First Dates: «29 γυναίκες συνιστούν Βαγγέλη, αυτές ξέρουν!»

Δείτε sneak preview από το επεισόδιο που θα προβληθεί στις 16/10 στις 21:00

Ανατρεπτικοί παίκτες χτυπούν και σήμερα Πέμπτη 16/10 την πόρτα του First Dates, αναζητώντας τον έρωτα. Η εκπομπή Breakfast@Star έδωσε στους τηλεθεατές μια μιkrή γεύση απ' όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο που θα προβληθεί στις 21:00 στο Star.

First Dates: «Παναγία μου θα με διώξει ο πατέρας μου από το σπίτι» 

Όπως βλέπουμε στο αποκλειστικό απόσπασμα, που εξασφάλισε η πρωινή εκπομπή, η Ζενεβιέβ Μαζαρί μαθαίνει τι είναι το οφσάιντ και υπερηφανεύεται που οι διαγωνιζόμενοι έχουν μάθει απ' έξω και χρησιμοποιούν τις ατάκες της. 

First Dates: Οι πιπεράτες αποκαλύψεις του Γιώργου άφησαν τη Μαρία άφωνη

Ο 58χρονος Βαγγέλης, γεμάτος αυτοπεποίθηση, ενημερώνει το κοινό ότι «29 γυναίκες συνιστούν Βαγγέλη, αυτές ξέρουν!». Στο βίντεο τον ακούμε να μιλά ευχαριστημένος για το ραντεβού αφού, αφού χαρακτηρίζει την Αριστέα «ντόμπρα γυναίκα που δε μασάει τα λόγια της». Πώς θα πάει άραγε το first date τους; 

Η Άρτεμις ξενέρωσε μόλις άκουσε το όνομα του υποψήφιου συντρόφου της, καθώς το θεωρεί τεράσιο red flag. «Γιώργος; Πω ρε φίλε», δήλωσε αρχικά, προσθέτοντας στην κάμερα: «Οι Γεώργηδες είναι λίγο τοξικοί, διπολικοί γενικά τα έχουν όλα τα κακά», είπε.

First Dates: «29 γυναίκες συνιστούν Βαγγέλη, αυτές ξέρουν!»

Από την άλλη, ο Γιώργος γνωρίζοντας την 20χρονη, ενθουσιάζεται και κάνει μια πολλά υποσχόμενη δήλωση. «Αυτή η αστερόσκονη μπορεί να έκανε κάποια μαγικά σήμερα», δήλωσε συγκεκριμένα. 

