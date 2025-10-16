Μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ: «Σταδιακά, και όχι όλα μαζί, στα ράφια»

Με αφορμή τη νέα εθελοντική πρωτοβουλία για μείωση τιμών σε επιλεγμένους κωδικούς από τις εταιρείες λιανικού εμπορίου και τις προμηθευτικές επιχειρήσεις - η οποία ξεκίνησε στις 15 Οκτωβρίου - και με γνώμονα την καλύτερη ενημέρωση των Ελλήνων καταναλωτών, η Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας διευκρινίζει τα εξής ως προς την εφαρμογή της εν λόγω πρωτοβουλίας:

1. Οι 2.000+ κωδικοί αφορούν συνολικά τους κωδικούς στους οποίους θα εφαρμοστεί μείωση τιμής σε όλα τα Σούπερ Μάρκετ της χώρας και σε αυτούς περιλαμβάνονται τόσο επώνυμα προϊόντα, όσο και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας που διαθέτει η κάθε αλυσίδα (σ.σ. άρα δεν θα υπάρχουν όλοι οι κωδικοί σε ένα σούπερ μάρκετ)

2. Οι κωδικοί που συμπεριλαμβάνονται στην πρωτοβουλία και οι οποίοι θα έχουν μειωμένη τιμή, θα εμφανίζονται στα ράφια των σούπερ μάρκετ σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, ως το τέλος του χρόνου. (σ.σ. άρα δεν θα δούμε 2.000 κωδικούς από αύριο αλλά σταδιακά)

3. Η συλλογή των προϊόντων που θα έχουν μειωμένη τιμή, διαφέρει ανά Κατάστημα λόγω διαφορετικού μεγέθους και διαθέσιμου κωδικολογίου

Λόγω των παραπάνω σημείων και καθώς τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας διαφοροποιούνται ανά αλυσίδα, δεν είναι εφικτό κάθε Κατάστημα να διαθέτει το σύνολο όλων των κωδικών.

Με υψηλό αίσθημα ευθύνης και σεβασμού απέναντι στην ελληνική κοινωνία, η Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας μαζί με την επιχειρηματική κοινότητα και σε συνεργασία με την Πολιτεία, ανταποκρίθηκε από την πρώτη στιγμή στη συγκεκριμένη εθελοντική πρωτοβουλία, όπως είχε κάνει και πέρυσι, με στόχο την στήριξη των νοικοκυριών και ιδίως των πιο ευάλωτων καταναλωτών.