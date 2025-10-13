Cash or Trash: Τα... ποτήρια του Τηλέμαχου ανέβασαν τις προσφορές!

Το Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, δίνει την ευκαιρία σε όλους να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους για 5η σεζόν, καθημερινά στις 17:25 στo Star!

Σήμερα, Δευτέρα 13 Οκτωβρίου στις 17:25, στο Cash or Trash η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές και ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Ο Γιώργος έρχεται από τη Χρυσούπολη Καβάλας στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash, έτοιμος να διασκεδάσει παρέα με τους αγοραστές, αφού το αντικείμενο που παρουσιάζει, είναι φτιαγμένο για να σκορπίζει χαρά. Η αγάπη του Γιώργου για το παλιό σχετίζεται με την επαγγελματική του ιδιότητα, που του έχει δώσει πολλές φορές τη δυνατότητα να διασώσει «μικρούς θησαυρούς». Όμως, το αντικείμενο του πωλητή αποδεικνύεται πραγματικός και μεγάλος θησαυρός στο δωμάτιο των αγοραστών!

Με χρώμα και χαρούμενη ενέργεια γεμίζει το δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash, αφού τα αντικείμενα του Τηλέμαχου είναι σαν να έχουν βγει από μουσείο σύγχρονης τέχνης! Οι προσφορές, αλλά και οι δηλώσεις των αγοραστών για το πώς σκέφτονται να χρησιμοποιήσουν ο καθένας τα ποτήρια του πωλητή, αποδεικνύονται ιδιαίτερα ωφέλιμες και ανεβάζουν τις προσφορές!

Η Αθανασία, φανατική του vintage, έρχεται στο Cash Or Trash για να ζήσει στο έπακρο τη μοναδική εμπειρία της τηλεοπτικής δημοπρασίας! Το νεοκλασικό στυλ του αντικειμένου της κερδίζει μια ιδιαίτερα τιμητική εκτίμηση, ενώ η ίδια αποκομίζει πολύτιμες επιχειρηματικές συμβουλές από την αυτοδημιούργητη παρουσιάστρια της εκπομπής, Δέσποινα Μοιραράκη. Φεύγοντας από το δωμάτιο των αγοραστών, η Αθανασία αφήνει πίσω της όχι μόνο ένα κομμάτι ιστορίας, αλλά και μια όμορφη, γεμάτη εμπειρία!

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια! Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες θα… «κονταροχτυπιούνται» για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις! Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας!

Αυτή τη σεζόν στο «Cash or Trash» θα… γίνει παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης και η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς!

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων και αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης και Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής και Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη και ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης.

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; Το Cash or

Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα και εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!