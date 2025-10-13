Θέλημα Θεού - Του Χάρη Λυμπερόπουλου: Από 17/10 στον Μικρό Κεραμικό

Με τους Άννα Τζανακάκη, Άντα Πουράνη και Κωνσταντίνο Πινότση

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.10.25 , 17:17 Βαγγέλης Μπαταρλής: «Έχασα 10 κιλά στη φυλακή»
13.10.25 , 17:05 Φάρμα: Οι μουσικές καρέκλες, η ζωντανή ορχήστρα κι η μάχη για την ασυλία!
13.10.25 , 17:04 Μεταφορά αρμοδιοτήτων για Άγνωστο Στρατιώτη: Οργισμένη αντίδραση Π. Ρούτσι
13.10.25 , 16:48 Πάτρα: Πατέρας κατηγορείται για ασέλγεια στις κόρες και τις ανιψιές του
13.10.25 , 16:47 Θέλημα Θεού - Του Χάρη Λυμπερόπουλου: Από 17/10 στον Μικρό Κεραμικό
13.10.25 , 16:26 Θέλεις να περπατάς περισσότερο χωρίς να ζορίζεσαι; Κάνε αυτά τα κόλπα
13.10.25 , 16:04 Aυτή είναι η φούστα που θα «φορεθεί» πολύ το Φθινόπωρο
13.10.25 , 15:55 «Τσαντάκιας» κυκλοφορούσε με... καμουφλάζ ντελιβερά
13.10.25 , 15:54 Ηλίας Μαμαλάκης για Βέφα Αλεξιάδου: «Κάτι συνέβαινε στο τέλος της ζωή της»
13.10.25 , 15:49 Aπεργία 14/10: Χωρίς τρένα και προαστιακό - Aλλαγές από 13/10
13.10.25 , 15:42 Πατήρ Αντώνιος: Παραιτήθηκαν Οι 3 Συνήγοροι Υπεράσπισής Του
13.10.25 , 15:38 Κομισιόν: Η Κύπρος ένα από τα 7 κράτη μέλη που θα φιλοξενήσει AI Factory
13.10.25 , 15:34 Athens Wine & Art Festival: επιστρέφει με δρώμενα για μικρούς και μεγάλους
13.10.25 , 15:25 Ντορέττα Παπαδημητρίου: «Άμα ερχόταν ένα παιδί... με χαρά»
13.10.25 , 15:25 Προφυλακίστηκε ο 43χρονος που τραυμάτισε με πιρούνι την έγκυο σύντροφό του
Μεταφορά αρμοδιοτήτων για Άγνωστο Στρατιώτη: Οργισμένη αντίδραση Π. Ρούτσι
Δράμα: Θρήνος για τον 14χρονο που σκοτώθηκε - «Λύγισε» ο πατέρας του
Αμαλία Κωστοπούλου: Γιατί δεν μπορεί να κάνει θρησκευτικό γάμο
Βαγγέλης Μπαταρλής: «Έχασα 10 κιλά στη φυλακή»
Ταμίλα Κουλίεβα: Η σχέση με τον πρώην σύζυγό της, Γρηγόρη Καραντινάκη
Κατερίνα Καινούργιου: «Θα κάνω κάτι άλλο πριν τον θρησκευτικό γάμο»
Ντορέττα Παπαδημητρίου: «Άμα ερχόταν ένα παιδί... με χαρά»
Aυτή είναι η φούστα που θα «φορεθεί» πολύ το Φθινόπωρο
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Τα looks της σε οικογενειακή απόδραση στην Ύδρα
Σταμούλης για σύζυγο: «Eίμαστε 10 χρόνια μαζί.Την αγαπούσε πολύ ο γιος μου»
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Εξοδος
Δείτε το trailer της παράστασης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Εσύ θα έσωζες τη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου;

Τρεις φίλοι, η Ελένη, ο Πέτρος και ο Παύλος είναι καλεσμένοι στη δεξίωση του Πρέσβη. Είναι τα γενέθλια του Πέτρου. Μια βραδιά για γιορτή, σαμπάνια και… φόνο; Ο Πέτρος δεν περνά καλά μέσα στον κόσμο και βρίσκει αφορμή να «κρυφτεί» στις τουαλέτες.

