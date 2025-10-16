Όμηρος της Χαμάς δοκίμασε σοκολάτα μετά από 2 χρόνια - Η viral αντίδραση

Ιστορική ημέρα για τη Μέση Ανατολή - Συγκινητικές στιγμές από την πρώτη επικοινωνία των ομήρων με τις οικογένειές τους / SKAI (αρχείου)

Συγκινούν τα πλάνα με τους ομήρους που αφέθηκαν ελεύθεροι από τη Χαμάς μετά από δύο ολόκληρα χρόνια αιχμαλωσίας. Προσπαθούν να επιστρέψουν στην καθημερινότητα και τη ζωή τους, ενώ βίντεο από τις πρώτες τους στιγμές ως ελεύθεροι ξανά γίνονται viral.

Ο 24χρονος Γκάι Γκιλμπόα Νταλάλ ήταν ένας από τους 20 ομήρους που αφέθηκαν ελεύθεροι στις αρχές της εβδομάδας, μετά τη συμφωνία για κατάπαυση πυρός. Από τις 7 Οκτώβρη του 2023, όταν και τον άρπαξε η Χαμάς από το μουσικό φεστιβάλ Nova, ο Γκάι βίωσε μια «κόλαση» στα χέρια της οργάνωσης.

Όταν ξαναέσμιξε με την οικογένειά του, ένα από τα πρώτα πράγματα που θέλησε να κάνει ήταν να φάει και να θυμηθεί όλες τις αγαπημένες τους γεύσεις, τις τροφές που του έλειψαν αυτά τα δύο χρόνια αιχμαλωσίας. Η οικογένειά του φρόντισε να του δώσει να γευτεί και μερικά σοκολατάκια με... την αντίδρασή του με το που τα δοκιμάζει να γίνεται viral.

Guy Gilboa-Dalal after his release- imagine discovering food again...🥹

I know he shouldn't have eaten that much and he probably felt sick after, but at that moment, I think he just didn't care.

He just wanted to feel human again.❤️#hostagesreturn pic.twitter.com/Vu8BXoKiFQ — The Voice Of Truth 🙌 (@thevoicetruth1) October 15, 2025

Σαν μικρό παιδί, ο 24χρονος χαίρεται και ενθουσιάζεται με τη γλυκιά γεύση που τόσο είχε πεθυμήσει. Το βίντεο που κατέγραψαν δικοί του άνθρωποι και δημοσιεύτηκε σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης κάνει τον γύρο του διαδικτύου.