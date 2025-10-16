Η μεγάλη γιορτή του Δήμου Αθηναίων για το ποδήλατο επιστρέφει!

Ο Δήμος Αθηναίων δίνει το σύνθημα για μία μεγάλη γιορτή του αθλητισμού και της πόλης. Την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025, η Αθήνα υποδέχεται τον 29ο Ποδηλατικό Γύρο, μια διοργάνωση του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας (ΟΠΑΝΔΑ), με την υποστήριξη της ΔΕΗ ως μεγάλου χορηγού.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Με κάθε πεταλιά, δείχνουμε ότι η Αθήνα μπορεί να αλλάξει ρυθμό. Ο Ποδηλατικός Γύρος της Αθήνας ξεκινάει από το Σύνταγμα, μια συναρπαστική διαδρομή στο κέντρο της πόλης, όπου τα αυτοκίνητα μένουν στην άκρη και δίνουν χώρο στα ποδήλατα. Αυτή είναι η εικόνα που θέλουμε να βλέπουμε όλο και πιο συχνά, μια πόλη που κινείται με σεβασμό και ασφάλεια. Η ποδηλατική συνείδηση δεν χτίζεται από τη μια μέρα στην άλλη. Χρειάζεται συνέπεια και συμμετοχή από όλους μας. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε βήμα προς βήμα, μία Αθήνα πιο φιλική προς τον πεζό και τον ποδηλάτη».

Η Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), Ελένη Ζωντήρου, σημείωσε: «Ο Ποδηλατικός Γύρος της Αθήνας είναι μια μεγάλη γιορτή που ενώνει αθλητισμό, ψυχαγωγία και βιώσιμη κινητικότητα. Πέρυσι χιλιάδες ποδηλάτες, ανάμεσά τους και πολλά παιδιά, συμμετείχαν στη μεγάλη διοργάνωση. Φέτος, θέλουμε ακόμη περισσότερους να ζήσουν την εμπειρία, είτε εξερευνώντας την Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο, είτε απλώς συμμετέχοντας στις δράσεις στην πλατεία Συντάγματος. Σας περιμένουμε όλους στη γιορτή της πόλης μας».

Η εκκίνηση για την απόσταση των 16 χλμ. θα δοθεί στις 9.30 π.μ. από την κάτω πλευρά της πλατείας Συντάγματος, και για την κλασική διαδρομή των 7 χλμ. στις 11 π.μ. μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Οι ηλεκτρονικές εγγραφές για το κορυφαίο ποδηλατικό γεγονός της Αθήνας, θα παραμείνουν ανοικτές έως την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 23:59, στο https://podilatikos.opanda.gr/ και www.opanda.gr. Την ημέρα διεξαγωγής του 29ου Ποδηλατικού Γύρου της Αθήνας δε θα πραγματοποιούνται εγγραφές.



Δυναμικό ποδηλατικό Σαββατοκύριακο



Καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου 18 & 19 Οκτωβρίου, η πλατεία Συντάγματος μετατρέπεται σε έναν ποδηλατικό κόμβο με μουσική, ποδήλατα και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους.

Το Σάββατο 18 Οκτωβρίου, από τις 10:00 έως τις 20:00, ο ραδιοφωνικός σταθμός Kiss FM θα βρίσκεται ζωντανά στο σημείο, ενώ στις 20:00 ξεκινά το μεγάλο πάρτι της ημέρας με τον DJ Γιώργο Λάζαρο στα decks.

Την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, η πόλη ξυπνά στους ρυθμούς του 29ου Ποδηλατικού Γύρου της Αθήνας. Από τις 09:00 έως 12:00, ο Kiss FM εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Την εκκίνηση της μεγάλης αθλητικής γιορτής θα συνοδεύσει η Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων, καθώς και η «εκρηκτική» ομάδα κρουστών Batala Atenas, ενώ οι Jetlag The Band υπογράφουν το φινάλε με ένα ζωντανό live γεμάτο ενέργεια.

Όσοι βρεθούν στην πλατεία Συντάγματος το Σαββατοκύριακο, δεν θα απολαύσουν μόνο μουσική και αγώνες, αλλά και δεκάδες δραστηριότητες που φέρνουν το κοινό πιο κοντά στο ποδήλατο. Όλες οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο από τις 10:00 έως τις 20:00 και την Κυριακή από τις 08:00 έως τις 15:00. Πιο αναλυτικά:

Ποδηλατική έκθεση | Ανακαλύψτε έναν νέο οικολογικό τρόπο μετακίνησης, απόλυτα φιλικό στο περιβάλλον.

Δοκιμή ποδηλάτων | Επιλέξτε ανάμεσα σε περισσότερα από 20 διαφορετικά μοντέλα, ηλεκτρικά και συμβατικά.

Επιδαπέδιο παιχνίδι «ποδηλατοδρομίες» | Διασκεδάστε μέσα από ειδικά σχεδιασμένες προκλήσεις.

Πίστα δοκιμών ποδηλάτων με ηλεκτρική υποβοήθηση | Δοκιμάστε τα όριά σας και νιώστε την εμπειρία των ηλεκτρικών ποδηλάτων.

Ποδηλατική πίστα δεξιοτεχνίας Hero 2030 | Αφιερωμένη στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Εκπαίδευση στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση | Αποκτήστε πολύτιμες γνώσεις πρώτων βοηθειών από έμπειρα στελέχη του ΕΚΑΒ, το Σάββατο 11.00-12.00.

Επίδειξη πρώτων βοηθειών από εθελοντές διασώστες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού | Σάββατο 13.00-14.00.

Δημιουργική απασχόληση για όλα τα παιδιά | Κυριακή - ημέρα του αγώνα



Παραλαβή αριθμών συμμετοχής



Η παραλαβή των αριθμών συμμετοχής θα γίνεται έως 18 Οκτωβρίου, αποκλειστικά από τα Κεντρικά Γραφεία του ΟΠΑΝΔΑ (Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων, Ακαδημίας 50, Ισόγειο, Τμήμα Προγραμματισμού - Ανάπτυξης και Μαζικού Αθλητισμού), τις ακόλουθες ημέρες και ώρες:

Πέμπτη 16/10: 10:00-14:00

Παρασκευή 17/10 | 10:00-14:00 και 16:00-20:00

Σάββατο 18/10 | 09:00-14:00 και 16:00-20:00

Στη μεγάλη διαδρομή των 16 χλμ. μπορούν να συμμετέχουν άτομα τα οποία έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους, ενώ στη μικρή διαδρομή των 7 χλμ. όσοι έχουν συμπληρώσει το 6ο έτος της ηλικίας τους.

Περισσότερες πληροφορίες για τον 29ο Ποδηλατικό Γύρο της Αθήνας σχετικά με τις διαδρομές δείτε στον σύνδεσμο: https://www.opanda.gr/index.php/athlitismos/3949-29os-podilatikos-gyros-tis-athinas-anoigoun-oi-eggrafes-tin-paraskevi-29-avgoystou

Ο 29ος Ποδηλατικός Γύρος της Αθήνας τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Αστυνομίας και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας. Ευχαριστούμε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, τη Δημοτική Αστυνομία, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, καθώς και τις Αντιδημαρχίες Καθαριότητας, Πρασίνου και Υποδομών του Δήμου Αθηναίων, που με την υποστήριξή τους συμβάλλουν καθοριστικά στην ασφαλή και επιτυχημένη διεξαγωγή της διοργάνωσης.