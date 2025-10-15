Σμαράγδα Καρύδη: Η εμφάνιση στην πρεμιέρα του Θοδωρή Αθερίδη

Στο πλευρό του και η κόρη του, Φωτεινή Αθερίδου

Πηγή: Φωτογραφίες: NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Λαμπερή πρεμιέρα πραγματοποίησαν ο Θοδωρής Αθερίδης και η Πέγκυ Τρικαλιώτη για τη νέα τους θεατρική συνεργασία με την παράσταση «Σε βλέπω» το βράδυ της Τρίτης, στο θέατρο Μικρό Παλλάς.

Ανάμεσα στους πρώτους που έσπευσαν να τους στηρίξουν ήταν η κόρη του ηθοποιού, Φωτεινή Αθερίδη, καθώς και η σύντροφός του, Σμαράγδα Καρύδη, οι οποίες πόζαραν χαμογελαστές στο φωτογραφικό φακό και έδειχναν περήφανες για εκείνον.

Το θέατρο γέμισε με αγαπημένα πρόσωπα της ελληνικής showbiz, κάνοντας την πρεμιέρα μία πραγματική γιορτή του θεάτρου.

Με αφορμή τη θεατρική του σύμπραξη με την Πέγκυ Τρικαλιώτη, ο Θοδωρής Αθερίδης παραχώρησε δηλώσεις στους δημοσιογράφους και στα τηλεοπτικά συνεργεία που βρέθηκαν εκεί, αποκαλύπτοντας ένα προσωπικό του «μικρό θαύμα» μετά από 40 χρόνια δουλειάς.

«Στα 40 χρόνια που δουλεύω, φέτος είναι η πρώτη χρονιά που θα έχω ελεύθερο Σαββατοκύριακο. Θα ταξιδέψω, δεν υπάρχει περίπτωση! Αλλάζω και αμάξι τώρα για να κάνω αυτό ακριβώς το πράγμα», δήλωσε χαρακτηριστικά, φανερά ενθουσιασμένος.

Ο αγαπημένος δημιουργός αναφέρθηκε επίσης στην αγάπη του για τα ταξίδια και τις περιοδείες, τονίζοντας πως απολαμβάνει κάθε στιγμή στο δρόμο: «Σε αντίθεση με τη Σμαράγδα, εμένα μ’ αρέσουν πάρα πολύ οι περιοδείες. Στις περιοδείες μετακινούμαι οδηγώντας πάντα εγώ, μ’ αρέσει να οδηγώ, μ’ αρέσει να ταξιδεύω, μ’ αρέσει να αλλάζω μέρη».

Δείτε το φωτορεπορτάζ από την πρεμιέρα του Θοδωρή Αθερίδη και της Πέγκυς Τρικαλιώτη

Φωτεινή Αθερίδου-Σμαράγδα Καρύδη-Θοδωρής Αθερίδης-Βίκυ Βολιώτη-Πέγκυ Τρικαλιώτη

Φωτεινή Αθερίδου - Σμαράγδα Καρύδη - Θοδωρής Αθερίδης - Βίκυ Βολιώτη - Πέγκυ Τρικαλιώτη

Σμαράγδα Καρύδη-Θοδωρής Αθερίδης-Φωτεινή Αθερίδου

Σμαράγδα Καρύδη - Θοδωρής Αθερίδης - Φωτεινή Αθερίδου

Σμαράγδα Καρύδη-Θοδωρής Αθερίδης-Φωτεινή Αθερίδου

Σμαράγδα Καρύδη - Θοδωρής Αθερίδης - Φωτεινή Αθερίδου

Σμαράγδα Καρύδη - Βίκυ Βολιώτη - Ευδοκία Ρουμελιώτη - Πέγκυ Τρικαλιώτη - Ιωάννα Πηλιχού

Σμαράγδα Καρύδη - Βίκυ Βολιώτη - Ευδοκία Ρουμελιώτη - Πέγκυ Τρικαλιώτη - Ιωάννα Πηλιχού

Σμαράγδα Καρύδη

Σμαράγδα Καρύδη
