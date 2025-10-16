First Dates: Η 59χρονη Αριστέα ψάχνει έναν κύριο με «Κ» κεφαλαίο

Το διάσημο τηλεοπτικό εστιατόριο, που έχει κερδίσει το κοινό σε 19 χώρες παγκοσμίως, ανοίγει ξανά τις πόρτες του στην Ελλάδα. Ανανεωμένο και γεμάτο νέες ευκαιρίες για αγάπη, το First Dates έρχεται για να χαρίσει ακόμη περισσότερες ρομαντικές συναντήσεις!

Όλοι έχουμε αναρωτηθεί πώς θα πάει το πρώτο ραντεβού μας. Θα υπάρξει χημεία; Θα πετύχει η συνάντηση; Όσο κι αν αλλάζουν οι εποχές, ένα τετ-α-τετ ρομαντικό δείπνο παραμένει πάντα ο πιο όμορφος τρόπος για ένα αξέχαστο First Date.

Αυτήν την εμπειρία υπόσχεται να προσφέρει το First Dates κάθε Πέμπτη στις 21:00 με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί! Γιατί ο έρωτας δεν έχει εποχή!

Το εστιατόριο του έρωτα φιλοξενεί τρία νέα ραντεβού, γεμάτα εκπλήξεις, γέλιο, φλερτ και φυσικά… αστερόσκονη! Η Ζεν ανοίγει τις πόρτες του First Dates σε singles από όλες τις γωνιές της χώρας με ένα κοινό χαρακτηριστικό: τη διάθεση για ρομάντζο!

Ο Σταμάτης αφήνει για λίγο την αναζήτηση πελατών με το ταξί του και έρχεται στο First Dates για να αναζητήσει τον έρωτα. Ξέρει ακριβώς τι θέλει από μια γυναίκα και, αν το βρει, θα πανηγυρίσει, σαν να έβαλε πολλά γκολ η αγαπημένη του ομάδα! Η εντυπωσιακή Ιωάννα φέρνει λίγη επτανησιακή «τρέλα» στο εστιατόριο του έρωτα.

Δηλώνει «πριγκίπισσα» και αυτοσαρκάζεται, ελπίζοντας το ραντεβού της να μην εντείνει τη φυσική… ξινίλα της. Θα καταφέρει, άραγε, να τη γλυκάνει ο Σταμάτης ή θα βάλει αυτογκόλ;

Η 59χρονη Αριστέα δεν έχει γνωρίσει ακόμα την πραγματική αγάπη και ελπίζει πως η μαγεία του First Dates θα κάνει τη διαφορά. Αναζητά έναν άνθρωπο που να τη σέβεται, έναν κύριο με «Κ» κεφαλαίο. Ο Βαγγέλης παιδί του Πειραιά, λαϊκός και ντόμπρος, μοιάζει να έχει όλα όσα ψάχνει εκείνη. Άλλωστε, η Αριστέα δεν αντέχει καθόλου το ψέμα. Ένα ραντεβού με αμφιλεγόμενο χιούμορ, φλερτ και λίγο rock ‘n’ roll!

Η γλυκιά Άρτεμις είναι έτοιμη να χαρίσει λίγη από την εύθυμη διάθεσή της και την «τρέλα» της στους θεούς του έρωτα! Με το υπέροχο χαμόγελό της και τη θετική της ενέργεια, είναι σίγουρη πως θα περάσει υπέροχα στο ραντεβού της. Ο Γιώργος είναι αυτό ακριβώς που λέει ο γνωστός στίχος «όπου Γιώργος και μάλαμα». Με ένα χαμόγελο εκείνη, με μια ευγενική κουβέντα εκείνος, κάπως έτσι ξεκινούν τα πιο όμορφα ραντεβού της ζωής!

Αυτή την εβδομάδα, το εστιατόριο του έρωτα σερβίρει τρεις ιστορίες γεμάτες αυθορμητισμό, συναίσθημα και απρόσμενες στιγμές. Γιατί όταν η αγάπη είναι στο μενού, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί!

Στο First Dates δεν υπάρχουν προκαταλήψεις και στερεότυπα. Άνθρωποι όλων των ηλικιών, αγόρια και κορίτσια, άνδρες και γυναίκες που αναζητούν την αγάπη ή τη συντροφικότητα, συναντιούνται σε ένα όμορφο, γεμάτο ζεστασιά εστιατόριο, έτοιμο να φιλοξενήσει ραντεβού ανθρώπων που δεν γνωρίζονται, αλλά που έχουν πολύ σοβαρές πιθανότητες να ταιριάξουν απόλυτα μεταξύ τους.

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί, γεμάτη ενθουσιασμό, υποδέχεται όλους τους singles που αναζητούν την αγάπη και την μαγεία του πρώτου ραντεβού. Αληθινά, αυθόρμητα, με ευγένεια και χιούμορ. Η Ζεν, ως αιώνια ρομαντική, ενθαρρύνει τους daters να δώσουν μια ευκαιρία στο άγνωστο και να αφεθούν στο φλερτ!

Ο Τάσος, από την μπάρα, "σπάει" τον πάγο με μοναδικά κοκτέιλ και πολύτιμες συμβουλές, ενώ ο Στρατής και η Γεωργία στο σερβίρισμα ολοκληρώνουν την ομάδα του First Dates με το χαμόγελό τους, βοηθώντας τα ζευγάρια να περάσουν μια αξέχαστη βραδιά.

Στο τέλος της βραδιάς όλα είναι ανοιχτά!

Μπορεί να θελήσουν να ξαναβρεθούν.

Μπορεί να μη γίνει το «κλικ» και να χωριστούν έχοντας περάσει ένα όμορφο βράδυ.

Μπορεί, όμως, και να βρουν τον έρωτα της ζωής τους!

Όπως ακριβώς και στην πραγματική ζωή!

Γιατί στο First Dates όλα μπορεί να ξεκινήσουν με μία και μόνο ματιά!

Ζεστή ατμόσφαιρα, φιλικό προσωπικό, ποιοτικό φαγητό και ξεχωριστή παρέα δημιουργούν τη μοναδική εμπειρία του First Dates. Ανάμεσα στους singles που "κλείνουν τραπέζι" στο εστιατόριο, επιλέγουμε για σένα την πιο ταιριαστή παρέα, βασισμένοι στα στοιχεία που εσύ θα δώσεις.

Το πιο συναρπαστικό εστιατόριο για singles επιστρέφει στο Star και το ρομαντικό ταξίδι του αληθινού φλερτ ξεκινά ξανά! Γιατί όπως λέει και η Ζεν «ερωτευτείτε, ρισκάρετε στον έρωτα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις!».

First Dates – ο πιο διασκεδαστικός τρόπος για νέες γνωριμίες, όλες τις εποχές!

Μην περιμένεις, κάνε κράτηση στo firstdates.star.gr

Δείτε όλα τα επεισόδια του First Dates