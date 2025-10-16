Όμηρος της Χαμάς δοκίμασε σοκολάτα μετά από 2 χρόνια - Η viral αντίδραση

Ο 24χρονος χάρηκε σαν μικρό παιδί!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.10.25 , 14:03 Αυξάνεται ο «μισθός» των φαντάρων έως 1.000% - Πόσα χρήματα θα λαμβάνουν
16.10.25 , 14:00 Ελίζα Σκολίδη: Το βιογραφικό, η ζωή στο Παρίσι και το πρόβλημα υγείας
16.10.25 , 13:54 Σε ποια ομάδα ψάχνουν να βρουν επενδυτές;
16.10.25 , 13:44 Η ταινία «Αντίστροφη Μέτρηση» έρχεται σε Α' Προβολή στο Star
16.10.25 , 13:25 Λούκα Βιλντόζα: Συνελήφθη στην Ιταλία μαζί με τη σύζυγό του, Μίλιτσα
16.10.25 , 13:13 Η μεγάλη γιορτή του Δήμου Αθηναίων για το ποδήλατο επιστρέφει!
16.10.25 , 13:05 Bella και Gigi Hadid «έκλεψαν» την παράσταση στο Victoria’s Secret Show
16.10.25 , 13:01 Χαλκίδα: Μαθήτρια έπαθε ηλεκτροπληξία - Πήγε να ανάψει το φως στο σχολείο
16.10.25 , 12:59 Οι ζεν πρεμιέ του ελληνικού σινεμά που έκαναν τις γυναίκες να «παραληρούν»
16.10.25 , 12:58 Στέφανος Κορκολής και Σοφία Μανουσάκη στο Μέγαρο για τον Μίκη
16.10.25 , 12:57 FIAT Pandina: Με εισαγωγική τιμή 15.490 ευρώ και πλούσιο εξοπλισμό
16.10.25 , 12:51 Είστε μακαρονάδες; Δείτε μία νόστιμη και υγιεινή επιλογή
16.10.25 , 12:48 Η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη μέχρι το 2030 για πόλεμο με τη Ρωσία
16.10.25 , 12:46 Κηδεία Άλκη Γιαννακά: Ράκος η σύντροφός του - Ποιοι έδωσαν το «παρών»
16.10.25 , 12:34 Άση Μπήλιου: Σελήνη εκτός ελέγχου – Μην πάρεις σοβαρές αποφάσεις σήμερα
Κηδεία Άλκη Γιαννακά: Ράκος η σύντροφός του - Ποιοι έδωσαν το «παρών»
Κατερίνα Καινούργιου: Η φουσκωμένη κοιλίτσα δεν κρύβεται πια
Λούκα Βιλντόζα: Συνελήφθη στην Ιταλία μαζί με τη σύζυγό του, Μίλιτσα
Ανατροπή στη Φοινικούντα: Όχι δύο, αλλά τέσσερα τα άτομα που εμπλέκονται
Αυξάνεται ο «μισθός» των φαντάρων έως 1.000% - Πόσα χρήματα θα λαμβάνουν
Μ. Γαρυφαλλίδου: Οι 600.000 followers, τα κεριά & το ταξίδι με την Τούνη
10 πράγματα που μπορείς να κάνεις για να γίνεις πιο ευτυχισμένος σήμερα
Νταϊάν Κίτον: Αυτή είναι η αιτία θανάτου της - Η ανακοίνωση της οικογένειας
Τρεισήμισι ή τριάμιση; - Ο Μπαμπινιώτης εξηγεί ποιο είναι το σωστό
Ήταν κούκλα από μικρή - Αναγνωρίζετε τη γνωστή ηθοποιό;
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Κοσμος
Ιστορική ημέρα για τη Μέση Ανατολή - Συγκινητικές στιγμές από την πρώτη επικοινωνία των ομήρων με τις οικογένειές τους / SKAI (αρχείου)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συγκινούν τα πλάνα με τους ομήρους που αφέθηκαν ελεύθεροι από τη Χαμάς μετά από δύο ολόκληρα χρόνια αιχμαλωσίας. Προσπαθούν να επιστρέψουν στην καθημερινότητα και τη ζωή τους, ενώ βίντεο από τις πρώτες τους στιγμές ως ελεύθεροι ξανά γίνονται viral.

Ο 24χρονος Γκάι Γκιλμπόα Νταλάλ ήταν ένας από τους 20 ομήρους που αφέθηκαν ελεύθεροι στις αρχές της εβδομάδας, μετά τη συμφωνία για κατάπαυση πυρός. Από τις 7 Οκτώβρη του 2023, όταν και τον άρπαξε η Χαμάς από το μουσικό φεστιβάλ Nova, ο Γκάι βίωσε μια «κόλαση» στα χέρια της οργάνωσης. 

Ισραήλ: Απειλεί να ξαναμπεί στη Γάζα αν δεν πάρει τις σορούς των ομήρων

Όταν ξαναέσμιξε με την οικογένειά του, ένα από τα πρώτα πράγματα που θέλησε να κάνει ήταν να φάει και να θυμηθεί όλες τις αγαπημένες τους γεύσεις, τις τροφές που του έλειψαν αυτά τα δύο χρόνια αιχμαλωσίας. Η οικογένειά του φρόντισε να του δώσει να γευτεί και μερικά σοκολατάκια με... την αντίδρασή του με το που τα δοκιμάζει να γίνεται viral. 

Θρίλερ η επιστροφή των νεκρών ομήρων - Μια σορός δεν ανήκει σε Ισραηλινό

Σαν μικρό παιδί, ο 24χρονος χαίρεται και ενθουσιάζεται με τη γλυκιά γεύση που τόσο είχε πεθυμήσει. Το βίντεο που κατέγραψαν δικοί του άνθρωποι και δημοσιεύτηκε σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης κάνει τον γύρο του διαδικτύου. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΧΑΜΑΣ
 |
ΟΜΗΡΟΣ
 |
ΙΣΡΑΗΛ
 |
ΣΟΚΟΛΑΤΑ
 |
ΓΑΖΑ
 |
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top