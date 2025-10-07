Μπήκαν οι πρώτες έξυπνες κάμερες της Τροχαίας - Τα 41 σημεία στην Αττική

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δ. Παπαστεργίου μίλησε για τις νέες κάμερες της τροχαίας / Βίντεο Σκάι

Οι νέες «έξυπνες» κάμερες της Τροχαίας έχουν ήδη αρχίσει να λειτουργούν σε διάφορους Δήμους της Αττικής, καταγράφοντας παραβάσεις οδηγών στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ).

Ο νέος ΚΟΚ (Ν. 5209/2025) εφαρμόζεται από τις 13 Σεπτεμβρίου, ενώ οι πρώτες 41 κάμερες λειτουργούν ήδη στην Αττική. Ως το 2026, προβλέπεται η εγκατάσταση περισσότερων από 500 συσκευών σε σημεία αυξημένης επικινδυνότητας.

Στόχος των νέων μέτρων είναι η μείωση των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων έως το 2030.

Πού έχουν μπει κάμερες στην Αττική

Η πρώτη φάση δίνει προτεραιότητα σε πολύ φορτωμένους άξονες της Αττικής και σε σήραγγες/σημεία υψηλού ρίσκου.

Οι πρώτες 41 κάμερες έχουν τοποθετηθεί στους παρακάτω κόμβους:

Κεντρικός Τομέας Αθηνών

Αλεξάνδρας & Πατησίων (28ης Οκτωβρίου): όλες οι κατευθύνσεις

Βασ. Σοφίας & Βασ. Αμαλίας × Πανεπιστημίου: όλες οι κατευθύνσεις

Βασ. Αμαλίας & Βασ. Όλγας: όλες οι κατευθύνσεις

Κατεχάκη & Γ. Παπανδρέου (Ε. Κοκκινοπούλου): όλες οι κατευθύνσεις Βόρειος Τομέας Αθηνών

Κατεχάκη & Πίνδου (Παπάγου–Χολαργός): όλες οι κατευθύνσεις

Κηφισίας & Πεντέλης (Μαρούσι): όλες οι κατευθύνσεις Νότιος Τομέας Αθηνών

Καλλιθέα

Θησέως (Ελ. Βενιζέλου) & Καλυψούς: και στα 2 ρεύματα

Θησέως & Συνταγματάρχη Δαβάκη: και στα 2 ρεύματα

Χαροκόπου & Δοϊράνης: όλες οι κατευθύνσεις

Θησέως/Ελ. Βενιζέλου & Λ. Ποσειδώνος: προς Φάληρο & προς Εθν. Μακαρίου

Άλιμος

Λ. Αμφιθέας & Λ. Αγ. Βαρβάρας: προς Αγ. Βαρβάρας

Ταξιαρχών & Καλαμακίου: όλες οι κατευθύνσεις

Άγιος Δημήτριος – Δάφνη–Υμηττός

Λ. Παπαναστασίου & Σοφ. Βενιζέλου (Άγ. Δημήτριος): προς Βουλιαγμένης

Λ. Παπαναστασίου & Αλεξανδρείας (Δάφνη–Υμηττός): προς Π. Φάληρο

Μοσχάτο–Ταύρος

Πειραιώς & Χαμοστέρνας: και στα 2 ρεύματα

Πειραιώς & Χρ. Σμύρνης: και στα 2 ρεύματα

Π. Ράλλη & Αγ. Άννης: και στα 2 ρεύματα

Δυτικός Τομέας Αθηνών

Κηφισού & Κωνσταντινουπόλεως/Λένορμαν (Περιστέρι): προς Αθήνα

Α. Παπανδρέου & Λ. Θηβών (Ίλιον): όλες οι κατευθύνσεις

Λ. Αθηνών & Γ. Παπανδρέου/Κύπρου (Χαϊδάρι): όλες οι κατευθύνσεις

Κηφισού & Δυρραχίου (άξονας Αθήνα–Περιστέρι): προς Περιστέρι Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά

