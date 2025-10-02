Στέφανος Κορκολής και Σοφία Μανουσάκη στο Μέγαρο για τον Μίκη

Το πρόγραμμα συμπληρώνουν λυρικά τραγούδια του μεγάλου συνθέτη

02.10.25 , 14:08
Κορκολής Και Μανουσάκη Στο Μέγαρο Για Τον Μίκη
Ακούστε το άρθρο

Ο διεθνούς φήμης πιανίστας και συνθέτης Στέφανος Κορκολής, σε μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση με την καταξιωμένη ερμηνεύτρια Σοφία Μανουσάκη, παρουσιάζουν ένα μοναδικό αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη και αποτίνουν φόρο τιμής στο έργο του.

Στέφανος Κορκολής: Όσα είπε για τον θείο του Μίμη Πλέσσα και την κόρη του

Ο Στέφανος Κορκολής στο Μέγαρο Μουσικής 

Ο Στέφανος Κορκολής στο Μέγαρο Μουσικής 

Σε μια σπάνια μουσική βραδιά στο Μέγαρο Μουσικής ο Στέφανος Κορκολής θα παρουσιάσει τις αριστουργηματικές και διαχρονικές δημιουργίες του Μίκη Θεοδωράκη, Επιτάφιος και Μπαλάντα του Μαουτχάουζεν, σε δική του μεταγραφή για πιάνο και φωνή.

Το πρόγραμμα συμπληρώνουν λυρικά τραγούδια του μεγάλου συνθέτη σε μορφή λιντ, τα οποία, μέσα από την προσέγγιση των δύο ερμηνευτών, αναδεικνύουν την εσωτερικότητα και τη μελωδικότητά τους.

« Ιδού η ορχήστρα σου! »

Η Σοφία Μανουσάκη 

Η Σοφία Μανουσάκη 

Ο Στέφανος Κορκολής και η Σοφία Μανουσάκη ο καθένας ξεχωριστά, αλλά και στη πλούσια συνεργασία τους, προσεγγίζουν εδώ και δυο δεκαετίες το έργο του Μίκη Θεοδωράκη με λιτότητα, ευλάβεια και εσωτερικότητα. Ένα πιάνο και μία φωνή είναι αρκετά για να αναδειχθεί το μεγαλειώδες αποτύπωμα της μουσικής του Θεοδωράκη, με τρόπο καθαρό, ουσιαστικό και συγκινητικό.

Η βαθιά προσωπική και καλλιτεχνική σχέση του Μίκη Θεοδωράκη με τον Στέφανο Κορκολή αποτυπώνεται συγκινητικά στην επιστολή του συνθέτη προς τον διεθνούς φήμης πιανίστα, όπου αναφέρεται στον τελευταίο ως «ιδανικό ερμηνευτή και πρεσβευτή της μουσικής του προς το ελληνικό και το διεθνές κοινό».

Παράλληλα, η Σοφία Μανουσάκη υπήρξε μια από τις ερμηνεύτριες που ξεχώρισε και αναδείχθηκε με τη στήριξη του σπουδαίου συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη. Ο ίδιος την επέλεξε προσωπικά ως μια από τις βασικές ερμηνεύτριες του έργου του παρόλο το νεαρό της ηλικίας της. Της εμπιστεύτηκε μάλιστα και ανέκδοτα έργα του, αφού αναγνώρισε στη φωνή και στην ερμηνευτική της ικανότητα σπάνια τεχνική και συναισθηματική ωριμότητα.

Η συνεργασία τους σηματοδότησε μια συνέχεια της μουσικής του παρακαταθήκης σε νεότερες γενιές και αποτελεί για τη ερμηνεύτρια ένα σημαντικό σταθμό στην πλούσια καλλιτεχνική της πορεία.

Το καλλιτεχνικό δίδυμο Κορκολή – Μανουσάκη μετρά ήδη στο ενεργητικό του τρεις χρυσούς δίσκους (cd) σέ έργα του παγκόσμιου συνθέτη και πολυάριθμες συναυλίες σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Στέφανος Κορκολής και Σοφία Μανουσάκη στο Μέγαρο για τον Μίκη

Όπως αφηγείται ο Στέφανος Κορκολής: «Σε μια από τις πολλές επισκέψεις μου στο σπίτι του Μίκη, άκουγα μαζί του την Μπαλάντα του Μαουτχάουζεν, σε ποίηση Ιάκωβου Καμπανέλλη, μέσα από διάφορες ενορχηστρώσεις. Είχε προηγηθεί η μεταγραφή του Επιταφίου για πιάνο και φωνή, και βρισκόμασταν ξανά στο ίδιο ερώτημα: πώς μπορεί η μουσική να μεταφερθεί σε άλλη μορφή, δίχως να χάσει το βαθύ της αποτύπωμα. Συζητώντας για τις διαφορετικές ενορχηστρώσεις του έργου, με άκουγε σιωπηλός, με εκείνο το γνώριμο, στοχαστικό βλέμμα του. Κάποια στιγμή, γύρισε και μου έδειξε το πιάνο του: Ιδού η ορχήστρα σου, μου είπε. Και με αυτή τη φράση ξεκινήσαμε, μαζί με τον ίδιο τον συνθέτη, τη μεταγραφή της Μπαλάντας του Μαουτχάουζεν για πιάνο και φωνή. Αυτή η μεταγραφή θα αντηχήσει στη σκηνή του Μεγάρου, όπως γεννήθηκε: με σεβασμό, αγάπη και τη ζωντανή παρουσία του Μίκη μέσα σε κάθε νότα

Στέφανος Κορκολής και Σοφία Μανουσάκη 

Στέφανος Κορκολής και Σοφία Μανουσάκη 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΣΙΤΗΡΙΑ

Στέφανος Κορκολής – Σοφία Μανουσάκη για τον Μίκη

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη

Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, στις 20.00

Εισιτήρια: https://www.megaron.gr/event/stefanos-korkolis-sofia-manousaki-gia-ton-miki/

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ

Φόρμιγξ

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

