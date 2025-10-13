Cash or Trash: Τα... ποτήρια του Τηλέμαχου ανέβασαν τις προσφορές!

Σήμερα στις 17:25 στο Star

13.10.25 , 14:45 Κατερίνα Καινούργιου: «Θα κάνω κάτι άλλο πριν τον θρησκευτικό γάμο»
13.10.25 , 14:31 Ευλαμπία Ρέβη: Οι πρώτες δηλώσεις μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της
13.10.25 , 14:11 Breakfast@Star: Η σημερινή συνταγή είχε «άρωμα Ιταλίας»
13.10.25 , 14:08 GNTM: Οι διαγωνιζόμενοι μπήκαν στο σπίτι και προκλήθηκε πανικός!
13.10.25 , 13:43 Βίσση: Μετά το Καλλιμάρμαρο γέμισε και στάδιο στη Στουτγκάρδη - Βίντεο
13.10.25 , 13:38 Cash or Trash: Τα... ποτήρια του Τηλέμαχου ανέβασαν τις προσφορές!
13.10.25 , 13:35 «Του έχει δοθεί συγκεκριμένη ημερομηνία για να ανεβάσει τα νούμερα»
13.10.25 , 13:34 Παπαρίζου - Χριστοφόρου: Backstage φωτογραφίες από το νέο τους videoclip
13.10.25 , 13:33 Δάφνη Καραβοκύρη: «Μου φάνηκε σκοταδιστικό αυτό»
13.10.25 , 13:23 Αφροδίτη στον Ζυγό: Πώς θα επηρεαστούν σχέσεις, αισθήματα και οικονομικά
13.10.25 , 13:20 Ομιλία Τραμπ στην Κνεσέτ: «Ιστορική αυγή μιας νέας Μέσης Ανατολής»
13.10.25 , 13:06 Nova: Νέα περιβαλλοντική εθελοντική δράση στην Ιερά Μονή Πεντέλης
13.10.25 , 12:40 Σλοβακία: Μετωπική σύγκρουση τρένων - Τουλάχιστον 20 τραυματίες
13.10.25 , 12:38 Οικονομικοί χειμερινοί προορισμοί κοντά στην Αθήνα για την 28η Οκτωβρίου
13.10.25 , 12:05 Φάρμα: Μουσικές καρέκλες με ζωντανή ορχήστρα - «Τι άλλο θέλετε;»
Αμαλία Κωστοπούλου: Γιατί δεν μπορεί να κάνει θρησκευτικό γάμο
Viral η ατάκα της Βανδή: «Οι άνδρες πάνε στρατό και... τσουρέκια»
«Του έχει δοθεί συγκεκριμένη ημερομηνία για να ανεβάσει τα νούμερα»
Έξαλλη η Ιουλία Καλλιμάνη: Έδιωξε θαμώνα που την έβρισε χυδαία
Κωνσταντίνος Αργυρός: Πώς γνώρισε την Αλεξάνδρα Νίκα και… καψουρεύτηκε!
Απεργία 14/10: Πώς θα κινηθούν μετρό, ΗΣΑΠ, τραμ και λεωφορεία
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Τα looks της σε οικογενειακή απόδραση στην Ύδρα
Ιστορικές στιγμές στο Ισραήλ: Aπελευθερώθηκαν οι 20 όμηροι της Χαμάς
Μητσοτάκης: Κουμπάρος στον γάμο της κόρης του Γ. Γιακουμάτου, Εβίνας
Βίσση: Μετά το Καλλιμάρμαρο γέμισε και στάδιο στη Στουτγκάρδη - Βίντεο
Το Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, δίνει την ευκαιρία σε όλους να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους για 5η σεζόν, καθημερινά στις 17:25 στo Star!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash

Σήμερα, Δευτέρα 13 Οκτωβρίου στις 17:25, στο Cash or Trash η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές και ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Ο Γιώργος έρχεται από τη Χρυσούπολη Καβάλας στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash, έτοιμος να διασκεδάσει παρέα με τους αγοραστές, αφού το αντικείμενο που παρουσιάζει, είναι φτιαγμένο για να σκορπίζει χαρά. Η αγάπη του Γιώργου για το παλιό σχετίζεται με την επαγγελματική του ιδιότητα, που του έχει δώσει πολλές φορές τη δυνατότητα να διασώσει «μικρούς θησαυρούς». Όμως, το αντικείμενο του πωλητή αποδεικνύεται πραγματικός και μεγάλος θησαυρός στο δωμάτιο των αγοραστών!

Cash or Trash: Τα... ποτήρια του Τηλέμαχου ανέβασαν τις προσφορές!

Με χρώμα και χαρούμενη ενέργεια γεμίζει το δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash, αφού τα αντικείμενα του Τηλέμαχου είναι σαν να έχουν βγει από μουσείο σύγχρονης τέχνης! Οι προσφορές, αλλά και οι δηλώσεις των αγοραστών για το πώς σκέφτονται να χρησιμοποιήσουν ο καθένας τα ποτήρια του πωλητή, αποδεικνύονται ιδιαίτερα ωφέλιμες και ανεβάζουν τις προσφορές!

Cash or Trash: Τα... ποτήρια του Τηλέμαχου ανέβασαν τις προσφορές!

Cash or Trash: Τα... ποτήρια του Τηλέμαχου ανέβασαν τις προσφορές!

Η Αθανασία, φανατική του vintage, έρχεται στο Cash Or Trash για να ζήσει στο έπακρο τη μοναδική εμπειρία της τηλεοπτικής δημοπρασίας! Το νεοκλασικό στυλ του αντικειμένου της κερδίζει μια ιδιαίτερα τιμητική εκτίμηση, ενώ η ίδια αποκομίζει πολύτιμες επιχειρηματικές συμβουλές από την αυτοδημιούργητη παρουσιάστρια της εκπομπής, Δέσποινα Μοιραράκη. Φεύγοντας από το δωμάτιο των αγοραστών, η Αθανασία αφήνει πίσω της όχι μόνο ένα κομμάτι ιστορίας, αλλά και μια όμορφη, γεμάτη εμπειρία!

Cash or Trash: Τα... ποτήρια του Τηλέμαχου ανέβασαν τις προσφορές!

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια! Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες θα… «κονταροχτυπιούνται» για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις! Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας!

Αυτή τη σεζόν στο «Cash or Trash» θα… γίνει παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης και η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς!

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων και αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης και Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής και Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη και ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης.

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; Το Cash or

Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα και εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

CASH OR TRASH