Δήμος Πειραιά

Καραολή & Δημητρίου & Κανελλοπούλου: και στα 2 ρεύματα

Λ. Αθηνών–Πειραιώς & Γρ. Λαμπράκη/Δωδεκανήσου

Χορμοβίτου & Υπαπαντής

Θηβών & Παλαμηδίου – Ρετσίνα

Ρετσίνα & Αγ. Διονυσίου

Αναπαύσεως & Ψαρών

Ηρώων Πολυτεχνείου & Σαχτούρη

Ηρώων Πολυτεχνείου & Χαρ. Τρικούπη: προς Πειραϊκή

Ηρώων Πολυτεχνείου & 2ας Μεραρχίας: όλες οι κατευθύνσεις

Δ. Γούναρη & Ρετσίνα & Αλιπέδου & Ιπποδαμείας: όλες οι κατευθύνσεις

Ακτή Κονδύλη & Αιγάλεω: όλες οι κατευθύνσεις

Κορυδαλλός – Κερατσίνι – Δραπετσώνα – Πέραμα

Γρ. Λαμπράκη & Σολωμού (Κορυδαλλός) : όλες οι κατευθύνσεις

Λ. Σχιστού–Σκαραμαγκά & Γρ. Λαμπράκη (Δραπετσώνα): όλες οι κατευθύνσεις

Λ. Δημοκρατίας & Γρ. Λαμπράκη (Κερατσίνι): όλες οι κατευθύνσεις

Λ. Δημοκρατίας & Τριπόλεως (Πέραμα): προς Κερατσίνι Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής

Λ. ΝΑΤΟ & Λ. Μεγαρίδος (Ασπρόπυργος): και στα 2 ρεύματα

Λ. ΝΑΤΟ & Γκορυτσάς (Ασπρόπυργος): και στα 2 ρεύματα

Λ. ΝΑΤΟ &Τραπεζούντος (Ασπρόπυργος): και στα 2 ρεύματα

ΠΕΟ Αθηνών–Κορίνθου & Μίνωα/Πάχης (Μέγαρα): και στα 2 ρεύματα

Ποιες παραβάσεις ελέγχουν οι κάμερες

Οι σταθερές και έξυπνες κάμερες λειτουργούν όλο το 24ωρο, καταγράφοντας αυτόματα:

Υπερβολική ταχύτητα Παραβίαση κόκκινου φωτεινού σηματοδότη Μη χρήση ζώνης ή κράνους Χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση

Κάμερες στους δρόμους: Πώς έρχεται η κλήση

Το καταγεγραμμένο υλικό αποστέλλεται στο Κέντρο Διαχείρισης Παραβάσεων.

Δημιουργείται ηλεκτρονικός φάκελος και η παράβαση βεβαιώνεται.

Το πρόστιμο αποστέλλεται ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά μέσω gov.gr.

Ο οδηγός μπορεί να το δει και να το πληρώσει μέσω taxisnet.

Ο πολίτης στον οποίο θα του βεβαιωθεί παράβαση μπορεί να κάνει ένσταση ηλεκτρονικά μέσω myAADE, τηρώντας τις προθεσμίες που αναγράφονται.

Αν το όχημα οδηγούσε άλλος, ο ιδιοκτήτης πρέπει να δηλώσει τον πραγματικό οδηγό.

Τι δεδομένα συλλέγονται από τις έξυπνες κάμερες

Οι κάμερες καταγράφουν:

Φωτογραφίες/βίντεο του οχήματος και της πινακίδας (όχι προσώπων)

Ημερομηνία, ώρα και τοποθεσία

Είδος παράβασης

Πρόσβαση στα δεδομένα έχουν μόνο οι αρμόδιες αρχές (ΕΛ.ΑΣ., Περιφέρεια, ΑΑΔΕ) για διαχείριση και βεβαίωση προστίμων.

Με τις κάμερες πλέον να λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο, οι οδηγοί καλούνται να είναι προσεκτικοί και να τηρούν τον ΚΟΚ.