Η μεγάλη γιορτή του Δήμου Αθηναίων για το ποδήλατο επιστρέφει!

29ος Ποδηλατικός Γύρος της Αθήνας στις 19 Οκτωβρίου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.10.25 , 16:45 Πάτρα: Ξεκίνησε η δίκη για τον θάνατο της Δώρας που πέθανε μετά τη γέννα
16.10.25 , 16:42 Τα Πάθη του Χριστού: Ο Γκίμπσον επέλεξε Ιησού από τη... Φινλανδία!
16.10.25 , 16:23 27χρονη Ξυλοκοπήθηκε Από Τον Σύντροφό Της Επειδή Συνάντησε Πρώην Της
16.10.25 , 16:23 Kαινούργιου: Το μεσημεριανό της είναι πεντανόστιμο και με λίγες θερμίδες
16.10.25 , 16:16 Μητέρα Παρακολουθεί Ζωντανά Την Αποπλάνηση Του Παιδιού Της
16.10.25 , 16:08 Η Ζήνα Κουτσελίνη Στην Παρουσίαση Του Νέου Βιβλίου της Αλεξάνδρας Τσόλκα
16.10.25 , 15:58 Γνωστός μποξέρ βρέθηκε κρεμασμένος στο σπίτι του- Η τελευταία του ανάρτηση
16.10.25 , 15:50 Pirelli: Ροντέο στο Τέξας με κενό στις γόμες
16.10.25 , 15:50 Γυναικοκτονία στο Μενίδι: Ισόβια στον δολοφόνο της 40χρονης
16.10.25 , 15:41 Tετράγωνο Ήλιου-Δία στις 17/10/2025: Ποια ζώδια θα επηρεάσει
16.10.25 , 15:31 First Dates: Η 59χρονη Αριστέα ψάχνει έναν κύριο με «Κ» κεφαλαίο
16.10.25 , 15:27 Ληστές έκλεψαν κατάστημα μπροστά στην υπάλληλο
16.10.25 , 15:12 Ποια φάρμακα για την παχυσαρκία θα διατίθενται δωρεάν
16.10.25 , 14:49 Σέρρες: Απίθανο plot twist- «Η θεία Σταματίνα είναι ίντερσεξ»
16.10.25 , 14:38 Φοινικούντα: Ο καβγάς λίγα λεπτά μετά το φονικό που «χώρισε» τους δράστες
Κατερίνα Καινούργιου: Η φουσκωμένη κοιλίτσα δεν κρύβεται πια
Γνωστός μποξέρ βρέθηκε κρεμασμένος στο σπίτι του- Η τελευταία του ανάρτηση
Kαινούργιου: Το μεσημεριανό της είναι πεντανόστιμο και με λίγες θερμίδες
Tετράγωνο Ήλιου-Δία στις 17/10/2025: Ποια ζώδια θα επηρεάσει
Bella και Gigi Hadid «έκλεψαν» την παράσταση στο Victoria’s Secret Show
Τα Πάθη του Χριστού: Ο Γκίμπσον επέλεξε Ιησού από τη... Φινλανδία!
Φοινικούντα: Ο καβγάς λίγα λεπτά μετά το φονικό που «χώρισε» τους δράστες
Πάτρα: Ξεκίνησε η δίκη για τον θάνατο της Δώρας που πέθανε μετά τη γέννα
Κηδεία Άλκη Γιαννακά: Ράκος η σύντροφός του - Ποιοι έδωσαν το «παρών»
Ανατροπή στη Φοινικούντα: Όχι δύο, αλλά τέσσερα τα άτομα που εμπλέκονται
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
Πηγή: φωτογραφία από pexels
29ος Ποδηλατικός Γύρος της Αθήνας στις 19 Οκτωβρίου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Δήμος Αθηναίων δίνει το σύνθημα για μία μεγάλη γιορτή του αθλητισμού και της πόλης. Την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025, η Αθήνα υποδέχεται τον 29ο Ποδηλατικό Γύρο, μια διοργάνωση του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας (ΟΠΑΝΔΑ), με την υποστήριξη της ΔΕΗ ως μεγάλου χορηγού.

Θέλημα Θεού - Του Χάρη Λυμπερόπουλου: Από 17/10 στον Μικρό Κεραμικό

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Με κάθε πεταλιά, δείχνουμε ότι η Αθήνα μπορεί να αλλάξει ρυθμό. Ο Ποδηλατικός Γύρος της Αθήνας ξεκινάει από το Σύνταγμα, μια συναρπαστική διαδρομή στο κέντρο της πόλης, όπου τα αυτοκίνητα μένουν στην άκρη και δίνουν χώρο στα ποδήλατα. Αυτή είναι η εικόνα που θέλουμε να βλέπουμε όλο και πιο συχνά, μια πόλη που κινείται με σεβασμό και ασφάλεια. Η ποδηλατική συνείδηση δεν χτίζεται από τη μια μέρα στην άλλη. Χρειάζεται συνέπεια και συμμετοχή από όλους μας. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε βήμα προς βήμα, μία Αθήνα πιο φιλική προς τον πεζό και τον ποδηλάτη».

Η Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), Ελένη Ζωντήρου, σημείωσε: «Ο Ποδηλατικός Γύρος της Αθήνας είναι μια μεγάλη γιορτή που ενώνει αθλητισμό, ψυχαγωγία και βιώσιμη κινητικότητα. Πέρυσι χιλιάδες ποδηλάτες, ανάμεσά τους και πολλά παιδιά, συμμετείχαν στη μεγάλη διοργάνωση. Φέτος, θέλουμε ακόμη περισσότερους να ζήσουν την εμπειρία, είτε εξερευνώντας την Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο, είτε απλώς συμμετέχοντας στις δράσεις στην πλατεία Συντάγματος. Σας περιμένουμε όλους στη γιορτή της πόλης μας».

