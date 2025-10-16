Ποια φάρμακα για την παχυσαρκία θα διατίθενται δωρεάν

Αγαπηδάκη: Έρχονται δωρεάν φάρμακα για την παχυσαρκία και εφαρμογή για άσκηση και συμπεριφορές υγείας / ERT (αρχείου)

Από τα τέλη του μήνα αναμένεται να ξεκινήσει η διάθεση δωρεάν φαρμάκων για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, στο πλαίσιο του προγράμματος «Προλαμβάνω» του Υπουργείου Υγείας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που πληρούν συγκεκριμένα ιατρικά κριτήρια και στοχεύει να προσφέρει φαρμακευτική υποστήριξη χωρίς οικονομική επιβάρυνση, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της παχυσαρκίας και οι επιπτώσεις της στην υγεία. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Υπουργείου Υγείας, η δωρεάν χορήγηση αναμένεται να καλύψει περίπου 8.000 ασθενείς.

Πιο συγκεκριμένα, τα σκευάσματα θα δοθούν σε πολίτες με Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) από 37 έως 40, εφόσον συνυπάρχουν συννοσηρότητες, καθώς και σε όσους έχουν ΔΜΣ άνω του 40, ακόμη κι αν δεν αντιμετωπίζουν άλλα προβλήματα υγείας.

Ποια σκευάσματα θα διατίθενται

Η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας εξετάζει το τελευταίο διάστημα ποια φαρμακευτικά σκευάσματα θα διατεθούν στους ασθενείς με παχυσαρκία, προκειμένου να ενταχθούν στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ. Στόχος είναι η ολοκλήρωση των διαδικασιών με τον ταχύτερο και πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι μεταξύ των σκευασμάτων που θα χορηγούνται δωρεάν είναι τα:

mounjaro

wegovy

ozempic

Παράλληλα, συζητούν να προστεθούν και παλαιότερα σκευάσματα όπως τα myshimba και xenical.