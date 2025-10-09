First Dates: «Παναγία μου θα με διώξει ο πατέρας μου από το σπίτι»

Η Συλβί μίλησε για την ερωτική της φαντασίωση

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.10.25 , 23:57 «Απομακρύνεται» το όνειρο του Μουντιάλ για την Εθνική
09.10.25 , 23:50 Αττικόν: Τεράστια μάχη για να μην χάσει την όρασή της η 39χρονη έγκυος
09.10.25 , 23:18 Η Χαμάς ανακοίνωσε το τέλος του πολέμου στη Γάζα
09.10.25 , 22:45 First Dates: Γιώργος & Μαρία: Είπαν «ναι» σε δεύτερο ραντεβού
09.10.25 , 22:40 First Dates: Ο Σωτήρης είναι σίγουρος, η Συλβί θέλει δεύτερο ραντεβού;
09.10.25 , 22:38 First Dates: Οι πιπεράτες αποκαλύψεις του Γιώργου άφησαν τη Μαρία άφωνη
09.10.25 , 22:35 Δέσποινα Βανδή: Στηρίζει τον Βασίλη Μπισμπίκη μετά τη δικαστική περιπέτεια
09.10.25 , 22:25 Κλήρωση Τζόκερ 9/10/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για το 4.600.000 ευρώ
09.10.25 , 22:20 First Dates: Η ατάκα της Μαρίας που «σκάλωσε» τον Γιώργο
09.10.25 , 22:15 First Dates: «Παναγία μου θα με διώξει ο πατέρας μου από το σπίτι»
09.10.25 , 22:12 First Dates: Κική & Πέτρος: Ένα ραντεβού γεμάτο διαφωνίες
09.10.25 , 22:10 Επίτιμος διδάκτορας στο ΕΚΠΑ ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης
09.10.25 , 22:08 First Dates: «Red flag το να σε λένε Γιώργο!»
09.10.25 , 21:45 Τρίπολη: Βίντεο από τη συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων - Σοκάρουν οι κραυγές
09.10.25 , 21:40 First Dates: Στη...μέση ο λογαριασμός ή μήπως όχι;
Συγκλονίζει η Καλομοίρα: Η εξομολόγηση για τη μάχη με την κατάθλιψη
«Οι γιατροί δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν» - Ο Τσακίρογλου μιλά για τη Διαβάτη
Ιωάννα Τούνη: Ποιος είναι ο νέος της σύντροφος - Ωραίος και επιχειρηματίας
Αργύρης Πανταζάρας: Φωτογράφισε τη σύζυγό του Σίσσυ Τουμάση, χωρίς μαγιό!
GNTM: Συγκινήθηκε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου με τον Αναστάσιο
Συγκινήθηκε η Ράνια Θρασκιά για το διαζύγιό της - «Είναι επίτευγμα ζωής»
Pirelli: Νίκη Russell και πρωτάθλημα κατασκευαστών για τη McLaren
Χρουσαλά: Εδώ γνώρισε τον Λέοντα Πατίτσα - Η φωτογραφία 20 χρόνια αργότερα!
Jennifer Aniston: Πρώτη φορά μίλησε για την προσπάθειά της να γίνει μαμά
Τέλος στις οικογενειακές μάχες για τις περιουσίες
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Σωτήρης και η Συλβί έπαιξαν το παιχνίδι των ερωτήσεων και ήταν αφοπλιστικά ειλικρινείς.

Η γνωριμία του Σωτήρη με τη Σιλβή στο First Dates

Η 41χρονη κι ο 51χρονος απάντησαν σε όλες τις πικάντικες ερωτήσεις, ενώ δεν έχασαν ούτε λεπτό το χιούμορ τους.

First Dates: Σωτήρης & Συλβί απάντησαν στις ερωτήσεις με ειλικρίνεια

First Dates: Σωτήρης & Συλβί απάντησαν στις ερωτήσεις με ειλικρίνεια

Η Συλβί είπε μια ατάκα on camera, την οποία φάνηκε να μετάνιωσε, περιγράφοντας ποια είναι η πιο τρελή ερωτική φαντασίωσή της. «Κάτι που δεν έχω κάνει ακόμα, γιατί τα έχω κάνει σχεδόν όλα. Παναγία μου θα με διώξει ο πατέρας μου από το σπίτι», είπε κάνοντας τον σταυρό της.

First Dates: Ο Σωτήρης είναι σίγουρος, η Συλβί θέλει δεύτερο ραντεβού;

First Dates: Η αποκάλυψη της Συλβί για την ερωτική της ζωή που την έκανε να ντραπεί

First Dates: Η αποκάλυψη της Συλβί για την ερωτική της ζωή που την έκανε να ντραπεί

Οι δυο τους φαίνεται να τα έχουν βρει στην επικοινωνία, που είναι και το βασικότερο για να έχει μέλλον μια σχέση. Η Ζεν και η ομάδα της έκαναν το ταίριασμα. Από εκεί και πέρα, οι ίδιοι αποφασίζουν αν θα συναντηθούν και εκτός First Dates.

Δείτε όλα τα επεισόδια του First Dates

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
FIRST DATES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top