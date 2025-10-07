Μπήκαν οι πρώτες έξυπνες κάμερες της Τροχαίας - Τα 41 σημεία στην Αττική

Ποιες παραβάσεις καταγράφουν - Πώς έρχεται η κλήση

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.10.25 , 13:29 Συγκλονίζει η Κατερίνα Πλουμιδάκη: «Στις 40 εγχειρήσεις θα είμαι καλύτερα»
07.10.25 , 13:24 Η Ελλάδα ανάμεσα στις «gym junkie» χώρες
07.10.25 , 13:17 Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό στη μπανιέρα μετά τα γενέθλια της 4χρονης κόρης τους
07.10.25 , 13:02 Συγκινήθηκε η Ράνια Θρασκιά για το διαζύγιό της - «Είναι επίτευγμα ζωής»
07.10.25 , 13:01 H Άννα Βίσση ζωντανά τον Οκτώβριο σε Ντίσελντορφ, Στουτγκάρδη και Μόναχο
07.10.25 , 13:00 Πανσέληνος στον Κριό: Ένταση, πάθος και… παρεξηγήσεις- Ποιοι να προσέξουν;
07.10.25 , 12:50 Οι δίδυμοι Σερραίοι αθλητικογράφοι χτυπούν την πόρτα του Cash Or Trash
07.10.25 , 12:49 Μεσημέριασε και ο Γιώργος Ρήγας έδωσε μία εύκολη και νόστιμη συνταγή
07.10.25 , 12:40 Τι είναι το ψηφιακό ευρώ και πότε θα αρχίσει να εφαρμόζεται
07.10.25 , 12:40 Αττικόν: Έδωσαν λάθος αντιβιοτικό σε 22χρονη - Υπέστη αλλεργικό επεισόδιο
07.10.25 , 12:28 Μπήκαν οι πρώτες έξυπνες κάμερες της Τροχαίας - Τα 41 σημεία στην Αττική
07.10.25 , 12:26 Μπαμπινιώτης: To «αδικαιολόγητο» λάθος με την απόστροφο στο «εξ»!
07.10.25 , 12:01 Shopping με στιλ: Οι Πρέλεβιτς δείχνουν πώς ντύνεσαι κομψά χωρίς υπερβολές!
07.10.25 , 11:53 Δημήτρης Αρβανίτης: Σχολίασε Λαζόπουλο, Μπισμπίκη, Καπουτζίδη & Σεφερλή
07.10.25 , 11:47 Και δεύτερος έρωτας στη Φάρμα - Η Βαλεντίνα πιο αποκαλυπτική από ποτέ!
«Οι γιατροί δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν» - Ο Τσακίρογλου μιλά για τη Διαβάτη
Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό στη μπανιέρα μετά τα γενέθλια της 4χρονης κόρης τους
Μπήκαν οι πρώτες έξυπνες κάμερες της Τροχαίας - Τα 41 σημεία στην Αττική
Καλιφόρνια: Τρεις φοιτητές κάηκαν ζωντανοί μέσα σε ηλεκτρικό αυτοκίνητο
Άση Μπήλιου: Έρχεται μια «δρακουλίστικη» πανσέληνος
Μεσσηνία: Τα σενάρια για τη διπλή δολοφονία – Άφησε τον ανιψιό να ζήσει
Ο γιος του Ευάγγελου Αποστολάκη ανάμεσα στους 27 συλληφθέντες στο Ισραήλ
Συγκινήθηκε η Ράνια Θρασκιά για το διαζύγιό της - «Είναι επίτευγμα ζωής»
Και δεύτερος έρωτας στη Φάρμα - Η Βαλεντίνα πιο αποκαλυπτική από ποτέ!
Ιωάννα Τούνη: Η πρώτη επίσημη εμφάνιση με τον νέο της σύντροφο
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)
Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δ. Παπαστεργίου μίλησε για τις νέες κάμερες της τροχαίας / Βίντεο Σκάι
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Οι νέες «έξυπνες» κάμερες της Τροχαίας έχουν ήδη αρχίσει να λειτουργούν σε διάφορους Δήμους της Αττικής, καταγράφοντας παραβάσεις οδηγών στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ).

