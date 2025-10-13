Αφροδίτη στον Ζυγό: Πώς θα επηρεαστούν σχέσεις, αισθήματα και οικονομικά

Η εβδομάδα που ξεκινά φέρνει μαζί της σημαντικές αστρολογικές εξελίξεις, με την Αφροδίτη να αλλάζει ζώδιο και τον Πλούτωνα να επιστρέφει σε ορθή πορεία. Τα συναισθήματα, οι σχέσεις, η ομορφιά και τα οικονομικά μας φαίνεται πως αποκτούν νέο «φως» και προοπτικές αρκεί να είμαστε ανοιχτοί στο να δούμε τη θετική πλευρά των πραγμάτων.

«Από απόψε το βράδυ, η Αφροδίτη ο πλανήτης της αγάπης, της αισθητικής και των οικονομικών αφήνει την Παρθένο και περνά στο φιλόξενο και κομψό ζώδιο του Ζυγού, όπου και θα παραμείνει μέχρι τις 6 Νοεμβρίου.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Η μετάβασή της σηματοδοτεί μια περίοδο όπου η ανάγκη για αρμονία, ισορροπία, ρομαντισμό και ομορφιά παίρνει τα ηνία. Δεν σημαίνει πως ξαφνικά όλα θα λυθούν μαγικά, όμως οι προδιαγραφές είναι σαφώς καλύτερες, τόσο στα συναισθηματικά όσο και στα οικονομικά», είπε η Άση Μπήλιου στο Breakfast@star.

Η Αφροδίτη στον Ζυγό μας ενθαρρύνει να δούμε το σύνολο και όχι τις μικρές λεπτομέρειες που μας ενοχλούν. Σε αντίθεση με την Παρθένο, όπου κυριαρχεί η κριτική και η εμμονή στη λεπτομέρεια, ο Ζυγός αναζητά την κομψότητα, την αισθητική ισορροπία και τη σύνδεση με τους άλλους.

Τρεις Ισχυρές Όψεις της Αφροδίτης

Με το που περνά στον Ζυγό, η Αφροδίτη σχηματίζει τρεις σημαντικές όψεις μέσα στην εβδομάδα:

Αφροδίτη – Ποσειδώνας: ρομαντισμός, ιδεαλισμός, αλλά και κίνδυνος εξιδανίκευσης.

Αφροδίτη – Ουρανός: ξαφνικά γεγονότα σε σχέσεις και οικονομικά.

Αφροδίτη – Πλούτωνας: πάθη, ένταση, συναισθηματική αναγέννηση.

Αυτή η τριάδα φέρνει δυναμικές εξελίξεις, ιδιαίτερα για τα ζώδια του Αέρα και του Νερού.

«Μετά από μήνες ανάδρομης πορείας, ο Πλούτωνας στον Υδροχόο γυρίζει ορθός, βγάζοντας στην επιφάνεια όσα ήταν «παγωμένα». Από τον Μάιο μέχρι σήμερα, ήταν σε μια φαινομενικά ανενεργή φάση, και τώρα “ξυπνά” σαν ηφαίστειο, φέρνοντας εξελίξεις, αποκαλύψεις και εσωτερικές αλλαγές», πρόσθεσε η έγκριτη αστρολόγος.

