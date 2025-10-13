Ομιλία Τραμπ στην Κνεσέτ: «Ιστορική αυγή μιας νέας Μέσης Ανατολής»

Ομιλία στην ισραηλινή Βουλή απευθύνει ο Ντόναλντ Τραμπ, την ημέρα που και οι 20 όμηροι που κρατούσε η Χαμάς εδώ και δύο χρόνια έχουν αφεθεί ελεύθεροι. Η απελευθέρωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου για εκεχειρία μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ.

Η υποδοχή του στην Κνεσέτ ήταν πολύ θερμή με όλους να σηκώνονται για να χειροκροτήσουν τον Ντόναλντ Τραμπ όρθιοι για περισσότερα από 4 λεπτά.

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε, κατά την είσοδό του, ότι ο πόλεμος τελείωσε οριστικά. «Είναι μια υπέροχη μέρα», είπε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στο πλευρό του.

Μάλιστα, υπέγραψε και στο βιβλίο των επισκεπτών της Κνεσέτ.

"This is my great honor - a great and beautiful day.

A new beginning."



«Είναι μεγάλη μου τιμή - μια σπουδαία και όμορφη μέρα. Ένα νέο ξεκίνημα», ήταν όσα έγραψε.

«Μεγάλη μου τιμή, ωραίο μέρος, πολύ ωραίο μέρος», είπε ξεκινώντας την ομιλία του ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Μετά από δύο οδυνηρά χρόνια στο σκοτάδι και την αιχμαλωσία, 20 θαρραλέοι όμηροι επιστρέφουν στην αγκαλιά των οικογενειών τους. Άλλοι 28 αγαπημένοι τους επιστρέφουν επιτέλους στο σπίτι τους για να αναπαυθούν για πάντα σε αυτό το ιερό έδαφος», είπε ο Τραμπ.

«Τα όπλα σιωπούν. Η περιοχή είναι σε ειρήνη», τόνισε.

«Μπίμπι, παρακαλώ, σήκω όρθιος», είπε απευθυνόμενος στον Νετανιάχου. «Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Μπίμπι, φοβερή δουλειά».

«Δεν πρόκειται μόνο για το τέλος ενός πολέμου αλλά για το τέλος μιας εποχής τρομοκρατίας και θανάτου. Ο ήλιος ανατέλλει σε μια ιερή γη που είναι γη ειρήνης».

Ο Τραμπ ευχαρίστησε επίσης τις αραβικές χώρες που βοήθησαν στις διαπραγματεύσεις. Τώρα «θα είναι η χρυσή εποχή του Ισραήλ»!

Λίγο μετά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε στη θέλησή του να σταματά πολέμους. «Θέλω να σταματάω τους πολέμους και φαίνεται ότι λειτουργεί αυτό. Οκτώ πόλεμοι ολοκληρώθηκαν επί της προεδρίας μου. Αισθάνομαι υπέροχα όταν λέω τη φράση "οι όμηροι είναι πίσω"»,

Αμίρ Οχανά: «Ο κόσμος χρειάζεται περισσότερους Τραμπ»

Νωρίτερα, ο πρόεδρος του ισραηλινού κοινοβουλίου, Αμίρ Οχάνα, εκθείασε τον Τραμπ. «Πρέπει να ανατρέξουμε δυόμισι χιλιετίες πίσω για να βρούμε ιστορικό παράλληλο του μεγέθους του», δήλωσε, χαρακτηρίζοντάς τον «σπάνιο κολοσσό» που θα «χαραχθεί στο πάνθεον της ιστορίας χιλιάδες χρόνια από τώρα».

Στο τέλος της ομιλίας του, ο πρόεδρος της Κνεσέτ είπε ότι «ο κόσμος χρειάζεται περισσότερους Τραμπ».

Νετανιάχου: «Πόσο καιρό περιμέναμε αυτή τη στιγμή»

Σειρά είχε να ανέβει για να μιλήσει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. «Θυμόμαστε τους φίλους μας, γνωρίζουμε τη συνεισφορά και την αποφασιστικότητά σας. Πόσο πολύ περιμέναμε να έρθει αυτή η στιγμή. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ μέρους όλου του έθνους» είπε.

«Κύριε πρόεδρε, η Κνεσέτ σας καλωσορίζει στην Ιερουσαλήμ, την αιώνια πρωτεύουσά μας. Ήσασταν ο πρώτος που την αναγνώρισε και μετέφερε την πρεσβεία. Σας ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό. Υπάρχουν πολλοί λόγοι να σας ευχαριστήσω. Σας ευχαριστώ γιατί αναγνωρίσατε την κυριαρχία του Ισραήλ στα υψίπεδα του Γκολάν, επειδή είχατε το σθένος να αντιμετωπίσετε τα ψέματα που ειπώθηκαν κατά του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη, σας ευχαριστώ γιατί αναγνωρίσατε τα δικαιώματά μας στην Ιουδαία. Σας ευχαριστώ που αναγνωρίσατε το Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ», πρόσθεσε.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο μεγαλύτερος φίλος που είχε ποτέ στον Λευκό Οίκο το κράτος του Ισραήλ» υπογράμμισε. «Είστε δεσμευμένος σε αυτήν την ειρήνη όπως κι εγώ. Και θα επιτύχουμε αυτή την ειρήνη. Και το κάναμε πριν με τις συμφωνίες του Αβραάμ και θα το κάνουμε ξανά».

«Σήμερα το εβραϊκό ημερολόγιο γράφει το τέλος ενός διετούς πολέμου. Θυμόμαστε τους 1.200 ανθρώπους που εκτέλεσε η Χαμάς εν ψυχρώ, συμπεριλαμβανομένων και δεκάδων Αμερικανών. Αυτά τα τέρατα παίρνουν μωρά ως ομήρους, ως απάντηση σε αυτή τη βάρβαρη επίθεση, το Ισραήλ έκανε αυτό που έπρεπε. Με απαράμιλλο σθένος, εμείς θέλαμε να κατατροπώσουμε τους εχθρούς μας. Οι στρατιώτες μας πολέμησαν σαν λιοντάρια. Πετύχαμε τεράστιες νίκες κατά της Χαμάς και του άξονα του Ιράν».