Τροχαία: Σε 100 σημεία θα τοποθετηθούν 388 «έξυπνες» κάμερες

Ο νέος ΚΟΚ (Ν. 5209/2025) εφαρμόζεται από τις 13 Σεπτεμβρίου, ενώ οι πρώτες 41 κάμερες λειτουργούν ήδη στην Αττική. Ως το 2026, προβλέπεται η εγκατάσταση περισσότερων από 500 συσκευών σε σημεία αυξημένης επικινδυνότητας.

Στόχος των νέων μέτρων είναι η μείωση των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων έως το 2030.

Πού έχουν μπει κάμερες στην Αττική

Η πρώτη φάση δίνει προτεραιότητα σε πολύ φορτωμένους άξονες της Αττικής και σε σήραγγες/σημεία υψηλού ρίσκου.

Οι πρώτες 41 κάμερες έχουν τοποθετηθεί στους παρακάτω κόμβους:

Κεντρικός Τομέας Αθηνών

  • Αλεξάνδρας & Πατησίων (28ης Οκτωβρίου): όλες οι κατευθύνσεις
  • Βασ. Σοφίας & Βασ. Αμαλίας × Πανεπιστημίου: όλες οι κατευθύνσεις
  • Βασ. Αμαλίας & Βασ. Όλγας: όλες οι κατευθύνσεις
  • Κατεχάκη & Γ. Παπανδρέου (Ε. Κοκκινοπούλου): όλες οι κατευθύνσεις Βόρειος Τομέας Αθηνών
  • Κατεχάκη & Πίνδου (Παπάγου–Χολαργός): όλες οι κατευθύνσεις
  • Κηφισίας & Πεντέλης (Μαρούσι): όλες οι κατευθύνσεις Νότιος Τομέας Αθηνών

Καλλιθέα

  • Θησέως (Ελ. Βενιζέλου) & Καλυψούς: και στα 2 ρεύματα
  • Θησέως & Συνταγματάρχη Δαβάκη: και στα 2 ρεύματα
  • Χαροκόπου & Δοϊράνης: όλες οι κατευθύνσεις
  • Θησέως/Ελ. Βενιζέλου & Λ. Ποσειδώνος: προς Φάληρο & προς Εθν. Μακαρίου

Άλιμος

  • Λ. Αμφιθέας & Λ. Αγ. Βαρβάρας: προς Αγ. Βαρβάρας
  • Ταξιαρχών & Καλαμακίου: όλες οι κατευθύνσεις

Άγιος Δημήτριος – Δάφνη–Υμηττός

  • Λ. Παπαναστασίου & Σοφ. Βενιζέλου (Άγ. Δημήτριος): προς Βουλιαγμένης
  • Λ. Παπαναστασίου & Αλεξανδρείας (Δάφνη–Υμηττός): προς Π. Φάληρο

Μοσχάτο–Ταύρος

  • Πειραιώς & Χαμοστέρνας: και στα 2 ρεύματα
  • Πειραιώς & Χρ. Σμύρνης: και στα 2 ρεύματα
  • Π. Ράλλη & Αγ. Άννης: και στα 2 ρεύματα

Δυτικός Τομέας Αθηνών

  • Κηφισού & Κωνσταντινουπόλεως/Λένορμαν (Περιστέρι): προς Αθήνα
  • Α. Παπανδρέου & Λ. Θηβών (Ίλιον): όλες οι κατευθύνσεις
  •  Λ. Αθηνών & Γ. Παπανδρέου/Κύπρου (Χαϊδάρι): όλες οι κατευθύνσεις
  • Κηφισού & Δυρραχίου (άξονας Αθήνα–Περιστέρι): προς Περιστέρι Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά

