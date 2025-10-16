Βουλή: Λιποθύμησε βουλευτής της Ελληνικής Λύσης

Αναστάτωση επικράτησε χθες στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης στην Ολομέλεια για το εργασιακό νομοσχέδιο, όταν λιποθύμησε η εισηγήτρια της Ελληνικής Λύσης, Μαρία Αθανασίου.
Στο βήμα εκείνη την ώρα βρισκόταν ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς Δημήτρης Τζανακόπουλος, ο οποίος διέκοψε την ομιλία του κι έτρεξε προς τα έδρανα για να βοηθήσει.
H βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Μαρία Αθανασίου - Eurokinissi
Η Μαρία Αθανασίου βρισκόταν πριν από αυτόν στο βήμα και φάνηκε πως δεν αισθανόταν καλά. Ακολούθησε το λιποθυμικό επεισόδιο, κλήθηκε γιατρός και όπως έγινε γνωστό η βουλευτής της Ελληνικής Λύσης συνήλθε και τώρα είναι καλά.
Η συνεδρίαση διακόπηκε και θα συνεχιστεί σήμερα, ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου.