Νίκη Παλληκαράκη: «Μου έχουν αρπάξει ρόλο μέσα από τα χέρια»

«Έσκουζα, έκλαιγα και χτυπιόμουν», εξομολογήθηκε

Η Νίκη Παλληκαράκη εμφανίστηκε ως καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» στο κανάλι Action 24, με παρουσιάστρια την Αθηναΐδα Νέγκα, όπου συζήτησε για τα προσωπικά της όρια στις επαγγελματικές συνεργασίες.

Νίκη Παλληκαράκη: «Δεν είμαι σίγουρη αν άλλαξε κάτι με το #MeToo»

«Οι γυναίκες που έχουν υποστεί παρενόχληση, δεν πρέπει απλώς να μιλάνε, πρέπει άμεσα, εκείνη τη στιγμή, να παίρνουν θέση, να βάζουν όρια.  Αυτό ότι δεν κατάλαβα, ίσως μπορεί, εγώ δεν μπορώ να το παρακολουθήσω. Είμαι λίγο απόλυτη σε αυτό. Μπορεί να εκφράζω τον εαυτό μου ότι τη δεδομένη στιγμή θα βάλω όρια, θα γίνω πάρα πολύ σκληρή. Δεν επιτρέπω τη θυματοποίηση!», ανέφερε αρχικά.

Και συνέχισε: «Εμείς παίζουμε ώρες ολόκληρες με το νευρικό μας σύστημα, με τον ψυχισμό μας. Τον εκθέτουμε. Αλληλεπίδραση πολύ έντονη. Παρόλα αυτά επιμένω ότι η νοοτροπία μας αλλάζει. Βλέπεις ότι τα νεότερα παιδιά δεν επιτρέπουν πράγματα που συνέβαιναν παλαιότερα. Δηλαδή πεσίματα και φασιστικές συμπεριφορές, από τον μέγα αρχηγό γνώστη, που ήταν δεδομένες τότε».

Νίκη Παλληκαράκη: «Είχα παιδικά τραύματα, ήμουν ψυχολογικά αναλφάβητη»

Η Νίκη Παλληκαράκη στο «Καλύτερα Αργά»

Η Νίκη Παλληκαράκη στο «Καλύτερα Αργά»

Αν μιλήσουμε για ονόματα των μεγάλων θεατρανθρώπων, δεν ήταν αστεία τα πράγματα. Ήταν έτσι η εποχή όμως. Έτσι ήταν η πραγματικότητα, ίσως να ήταν και ανάγκη, δεν θέλω να γίνω απόλυτη. Ήταν οι εποχές που μπορεί να επέβαλαν κάτι άλλο, τις αυθεντίες που λέμε», κατέληξε η Νίκη Παλληκαράκη.

Η ηθοποιός μίλησε και για τους ρόλους που έχασε μέσα από τα χέρια της από άλλες πρωταγωνίστριες, καθώς και την αντίδρασή της τον πρώτο καιρό. 

«Έχει τύχει να μου αρπάξουν έναν ρόλο. Συνέχεια συμβαίνει αυτό, δεν σταματάει! Μέσα στο πρόγραμμα είναι όλα αυτά. Και να σου κλείνουν και την πόρτα. Πιο νέα, έσκουζα, έκλαιγα και χτυπιόμουν. Έλεγα, μα γιατί; Το παίρνεις πάντα πιο σοβαρά. Και δεν σταματάει ποτέ αυτό, αλλά αγνοείς, δεν κακιώνεις. Με το να κακιώσεις δίνεις θέση μέσα σου στον άλλο.

Πολλές φορές με απογοητεύουν οι συμπεριφορές των ανθρώπων. Αλλά απ' την άλλη είναι να αναφαίρετο δικαίωμα του άλλου να φέρεται όπως θέλει», εξομολογήθηκε η Νίκη Παλληκαράκη το βράδυ της Τετάρτης 15/10.

 

 

 

Back to Top