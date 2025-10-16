Continental: Οδική ασφάλεια με τον Παραολυμπιονίκη Στέλιο Μαλακόπουλο

Στόχος η μείωση των οδικών ατυχημάτων

Continental: Οδική ασφάλεια με τον Παραολυμπιονίκη Στέλιο Μαλακόπουλο
Η EMA AE – Continental ελαστικά, πιστή στη δέσμευσή της για οδική ασφάλεια και μείωση των οδικών ατυχημάτων, παρουσιάζει τη 2η ταινία κοινωνικής ευθύνης, με πρωταγωνιστή τον Παραολυμπιονίκη, Στέλιο Μαλακόπουλο, με τίτλο “Safety in Your Hands” που προβλήθηκε το καλοκαίρι, και εστιάζει, στην ευθύνη που έχει κάθε οδηγός απέναντι στον εαυτό του, στους συνεπιβάτες του και στην κοινωνία.

Η 1η ταινία “Push Your Limits” συγκέντρωσε πάνω από 1,4 εκατομμύρια προβολές στο YouTube και πάνω από 850.000 προβολές στη Meta, ενώ προβλήθηκε το καλοκαίρι σε πολλούς κινηματογράφους πανελλαδικά, ως μέσο ευαισθητοποίησης του κοινού. 

Continental: Οδική ασφάλεια με τον Παραολυμπιονίκη Στέλιο ΜαλακόπουλοΣτη νέα ταινία, “Safety in Your Hands”, το κεντρικό μήνυμα είναι σαφές: η ασφάλεια ξεκινά από τις σωστές επιλογές και τη συνειδητή συμπεριφορά στο τιμόνι, αλλά και από την επιλογή και τη συντήρηση των ελαστικών. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Ε.Ε., τα οδικά ατυχήματα στην Ελλάδα αποτελούν μάστιγα, με τους ετήσιους θανάτους να πλησιάζουν τους 670 και με έναν αντίστοιχο αριθμό βαριά τραυματιών.

Σε επίπεδο μηνυμάτων, το “Safety in Your Hands”, μέσα από ρεαλιστικές σκηνές καθημερινών κινδύνων, όπως απόσπαση προσοχής, χρήση κινητού, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, χρήση φθαρμένων ή κατεστραμμένων ελαστικών, λάθος πίεση σε αυτά, βιασύνη ή επικίνδυνοι ελιγμοί, ο Στέλιος Μαλακόπουλος θυμίζει ότι «μια λάθος στιγμή μπορεί να αλλάξει τα πάντα». Παράλληλα, δείχνει έμπρακτα τη σημασία της πρόληψης: προσεκτική και υπεύθυνη οδήγηση, έλεγχος πίεσης των ελαστικών και φθοράς του πέλματος, σωστή επιλογή τύπου ελαστικών. Στο κλείσιμο, ο ίδιος υπογραμμίζει: «Ο δρόμος είναι για όλους. Ας τον κρατήσουμε ως ένα πραγματικά ασφαλές περιβάλλον.»

Continental: Οδική ασφάλεια με τον Παραολυμπιονίκη Στέλιο Μαλακόπουλο

Ο Στέλιος Μαλακόπουλος, Παγκόσμιος Πρωταθλητής και κάτοχος ρεκόρ σε άλμα εις μήκος και 100μ. T62, αλλά και πρόσφατα με σημαντικές συμμετοχές στο Παγκόσμιο Κύπελλο και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παρατριάθλου, έχασε και τα δύο πόδια του σε οδικό ατύχημα το 2015. Από τότε, μέσα από τον αθλητισμό και την κοινωνική του δράση, μιλά με αυθεντικότητα για την υπέρβαση των προσωπικών όριων, την υπευθυνότητα και την αξία της ασφάλειας στη ζωή και στους δρόμους. Ο ίδιος δήλωσε σχετικά: «Η ασφάλεια είναι στα χέρια μας. Ξεκινά από τη δική μας προσοχή και τις δικές μας επιλογές, είτε στον πρωταθλητισμό είτε στον δρόμο.»

«Με το “Safety in Your Hands” συνεχίζουμε να επενδύουμε σε δράσεις που μιλούν για την οδική ασφάλεια με τρόπο ανθρώπινο και ουσιαστικό. Ο Στέλιος είναι ο ιδανικός πρεσβευτής για να μεταφέρει αυτό το μήνυμα, γιατί το έχει ζήσει και το εκφράζει με δύναμη και αλήθεια», δήλωσε ο κ. Γιώργος Κουταλιέρης, Διευθυντής Marketing της EMA A.E.

Η καμπάνια της Continental θα συνεχιστεί και το 2026 με 2 νέες ταινίες του Στέλιου Μαλακόπουλου, καθώς και με τον online διαγωνισμό «Προπονήσου με τον Στέλιο & κέρδισε 4 ελαστικά Continental».
 

