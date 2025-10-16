Ποια φάρμακα για την παχυσαρκία θα διατίθενται δωρεάν

Ποιους αφορά η δράση του υπουργείου Υγείας

16.10.25 , 15:12 Ποια φάρμακα για την παχυσαρκία θα διατίθενται δωρεάν
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Αγαπηδάκη: Έρχονται δωρεάν φάρμακα για την παχυσαρκία και εφαρμογή για άσκηση και συμπεριφορές υγείας / ERT (αρχείου)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Από τα τέλη του μήνα αναμένεται να ξεκινήσει η διάθεση δωρεάν φαρμάκων για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, στο πλαίσιο του προγράμματος «Προλαμβάνω» του Υπουργείου Υγείας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που πληρούν συγκεκριμένα ιατρικά κριτήρια και στοχεύει να προσφέρει φαρμακευτική υποστήριξη χωρίς οικονομική επιβάρυνση, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της παχυσαρκίας και οι επιπτώσεις της στην υγεία. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Υπουργείου Υγείας, η δωρεάν χορήγηση αναμένεται να καλύψει περίπου 8.000 ασθενείς.

Δωρεάν φάρμακα για την παχυσαρκία από τον Σεπτέμβριο - Οι δικαιούχοι

Πιο συγκεκριμένα, τα σκευάσματα θα δοθούν σε πολίτες με Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) από 37 έως 40, εφόσον συνυπάρχουν συννοσηρότητες, καθώς και σε όσους έχουν ΔΜΣ άνω του 40, ακόμη κι αν δεν αντιμετωπίζουν άλλα προβλήματα υγείας.

Ποια σκευάσματα θα διατίθενται

Η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας εξετάζει το τελευταίο διάστημα ποια φαρμακευτικά σκευάσματα θα διατεθούν στους ασθενείς με παχυσαρκία, προκειμένου να ενταχθούν στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ. Στόχος είναι η ολοκλήρωση των διαδικασιών με τον ταχύτερο και πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ θα στέλνουν φάρμακα στο σπίτι από τις 15 Μαΐου

Πληροφορίες αναφέρουν ότι μεταξύ των σκευασμάτων που θα χορηγούνται δωρεάν είναι τα:

  • mounjaro
  • wegovy 
  • ozempic

Παράλληλα, συζητούν να προστεθούν και παλαιότερα σκευάσματα όπως τα myshimba και xenical.