Θέλημα Θεού - Του Χάρη Λυμπερόπουλου: Από 17/10 στον Μικρό Κεραμικό

Εκεί θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον χειρότερο εφιάλτη του και θα πρέπει να επιλέξει: τον δρόμο του Θεού ή τον δρόμο του ανθρώπου. Μαζί του όμως θα κληθείς να διαλέξεις και εσύ, σε ένα έργο γεμάτο σασπένς κι αποκαλύψεις που έχει χαρακτηριστεί υπερβολικά ρεαλιστικό, σκληρό, ειρωνικό και σοκαριστικό.  

Tι πραγματεύεται η παράσταση

Είναι μια πολύ σκληρή ιστορία η οποία, δυστυχώς, δεν είναι καθόλου μακριά από την πραγματικότητα. Η βάση είναι ο παιδικός βιασμός. Ο πρωταγωνιστής μας, ο Πέτρος, έχει βιασθεί στο παρελθόν, σε ηλικία 7 ετών. 30 χρόνια μετά, σε μια δεξίωση, στις τουαλέτες, ο Πέτρος θα πρέπει να επιλέξει αν θα σώσει τη ζωή του θήτη του, ο οποίος πεθαίνει μπροστά του. Όταν γραφόταν το κείμενο είχε προκαλέσει πολύ έντονες αντιδράσεις στον κόσμο που γινόταν κοινωνός.

Θέλημα Θεού - Του Χάρη Λυμπερόπουλου: Από 17/10 στον Μικρό Κεραμικό

Η παράσταση μας δίνει το πιο σκληρό στοιχείο που μπορεί να δώσει το θέατρο: αλήθειες. Το να δώσεις όνειρο, όραμα, κόσμους φανταστικούς είναι υπέροχο. Το να δώσεις και να μεταφέρεις στο κοινό αλήθειες, αυτό που αφήνει να του πέσει από τα χέρια και το σπρώχνει κάτω από το χαλί, αυτό είναι σκληρό. Βλέπουμε στην παράσταση ότι όλοι οι ήρωες είναι άνθρωποι, τίποτε δεν είναι μια ευθεία κι όλα έχουν περισσότερες από μία όψεις. Μπορεί μια μητέρα με 2 παιδιά να γίνει δολοφόνος; Μπορεί ένας άνθρωπος του Θεού να είναι βιαστής; Μπορεί να έχεις μέσα σου και το καλό και το κακό; Και τελικά όταν θα βγει ο θεατής από την αίθουσα, να έχει μια ερώτηση για τους φίλους του «Εσύ τι θα έκανες;».

Θέλημα Θεού - Του Χάρη Λυμπερόπουλου: Από 17/10 στον Μικρό Κεραμικό

Γιατί να τη δεις

Αυτή η παράσταση είναι για αυτούς που αγαπούν τα θρίλερ, τα ηθικά διλήμματα και την αγωνία. Δες αυτήν την παράσταση για ρίξεις μια κλεφτή ματιά όχι μόνο στον κόσμο του θύματος αλλά και στον κόσμο του θύτη. Να ζήσεις την ανατροπή στην άκρη της καρέκλας σου, να μπεις ο ίδιος νοητά στη θέση των ηρώων αλλά κυρίως για την συζήτηση που θα πυροδοτήσει μετά. Είναι μια παράσταση γι’ αυτούς που δε φοβούνται να βρεθούν αντιμέτωποι με το σκληρό πρόσωπο της κοινωνίας μας.

17, 24, 31 Οκτωβρίου & 7, 14, 21 Νοεμβρίου
Στον Μικρό Κεραμεικό 
Ευμολπιδών 13, Γκάζι

Η ταυτότητα της παράστασης:

Παραγωγή: Museaiq Productions
Σύλληψη/Κείμενο/Σκηνοθεσία:  Χάρης Λυμπερόπουλος
Πρωτότυπη μουσική: Σωτήρης Αδαμόπουλος
Επιμέλεια: Ζωή Λυμπεροπούλου
Βοηθοί σκηνοθέτη: Ζωή Λυμπεροπούλου, Μάγκι Τρίφτη 

Ερμηνεύουν: Άννα Τζανακάκη, Άντα Πουράνη, Κωνσταντίνος Πινότσης

Διάρκεια: 75 λεπτά

Eισιτήρια: Αναζητήστε Μικρός Κεραμεικός - Θέλημα Θεού στο TicketServices.g

Facebook: https://www.facebook.com/thelima.theou.theatriki.parastasi

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΘΕΛΗΜΑ ΘΕΟΥ
 |
ΜΙΚΡΟΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
 |
ΧΑΡΗΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top