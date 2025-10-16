Βουλή: Λιποθύμησε βουλευτής της Ελληνικής Λύσης

Διακόπηκε η συνεδρίαση στην Ολομέλεια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.10.25 , 11:19 Ανατροπή στη Φοινικούντα: Όχι δύο, αλλά τέσσερα τα άτομα που εμπλέκονται
16.10.25 , 10:47 Continental: Οδική ασφάλεια με τον Παραολυμπιονίκη Στέλιο Μαλακόπουλο
16.10.25 , 10:44 Βουλή: Λιποθύμησε βουλευτής της Ελληνικής Λύσης
16.10.25 , 10:39 Μαίρη Χρονοπούλου: Η σκάλα του σπιτιού της - Εδώ είχε τη μοιραία πτώση
16.10.25 , 10:35 Φθινοπωρινά superfoods: Οι υπερτροφές που θωρακίζουν την υγεία σας
16.10.25 , 10:26 Τρεισήμισι ή τριάμιση; - Ο Μπαμπινιώτης εξηγεί ποιο είναι το σωστό
16.10.25 , 09:56 Πάνος Κατσαρίδης: «Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη είναι περσινά ξινά σταφύλια!»
16.10.25 , 09:51 Μαρία Φραγκάκη: «Αρχές του καλοκαιριού είχα πρόταση από τον Γιώργο Λιάγκα»
16.10.25 , 09:34 Μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ: «Σταδιακά, και όχι όλα μαζί, στα ράφια»
16.10.25 , 09:32 Ιωάννα Μαλέσκου για τις φήμες χωρισμού: «Επόμενη ερώτηση... »
16.10.25 , 09:05 BMW Group: Οι τελικές προβλέψεις για το 2025
16.10.25 , 09:03 Λυδία Κονιόρδου: Η ηλικία, ο γάμος και η θεραπεία «pranic-healing»
16.10.25 , 08:58 Νταϊάν Κίτον: Αυτή είναι η αιτία θανάτου της - Η ανακοίνωση της οικογένειας
16.10.25 , 08:57 Ισραήλ: Απειλεί να ξαναμπεί στη Γάζα αν δεν πάρει τις σορούς των ομήρων
16.10.25 , 08:44 5+1 κορυφαίοι προορισμοί για την 28η Οκτωβρίου
Ανατροπή στη Φοινικούντα: Όχι δύο, αλλά τέσσερα τα άτομα που εμπλέκονται
Νταϊάν Κίτον: Αυτή είναι η αιτία θανάτου της - Η ανακοίνωση της οικογένειας
Κωνσταντίνος Αργυρός: Πώς γνώρισε την Αλεξάνδρα Νίκα και… καψουρεύτηκε!
Τούνη: Μεταμορφώνεται σε… Ελένη Βλαχάκη στο Λας Βέγκας και γίνεται viral
Ιωάννα Μαλέσκου για τις φήμες χωρισμού: «Επόμενη ερώτηση... »
Βουλή: Λιποθύμησε βουλευτής της Ελληνικής Λύσης
Μ. Γαρυφαλλίδου: Οι 600.000 followers, τα κεριά & το ταξίδι με την Τούνη
10 πράγματα που μπορείς να κάνεις για να γίνεις πιο ευτυχισμένος σήμερα
Τρεισήμισι ή τριάμιση; - Ο Μπαμπινιώτης εξηγεί ποιο είναι το σωστό
Φθινοπωρινά superfoods: Οι υπερτροφές που θωρακίζουν την υγεία σας
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αναστάτωση επικράτησε χθες στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης στην Ολομέλεια για το εργασιακό νομοσχέδιο, όταν λιποθύμησε η εισηγήτρια της Ελληνικής Λύσης, Μαρία Αθανασίου. 

Στο βήμα εκείνη την ώρα βρισκόταν ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς Δημήτρης Τζανακόπουλος, ο οποίος διέκοψε την ομιλία του κι έτρεξε προς τα έδρανα για να βοηθήσει. 

H βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Μαρία Αθανασίου - Eurokinissi

H βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Μαρία Αθανασίου - Eurokinissi

Η Μαρία Αθανασίου βρισκόταν πριν από αυτόν στο βήμα και φάνηκε πως δεν αισθανόταν καλά. Ακολούθησε το λιποθυμικό επεισόδιο, κλήθηκε γιατρός και όπως έγινε γνωστό η βουλευτής της Ελληνικής Λύσης συνήλθε και τώρα είναι καλά.

Η συνεδρίαση διακόπηκε και θα συνεχιστεί σήμερα, ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ
 |
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
 |
ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 |
ΛΙΠΟΘΥΜΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top