Τροχαία: Σε 100 σημεία θα τοποθετηθούν 388 «έξυπνες» κάμερες

Η Αττική ετοιμάζεται να γεμίσει με «έξυπνες» κάμερες, οι οποίες θα βεβαιώνουν πρόστιμα στους οδηγούς που παραβιάζουν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Σύμφωνα με τον Αλέξανδρο Γύγο, οι νέες κάμερες θα τοποθετηθούν σε 100 κρίσιμα σημεία σε όλη την Αττική, με στόχο τον περιορισμό των τροχαίων ατυχημάτων και των παραβάσεων των οδηγών.

Οι κάμερες θα επιτηρούν κόκκινα φανάρια, επικίνδυνη οδήγηση, μη χρήση ζώνης ασφαλείας ή κράνους – παραβάσεις που αποτελούν τις πιο συχνές αιτίες ατυχημάτων στη χώρα μας. Στόχος είναι η 24ωρη επιτήρηση των επικίνδυνων σημείων, όπου η Τροχαία καταγράφει τα περισσότερα τροχαία, πολλά από τα οποία είναι θανατηφόρα.

Μεταξύ των δρόμων που έχουν επιλεγεί για τις «έξυπνες» κάμερες είναι η Κηφισίας, ο Κηφισός, η Βουλιαγμένης, η Αμαλίας, η Συγγρού, η Αθηνών και η Ποσειδώνος. Κάμερες θα εγκατασταθούν επίσης σε άλλα κρίσιμα σημεία, από τον Κηφισό μέχρι το λιμάνι του Πειραιά, το Χαϊδάρι, την Καλλιθέα και τον Άλιμο.

Η ειδοποίηση για την παράβαση θα αποστέλλεται άμεσα στον παραβάτη μέσω του gov στο κινητό του. Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, οι κάμερες καταγράφουν μόνο το πίσω μέρος του οχήματος, ώστε να μην διακρίνονται οι επιβαίνοντες. Επιπλέον, οι συσκευές έχουν τη δυνατότητα λήψης ακόμη και σε χαμηλό φωτισμό, διασφαλίζοντας ότι οι παραβάτες θα καταγράφονται και τη νύχτα.