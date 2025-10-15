Έκλεισαν ομάδες στο Viber για τα μπλόκα της τροχαίας: Είχαν 200.000 μέλη

Ενημέρωναν για το πού υπάρχουν έλεγχοι - Συνελήφθησαν δύο άτομα

15.10.25 , 11:14 Έκλεισαν ομάδες στο Viber για τα μπλόκα της τροχαίας: Είχαν 200.000 μέλη
Ελλαδα
Στα χέρια της αστυνομίας οι διαχειριστές της σελίδας που ενημέρωνε για μπλόκα / SKAI
Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται δύο άτομα που διατηρούσαν διαδικτυακές κοινότητες με τη συμμετοχή πάνω από 200.000 ατόμων, και ενημέρωναν για το πού υπάρχουν μπλόκα της τροχαίας

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ, οι κοινότητες έχουν κλείσει και δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος τους. 

Έρχονται οι πρώτες έξυπνες κάμερες της Τροχαίας - Τα 41 σημεία στην Αττική

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος συνελήφθησαν πρωινές ώρες χθες, Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025, σε περιοχές της Αθήνας, -2- ημεδαποί, 29 και 55 ετών, οι οποίοι λειτουργούσαν παράνομες κοινότητες σε διαδικτυακή πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων και κλήσεων, μέσω των οποίων τα μέλη τους ενημερώνονταν για τη διενέργεια αστυνομικών ελέγχων.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων και για επικίνδυνες παραβάσεις στην οδική συγκοινωνία, ενώ, παράλληλα, ανεστάλη η λειτουργία συνολικά -3- κοινοτήτων.

Προηγήθηκε ενδελεχής και εμπεριστατωμένη ψηφιακή – διαδικτυακή έρευνα, ύστερα από παραγγελία αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, σχετικά με τη λειτουργία παράνομης διαδικτυακής κοινότητας, η οποία είχε ως σκοπό τη μαζική ενημέρωση των μελών της, καθ’ όλο το 24ωρο, για τα ακριβή σημεία και το χρόνο διενέργειας αστυνομικών ελέγχων.

11.651 αλκοτέστ μέσα σε 4 μέρες στην Αττική!

Στο πλαίσιο αυτό, αλλά και κατόπιν διερεύνησης σχετικών καταγγελιών από πολίτες καθώς και διαπιστώσεων υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, προέκυψε η ύπαρξη -3- κοινοτήτων, στις οποίες συμμετείχαν περισσότερα από -201.000- μέλη, τα οποία, μέσω δημοσιεύσεων, ενημέρωναν τόσο για τη διενέργεια ελέγχων υπηρεσιών της τροχαίας, όσο και για την παρουσία λοιπών υπηρεσιών εμφανούς αστυνόμευσης (Ομάδες Ο.Π.Κ.Ε., ΔΙ.ΑΣ. κλπ).

Όπως διαπιστώθηκε, ο 29χρονος είχε ρόλο υπερδιαχειριστή (Super Admin) και ο 55χρονος ρόλο διαχειριστή (Admin) σε κοινότητα που απαριθμούσε πάνω από -173.000- μέλη, ενώ ο πρώτος διαχειριζόταν ως υπερδιαχειριστής ακόμα -2- κοινότητες, με περίπου -28.000- μέλη, ενημερώνοντας για περιοχές της Κρήτης και της Θεσσαλονίκης.

Οι ανωτέρω κοινότητες αποτελούσαν σημαντική πηγή πληροφόρησης κυρίως για επίδοξους παραβάτες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας αλλά και για λοιπούς παραβάτες, δημιουργώντας σοβαρή παρεμπόδιση και υπονόμευση στο έργο της Ελληνικής Αστυνομίας στον κρίσιμο τομέα της οδικής ασφάλειας και της πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων, καθώς και γενικότερα στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας.

Νέος ΚΟΚ: Τα «ασήμαντα» λάθη που πλέον κοστίζουν πρόστιμα στους οδηγούς

Στο πλαίσιο ερευνών που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, παρουσία δικαστικού λειτουργού, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -4- κινητά, στα οποία λειτουργούσαν τηλεφωνικές συνδέσεις ενεργοποίησης των λογαριασμών διαχείρισης και τα οποία θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακές εξετάσεις.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
 |
ΣΥΛΛΗΨΗ
 |
ΤΡΟΧΑΙΑ
 |
ΜΠΛΟΚΑ
 |
ΕΛΕΓΧΟΙ
