μπίμπι, φοβερή δουλειά».

«Δεν πρόκειται μόνο για το τέλος ενός πολέμου αλλά για το τέλος μιας εποχής τρομοκρατίας και θανάτου. Ο ήλιος ανατέλλει σε μια ιερή γη που είναι γη ειρήνης».

Ο Τραμπ ευχαρίστησε επίσης τις αραβικές χώρες που βοήθησαν στις διαπραγματεύσεις. Τώρα «θα είναι η χρυσή εποχή του Ισραήλ»!

Λίγο μετά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε στη θέλησή του να σταματά πολέμους. «Θέλω να σταματάω τους πολέμους και φαίνεται ότι λειτουργεί αυτό. Οκτώ πόλεμοι ολοκληρώθηκαν επί της προεδρίας μου. Αισθάνομαι υπέροχα όταν λέω τη φράση "οι όμηροι είναι πίσω"»,

Αμίρ Οχανά: «Ο κόσμος χρειάζεται περισσότερους Τραμπ»

Νωρίτερα, ο πρόεδρος του ισραηλινού κοινοβουλίου, Αμίρ Οχάνα, εκθείασε τον Τραμπ. «Πρέπει να ανατρέξουμε δυόμισι χιλιετίες πίσω για να βρούμε ιστορικό παράλληλο του μεγέθους του», δήλωσε, χαρακτηρίζοντάς τον «σπάνιο κολοσσό» που θα «χαραχθεί στο πάνθεον της ιστορίας χιλιάδες χρόνια από τώρα».

Στο τέλος της ομιλίας του, ο πρόεδρος της Κνεσέτ είπε ότι «ο κόσμος χρειάζεται περισσότερους Τραμπ».

Ιστορικές στιγμές στο Ισραήλ: Aπελευθερώθηκαν οι 20 όμηροι της Χαμάς

Νετανιάχου: «Πόσο καιρό περιμέναμε αυτή τη στιγμή»

Σειρά είχε να ανέβει για να μιλήσει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. «Θυμόμαστε τους φίλους μας, γνωρίζουμε τη συνεισφορά και την αποφασιστικότητά σας. Πόσο πολύ περιμέναμε να έρθει αυτή η στιγμή. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ μέρους όλου του έθνους» είπε.

«Κύριε πρόεδρε, η Κνεσέτ σας καλωσορίζει στην Ιερουσαλήμ, την αιώνια πρωτεύουσά μας. Ήσασταν ο πρώτος που την αναγνώρισε και μετέφερε την πρεσβεία. Σας ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό. Υπάρχουν πολλοί λόγοι να σας ευχαριστήσω. Σας ευχαριστώ γιατί αναγνωρίσατε την κυριαρχία του Ισραήλ στα υψίπεδα του Γκολάν, επειδή είχατε το σθένος να αντιμετωπίσετε τα ψέματα που ειπώθηκαν κατά του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη, σας ευχαριστώ γιατί αναγνωρίσατε τα δικαιώματά μας στην Ιουδαία. Σας ευχαριστώ που αναγνωρίσατε το Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ», πρόσθεσε.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο μεγαλύτερος φίλος που είχε ποτέ στον Λευκό Οίκο το κράτος του Ισραήλ» υπογράμμισε. «Είστε δεσμευμένος σε αυτήν την ειρήνη όπως κι εγώ. Και θα επιτύχουμε αυτή την ειρήνη. Και το κάναμε πριν με τις συμφωνίες του Αβραάμ και θα το κάνουμε ξανά».

«Σήμερα το εβραϊκό ημερολόγιο γράφει το τέλος ενός διετούς πολέμου. Θυμόμαστε τους 1.200 ανθρώπους που εκτέλεσε η Χαμάς εν ψυχρώ, συμπεριλαμβανομένων και δεκάδων Αμερικανών. Αυτά τα τέρατα παίρνουν μωρά ως ομήρους, ως απάντηση σε αυτή τη βάρβαρη επίθεση, το Ισραήλ έκανε αυτό που έπρεπε. Με απαράμιλλο σθένος, εμείς θέλαμε να κατατροπώσουμε τους εχθρούς μας. Οι στρατιώτες μας πολέμησαν σαν λιοντάρια. Πετύχαμε τεράστιες νίκες κατά της Χαμάς και του άξονα του Ιράν».

Δείτε LIVE την ομιλία Τραμπ στην Κνεσέτ 

Περισσότερα σε λίγο...

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΝΕΣΕΤ
 |
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
 |
ΙΣΡΑΗΛ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
 |
ΧΑΜΑΣ
 |
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
 |
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ
 |
ΓΑΖΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top