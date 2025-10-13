Θέλημα Θεού - Του Χάρη Λυμπερόπουλου: Από 17/10 στον Μικρό Κεραμικό

Εσύ θα έσωζες τη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου;

Τρεις φίλοι, η Ελένη, ο Πέτρος και ο Παύλος είναι καλεσμένοι στη δεξίωση του Πρέσβη. Είναι τα γενέθλια του Πέτρου. Μια βραδιά για γιορτή, σαμπάνια και… φόνο; Ο Πέτρος δεν περνά καλά μέσα στον κόσμο και βρίσκει αφορμή να «κρυφτεί» στις τουαλέτες.

Εκεί θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον χειρότερο εφιάλτη του και θα πρέπει να επιλέξει: τον δρόμο του Θεού ή τον δρόμο του ανθρώπου. Μαζί του όμως θα κληθείς να διαλέξεις και εσύ, σε ένα έργο γεμάτο σασπένς κι αποκαλύψεις που έχει χαρακτηριστεί υπερβολικά ρεαλιστικό, σκληρό, ειρωνικό και σοκαριστικό.

Tι πραγματεύεται η παράσταση

Είναι μια πολύ σκληρή ιστορία η οποία, δυστυχώς, δεν είναι καθόλου μακριά από την πραγματικότητα. Η βάση είναι ο παιδικός βιασμός. Ο πρωταγωνιστής μας, ο Πέτρος, έχει βιασθεί στο παρελθόν, σε ηλικία 7 ετών. 30 χρόνια μετά, σε μια δεξίωση, στις τουαλέτες, ο Πέτρος θα πρέπει να επιλέξει αν θα σώσει τη ζωή του θήτη του, ο οποίος πεθαίνει μπροστά του. Όταν γραφόταν το κείμενο είχε προκαλέσει πολύ έντονες αντιδράσεις στον κόσμο που γινόταν κοινωνός.

Η παράσταση μας δίνει το πιο σκληρό στοιχείο που μπορεί να δώσει το θέατρο: αλήθειες. Το να δώσεις όνειρο, όραμα, κόσμους φανταστικούς είναι υπέροχο. Το να δώσεις και να μεταφέρεις στο κοινό αλήθειες, αυτό που αφήνει να του πέσει από τα χέρια και το σπρώχνει κάτω από το χαλί, αυτό είναι σκληρό. Βλέπουμε στην παράσταση ότι όλοι οι ήρωες είναι άνθρωποι, τίποτε δεν είναι μια ευθεία κι όλα έχουν περισσότερες από μία όψεις. Μπορεί μια μητέρα με 2 παιδιά να γίνει δολοφόνος; Μπορεί ένας άνθρωπος του Θεού να είναι βιαστής; Μπορεί να έχεις μέσα σου και το καλό και το κακό; Και τελικά όταν θα βγει ο θεατής από την αίθουσα, να έχει μια ερώτηση για τους φίλους του «Εσύ τι θα έκανες;».

Γιατί να τη δεις

Αυτή η παράσταση είναι για αυτούς που αγαπούν τα θρίλερ, τα ηθικά διλήμματα και την αγωνία. Δες αυτήν την παράσταση για ρίξεις μια κλεφτή ματιά όχι μόνο στον κόσμο του θύματος αλλά και στον κόσμο του θύτη. Να ζήσεις την ανατροπή στην άκρη της καρέκλας σου, να μπεις ο ίδιος νοητά στη θέση των ηρώων αλλά κυρίως για την συζήτηση που θα πυροδοτήσει μετά. Είναι μια παράσταση γι’ αυτούς που δε φοβούνται να βρεθούν αντιμέτωποι με το σκληρό πρόσωπο της κοινωνίας μας.

17, 24, 31 Οκτωβρίου & 7, 14, 21 Νοεμβρίου

Στον Μικρό Κεραμεικό

Ευμολπιδών 13, Γκάζι

Η ταυτότητα της παράστασης:

Παραγωγή: Museaiq Productions

Σύλληψη/Κείμενο/Σκηνοθεσία: Χάρης Λυμπερόπουλος

Πρωτότυπη μουσική: Σωτήρης Αδαμόπουλος

Επιμέλεια: Ζωή Λυμπεροπούλου

Βοηθοί σκηνοθέτη: Ζωή Λυμπεροπούλου, Μάγκι Τρίφτη

Ερμηνεύουν: Άννα Τζανακάκη, Άντα Πουράνη, Κωνσταντίνος Πινότσης

Διάρκεια: 75 λεπτά

Eισιτήρια: Αναζητήστε Μικρός Κεραμεικός - Θέλημα Θεού στο TicketServices.g

Facebook: https://www.facebook.com/thelima.theou.theatriki.parastasi