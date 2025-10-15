Θρίλερ η επιστροφή των νεκρών ομήρων - Μια σορός δεν ανήκει σε Ισραηλινό

Τέσσερις σορούς ομήρων παρέδωσε η Χαμάς στο Ισραήλ χθες βράδυ, με τη διαδικασία να εξελίσσεται σε θρίλερ αφού η μία - όπως όλα δείχνουν - δεν ανήκει σε Ισραηλινό.

Από τους τέσσερις νεκρούς, λοιπόν, ο ένας φαίνεται πως ήταν κάτοικος της Γάζας.

Εκπρόσωπος της Χαμάς, μιλώντας σε ΜΜΕ προσκείμενα στην οργάνωση, τόνισε ότι «τηρούν τις δεσμεύσεις για την επιστροφή των σορών των αιχμάλωτων στρατιωτών» σε μια έμμεση παραδοχή πως η μία εξ αυτών που παρελήφθησαν χθες δεν ανήκε σε όμηρο.

Με την παράδοση αυτή, ο αριθμός των νεκρών ομήρων που θα έχει επαναπατριστεί θα φθάσει τους 12, ενώ θα απομένουν στη Λωρίδα της Γάζας 16.

Περιμένουν τους νεκρούς τους στο Ισραήλ / AP (Francisco Seco)

Δυνάμει της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, η Χαμάς όφειλε να επαναπατρίσει 28 πτώματα.

Νωρίτερα, τη Δευτέρα, είχαν αναγνωριστεί άλλοι τέσσερις σοροί. Πρόκειται για τους Ντάνιελ Πέρετζ (22 ετών), Γιόσι Σαράμπι (53 ετών), Γκάι Ιλούζ (26 ετών) και Μπίπιν Τζόσι (23 ετών).

Το κίνημα ωστόσο λέει πως αντιμετωπίζει δυσκολίες στον εντοπισμό των λειψάνων των ομήρων, έπειτα από δυο χρόνια καταστροφικού πολέμου.

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης, η κυβέρνηση του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου θεωρεί πως πρόκειται για τακτική καθυστέρησης και ως εχθές σκόπευε να περιορίσει τις παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας διατηρώντας κλειστό το πέρασμα στη Ράφα, στα σύνορα με την Αίγυπτο, ως τον επαναπατρισμό όλων των σορών.

Η κυβέρνηση Νετανιάχου αποφάσισε να ακυρώσει τιμωρητικά μέτρα που συμπεριλάμβαναν τη μείωση κατά το ήμισυ των φορτηγών με βοήθεια που εισέρχονται στην περιοχή.

Άλλοι τέσσερις σοροί ομήρων αναμένεται να επιστρέψουν στο Ιρσαήλ / AP (Oded Balilty)

Αναγνωρίστηκαν τρεις από τις τέσσερις σορούς που επεστράφησαν την Τρίτη 14/10

Στο μεταξύ, τα φέρετρα με τα λείψανα τεσσάρων ανθρώπων που θεωρείται πως ήταν ανάμεσα στους ομήρους έφθασαν σε ιατροδικαστική μονάδα του Τελ Αβίβ για την αναγνώρισή τους. Παραδόθηκαν από τη Χαμάς στη ΔΕΕΣ χθες βράδυ.

Τη Δευτέρα, η Χαμάς άφησε ελεύθερους τους τελευταίους 20 ζωντανούς ομήρους που απέμεναν και τους παρέδωσε σε ομάδες της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου σε δυο φάσεις. Επέστρεψαν στο Ισραήλ έπειτα από 738 ημέρες κράτησής τους στη Λωρίδα της Γάζας.

Ταυτοποιήθηκαν τρεις από τις τέσσερις σορούς ισραηλινών ομήρων στη Γάζα, που επεστράφησαν χθες, Τρίτη, το βράδυ από τη Χαμάς, ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί οι οικογένειες αφού επιβεβαιώθηκε η ταυτοποίηση των συγγενών τους από την εθνική ιατροδικαστική υπηρεσία.

Εορτασμοί στο Ισραήλ για τους ομήρους που γύρισαν / AP (Francisco Seco)

«Με απέραντη θλίψη και απέραντο πόνο ανακοινώνουμε την επιστροφή του σώματος του πολυαγαπημένου μας Ουριέλ Μπαρούχ από τη λωρίδα της Γάζας, έπειτα από δύο ατέλειωτα χρόνια προσευχών, ελπίδας και πίστης», ανακοίνωσε η οικογένεια αυτού του κατοίκου της Ιερουσαλήμ που απήχθη στις 7 Οκτωβρίου 2023 από τη μουσική γιορτή Nova σε ηλικία 35 ετών.

SSGT Tamir Nimrodi was kidnapped alive and was killed while in captivity at the age of 18. Uriel Baruch was killed during the Oct. 7 Massacre and his body was kidnapped into Gaza. Eitan Levi was killed during the Oct. 7 Massacre and his body was kidnapped into Gaza.

May their… pic.twitter.com/HWWZnie6Lm — Israel Defense Forces (@IDF) October 15, 2025

Οι συγγενείς των Ταμίρ Νιμρόντι και Εϊτάν Λεβί ανακοίνωσαν επίσης την επιστροφή των σορών τους στο Ισραήλ. Οδηγός ταξί ηλικίας 53 ετών, ο Εϊτάν Λεβί σκοτώθηκε αφού είχε αφήσει μια φίλη στο κιμπούτς Μπεερί το πρωί της επίθεσης της Χαμάς. Στρατιώτης ηλικίας 18 ετών, ο Ταμίρ Νιμρόντι είχε αιχμαλωτισθεί σε στρατιωτική βάση στα σύνορα της Γάζας.

Χαμάς: Επιχειρεί να διατηρήσει τον έλεγχο της Γάζας

Η Χαμάς προχώρησε τη Δευτέρα σε δημόσιες εκτελέσεις, με στόχο – όπως ισχυρίζεται – να τιμωρήσει όσους θεωρεί «συνεργάτες του Ισραήλ», σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC.

Το βρετανικό δίκτυο αναφέρει ότι οι ενέργειες αυτές εντάσσονται στην προσπάθεια της οργάνωσης να ενισχύσει τον έλεγχό της στη Γάζα, καθώς το τελευταίο διάστημα έχουν εμφανιστεί διάφορες φατρίες που αμφισβητούν την κυριαρχία της.

Η Χαμάς υποστήριξε πως οι εκτελέσεις αφορούσαν «εγκληματίες και συνεργάτες του Ισραήλ», ωστόσο, σύμφωνα με το BBC, δεν παρουσίασε αποδείξεις που να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς της.