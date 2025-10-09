First Dates: «Παναγία μου θα με διώξει ο πατέρας μου από το σπίτι»

Ο Σωτήρης και η Συλβί έπαιξαν το παιχνίδι των ερωτήσεων και ήταν αφοπλιστικά ειλικρινείς.

Η 41χρονη κι ο 51χρονος απάντησαν σε όλες τις πικάντικες ερωτήσεις, ενώ δεν έχασαν ούτε λεπτό το χιούμορ τους.

First Dates: Σωτήρης & Συλβί απάντησαν στις ερωτήσεις με ειλικρίνεια

Η Συλβί είπε μια ατάκα on camera, την οποία φάνηκε να μετάνιωσε, περιγράφοντας ποια είναι η πιο τρελή ερωτική φαντασίωσή της. «Κάτι που δεν έχω κάνει ακόμα, γιατί τα έχω κάνει σχεδόν όλα. Παναγία μου θα με διώξει ο πατέρας μου από το σπίτι», είπε κάνοντας τον σταυρό της.

First Dates: Η αποκάλυψη της Συλβί για την ερωτική της ζωή που την έκανε να ντραπεί

Οι δυο τους φαίνεται να τα έχουν βρει στην επικοινωνία, που είναι και το βασικότερο για να έχει μέλλον μια σχέση. Η Ζεν και η ομάδα της έκαναν το ταίριασμα. Από εκεί και πέρα, οι ίδιοι αποφασίζουν αν θα συναντηθούν και εκτός First Dates.