Η εκκίνηση για την απόσταση των 16 χλμ. θα δοθεί στις 9.30 π.μ. από την κάτω πλευρά της πλατείας Συντάγματος, και για την κλασική διαδρομή των 7 χλμ. στις 11 π.μ. μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Οι ηλεκτρονικές εγγραφές για το κορυφαίο ποδηλατικό γεγονός της Αθήνας, θα παραμείνουν ανοικτές έως την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 23:59, στο https://podilatikos.opanda.gr/ και www.opanda.gr. Την ημέρα διεξαγωγής του 29ου Ποδηλατικού Γύρου της Αθήνας δε θα πραγματοποιούνται εγγραφές.
 
Δυναμικό ποδηλατικό Σαββατοκύριακο
 
Καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου 18 & 19 Οκτωβρίου, η πλατεία Συντάγματος μετατρέπεται σε έναν ποδηλατικό κόμβο με μουσική, ποδήλατα και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους.

Το Σάββατο 18 Οκτωβρίου, από τις 10:00 έως τις 20:00, ο ραδιοφωνικός σταθμός Kiss FM θα βρίσκεται ζωντανά στο σημείο, ενώ στις 20:00 ξεκινά το μεγάλο πάρτι της ημέρας με τον DJ Γιώργο Λάζαρο στα decks.

Την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, η πόλη ξυπνά στους ρυθμούς του 29ου Ποδηλατικού Γύρου της Αθήνας. Από τις 09:00 έως 12:00, ο Kiss FM εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Την εκκίνηση της μεγάλης αθλητικής γιορτής θα συνοδεύσει η Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων, καθώς και η «εκρηκτική» ομάδα κρουστών Batala Atenas, ενώ οι Jetlag The Band υπογράφουν το φινάλε με ένα ζωντανό live γεμάτο ενέργεια.

Όσοι βρεθούν στην πλατεία Συντάγματος το Σαββατοκύριακο, δεν θα απολαύσουν μόνο μουσική και αγώνες, αλλά και δεκάδες δραστηριότητες που φέρνουν το κοινό πιο κοντά στο ποδήλατο. Όλες οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο από τις 10:00 έως τις 20:00 και την Κυριακή από τις 08:00 έως τις 15:00. Πιο αναλυτικά:
Ποδηλατική έκθεση | Ανακαλύψτε έναν νέο οικολογικό τρόπο μετακίνησης, απόλυτα φιλικό στο περιβάλλον.
Δοκιμή ποδηλάτων | Επιλέξτε ανάμεσα σε περισσότερα από 20 διαφορετικά μοντέλα, ηλεκτρικά και συμβατικά.
Επιδαπέδιο παιχνίδι «ποδηλατοδρομίες» | Διασκεδάστε μέσα από ειδικά σχεδιασμένες προκλήσεις.

Πίστα δοκιμών ποδηλάτων με ηλεκτρική υποβοήθηση | Δοκιμάστε τα όριά σας και νιώστε την εμπειρία των ηλεκτρικών ποδηλάτων.

Ποδηλατική πίστα δεξιοτεχνίας Hero 2030 | Αφιερωμένη στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Εκπαίδευση στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση | Αποκτήστε πολύτιμες γνώσεις πρώτων βοηθειών από έμπειρα στελέχη του ΕΚΑΒ, το Σάββατο 11.00-12.00.

Επίδειξη πρώτων βοηθειών από εθελοντές διασώστες του Ελληνικού  Ερυθρού Σταυρού | Σάββατο 13.00-14.00.
Δημιουργική απασχόληση για όλα τα παιδιά | Κυριακή - ημέρα του αγώνα
 
Παραλαβή αριθμών συμμετοχής
 
Η παραλαβή των αριθμών συμμετοχής θα γίνεται έως 18 Οκτωβρίου, αποκλειστικά από τα Κεντρικά Γραφεία του ΟΠΑΝΔΑ (Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων, Ακαδημίας 50, Ισόγειο, Τμήμα Προγραμματισμού - Ανάπτυξης και Μαζικού Αθλητισμού), τις ακόλουθες ημέρες και ώρες:

Πέμπτη 16/10: 10:00-14:00
Παρασκευή 17/10 | 10:00-14:00 και 16:00-20:00
Σάββατο 18/10 | 09:00-14:00 και 16:00-20:00

Στη μεγάλη διαδρομή των 16 χλμ. μπορούν να συμμετέχουν άτομα τα οποία έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους, ενώ στη μικρή διαδρομή των 7 χλμ. όσοι έχουν συμπληρώσει το 6ο έτος της ηλικίας τους.

Περισσότερες πληροφορίες για τον 29ο Ποδηλατικό Γύρο της Αθήνας σχετικά με τις διαδρομές δείτε στον σύνδεσμο: https://www.opanda.gr/index.php/athlitismos/3949-29os-podilatikos-gyros-tis-athinas-anoigoun-oi-eggrafes-tin-paraskevi-29-avgoystou

Ο 29ος Ποδηλατικός Γύρος της Αθήνας τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Αστυνομίας και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας. Ευχαριστούμε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, τη Δημοτική Αστυνομία, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, καθώς και τις Αντιδημαρχίες Καθαριότητας, Πρασίνου και Υποδομών του Δήμου Αθηναίων, που με την υποστήριξή τους συμβάλλουν καθοριστικά στην ασφαλή και επιτυχημένη διεξαγωγή της διοργάνωσης.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
 |
ΠΟΔΗΛΑΤΟ
 |
ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ
 |
ΧΑΡΗΣ ΔΟΥΚΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top