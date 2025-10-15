Ποιος διάσημος ποδοσφαιριστής κατηγορεί την πρώην σύζυγό του για απιστίες

Μπορεί κάποτε ο Φραντσέσκο Τότι, και η Ιλάρι Μπλάζι να ήταν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της Ιταλικής showbiz όμως από τότε που αποφάσισαν να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους δεν έχει σταματήσει να κατηγορεί ο ένας τον άλλον για απιστίες.

O Τότι κατηγορεί την πρώην σύζυγό του για απιστία/ φωτογραφία από apimages/ Vadim Ghirda

Το ζευγάρι που παντρεύτηκε το 2005 και χώρισε το 2022, μόνο καλές σχέσεις δεν διατηρεί αν κρίνουμε από όλα αυτά που λέει ο διάσημος Ιταλός ποδοσφαιριστής θρύλος της Ρόμα πως η τηλεπαρουσιάστρια “είχε περισσότερους από έναν εραστές.

O Φραντσέσκo Τότι και η ίλαρι το 2018/ φωτογραφία από apimages/ Luca Bruno

“Είδα τα μηνύματα. Η γυναίκα μου δεν ήταν εκεί όταν τη χρειαζόμουν περισσότερο. Την άνοιξη του 2021, μπήκαμε σε μια οριστική κρίση. Η τελευταία χρονιά ήταν δύσκολη. Δεν υπήρχε πλέον επικοινωνία, δεν είχε μείνει τίποτα. Η Ιλάρι έχει κάποιον άλλον. Μάλιστα, περισσότερους από έναν. Μου φαινόταν αδύνατο. Αντίθετα, βρήκα τα μηνύματα. Δεν το είχα κάνει ποτέ εδώ και 20 χρόνια, ούτε το είχε κάνει ποτέ εκείνη σε μένα. Αλλά όταν έλαβα προειδοποιήσεις από διάφορους ανθρώπους που εμπιστεύομαι, άρχισα να υποψιάζομαι. Έλεγξα το τηλέφωνό της. Και είδα ότι υπήρχε ένα τρίτο άτομο, που λειτουργούσε ως μεσάζων για την Ιλάρι και κάποιον άλλον». ανέφερε σε προηγούμενη συνέντευξή του ο άσος του ποδοσφαίρου που έχει ανακηρυχθεί και ο δεύτερος σκόρερ όλων των εποχών στο ιταλικό πρωτάθλημα ενώ κατηγορεί την πρώην δημοσιογράφο ακόμα και για κλοπή.

Το 2017 η μικρή του κόρη Ισαμπέλ έκανε έκπληξη στο Τότι/ φωτογραφία από apimages/ Alessandra Tarantino

“Έκλεψε πανάκριβες τσάντες και ρολόγια Rolex” τόνισε αναφέροντας πως εκείνος πήρε «όμηρο» τη συλλογή της από επώνυμα παπούτσια και τσάντες. «Τι έπρεπε να κάνω; Έκρυψα τις τσάντες, ελπίζοντας σε μια ανταλλαγή», είχε δηλώσει ο Τότι στην εφημερίδα «Corriere della Sera».

Il tribunale civile di Roma ha stabilito che i quattro Rolex contesi tra Francesco Totti e Ilary Blasi andranno in “affido condiviso”: gli orologi, del valore di circa 80.000 euro, dovranno essere usati a turno. pic.twitter.com/1vQ5J4UbW4 — Trash Italiano (@trash_italiano) July 8, 2025

Το διάσημο ζευγάρι το 2017 στο γήπεδο/ φωτογραφία από apimages/ φωτογράφος: Alessandra Tarantino

Και η Ίλαρι Μπλάσι όμως από τη μεριά της κατηγόρησε τον βετεράνο του ποδοσφαίρου πως συνευρίσκονταν ερωτικά με άλλες γυναίκες όταν ήταν παντρεμένοι “Εκείνος με απάτησε πρώτα. Είχε άλλη” ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δημοσιεύματα μάλιστα του 2022- τη χρονιά δηλαδή που χώρισε το ζευγάρι, ανέφεραν πως μία γυναίκα ήταν η “πέτρα του σκανδάλου” και πιο συγκεκριμένα Νοέμι Μπόκι, ανθοπώλισσα και φανατική οπαδό της Ρόμα.



Το πρώην ζευγάρι που πολλοί χαρακτήριζαν ως “Μπέκαμ της Ιταλίας” γνωρίστηκε το 2002 και απέκτησε μαζί τρία παιδιά.