Δήμος Πειραιά

  • Καραολή & Δημητρίου & Κανελλοπούλου: και στα 2 ρεύματα
  • Λ. Αθηνών–Πειραιώς & Γρ. Λαμπράκη/Δωδεκανήσου
  • Χορμοβίτου & Υπαπαντής
  • Θηβών & Παλαμηδίου – Ρετσίνα
  • Ρετσίνα & Αγ. Διονυσίου
  • Αναπαύσεως & Ψαρών
  • Ηρώων Πολυτεχνείου & Σαχτούρη
  • Ηρώων Πολυτεχνείου & Χαρ. Τρικούπη: προς Πειραϊκή
  • Ηρώων Πολυτεχνείου & 2ας Μεραρχίας: όλες οι κατευθύνσεις
  • Δ. Γούναρη & Ρετσίνα & Αλιπέδου & Ιπποδαμείας: όλες οι κατευθύνσεις
  • Ακτή Κονδύλη & Αιγάλεω: όλες οι κατευθύνσεις

Κορυδαλλός – Κερατσίνι – Δραπετσώνα – Πέραμα

  • Γρ. Λαμπράκη & Σολωμού (Κορυδαλλός) : όλες οι κατευθύνσεις
  • Λ. Σχιστού–Σκαραμαγκά & Γρ. Λαμπράκη (Δραπετσώνα): όλες οι κατευθύνσεις
  • Λ. Δημοκρατίας & Γρ. Λαμπράκη (Κερατσίνι): όλες οι κατευθύνσεις
  • Λ. Δημοκρατίας & Τριπόλεως (Πέραμα): προς Κερατσίνι Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής
  • Λ. ΝΑΤΟ & Λ. Μεγαρίδος (Ασπρόπυργος): και στα 2 ρεύματα
  • Λ. ΝΑΤΟ & Γκορυτσάς (Ασπρόπυργος): και στα 2 ρεύματα
  • Λ. ΝΑΤΟ &Τραπεζούντος (Ασπρόπυργος): και στα 2 ρεύματα
  • ΠΕΟ Αθηνών–Κορίνθου & Μίνωα/Πάχης (Μέγαρα): και στα 2 ρεύματα

Ποιες παραβάσεις ελέγχουν οι κάμερες

Οι σταθερές και έξυπνες κάμερες λειτουργούν όλο το 24ωρο, καταγράφοντας αυτόματα:

  1. Υπερβολική ταχύτητα
  2. Παραβίαση κόκκινου φωτεινού σηματοδότη
  3. Μη χρήση ζώνης ή κράνους
  4. Χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση

Κάμερες στους δρόμους: Πώς έρχεται η κλήση

  • Το καταγεγραμμένο υλικό αποστέλλεται στο Κέντρο Διαχείρισης Παραβάσεων.
  • Δημιουργείται ηλεκτρονικός φάκελος και η παράβαση βεβαιώνεται.
  • Το πρόστιμο αποστέλλεται ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά μέσω gov.gr.
  • Ο οδηγός μπορεί να το δει και να το πληρώσει μέσω taxisnet.

Ο πολίτης στον οποίο θα του βεβαιωθεί παράβαση μπορεί να κάνει ένσταση ηλεκτρονικά μέσω myAADE, τηρώντας τις προθεσμίες που αναγράφονται.

Αν το όχημα οδηγούσε άλλος, ο ιδιοκτήτης πρέπει να δηλώσει τον πραγματικό οδηγό.

Τι δεδομένα συλλέγονται από τις έξυπνες κάμερες

Οι κάμερες καταγράφουν:

  • Φωτογραφίες/βίντεο του οχήματος και της πινακίδας (όχι προσώπων)
  • Ημερομηνία, ώρα και τοποθεσία
  • Είδος παράβασης
  • Πρόσβαση στα δεδομένα έχουν μόνο οι αρμόδιες αρχές (ΕΛ.ΑΣ., Περιφέρεια, ΑΑΔΕ) για διαχείριση και βεβαίωση προστίμων.

Με τις κάμερες πλέον να λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο, οι οδηγοί καλούνται να είναι προσεκτικοί και να τηρούν τον ΚΟΚ.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΜΕΡΕΣ
 |
ΤΡΟΧΑΙΑ
 |
ΕΞΥΠΝΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ
 |
ΚΟΚ
 |
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΟΚ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top