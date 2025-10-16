Ιωάννα Μαλέσκου για τις φήμες χωρισμού: «Επόμενη ερώτηση... »

Η ψύχραιμη απάντηση για τον γάμο της

Το όνομά της έχει βρεθεί ξανά στο προσκήνιο, αυτή τη φορά όχι για επαγγελματικούς λόγους, αλλά εξαιτίας έντονων φημών που αφορούν στην προσωπική της ζωή.

Η Ιωάννα Μαλέσκου βλέπει το τελευταίο διάστημα να κυκλοφορούν συνεχώς δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για κρίση στον γάμο της με τον Κωνσταντίνο Δανιά, χωρίς, ωστόσο, να έχει υπάρξει κάποια επίσημη επιβεβαίωση ή διάψευση από τους ίδιους.

Κωνσταντάρας - Μαλέσκου: Η εξομολόγηση που έφερε δάκρυα στα μάτια

Παρά τα όσα γράφονται, η γνωστή παρουσιάστρια επιλέγει να μην τροφοδοτεί τα μέσα με περαιτέρω σχόλια, διατηρώντας μια σταθερή στάση αποστασιοποίησης. 

Η Ιωάννα Μαλέσκου για την κρίση στον γάμο της

Η Ιωάννα Μαλέσκου για την κρίση στον γάμο της

Πρόσφατα, μάλιστα, πραγματοποίησε δημόσια εμφάνιση, όπου όπως ήταν αναμενόμενο δέχθηκε ερωτήσεις από δημοσιογράφους σχετικά με τις φήμες και τα σενάρια που τη θέλουν να αντιμετωπίζει προβλήματα στην προσωπική της ζωή. 

«Πώς σχολιάζεις τα δημοσιεύματα για την προσωπική σου ζωή και για φερόμενη κρίση στον γάμο σου; Σε ενοχλούν όλα αυτά;», τη ρώτησε ο δημοσιογράφος και η παρουσιάστρια απάντησε κοφτά και ξεκάθαρα: «Δεν έχω να απαντήσω κάτι. Επόμενη ερώτηση.»

Ιωάννα Μαλέσκου και Κωνσταντίνος Δανιάς με την κόρη τους

Ιωάννα Μαλέσκου και Κωνσταντίνος Δανιάς με την κόρη τους

Παρά την αρχική της άρνηση να δώσει απαντήσεις, οι ερωτήσεις δε σταμάτησαν. Ένας δημοσιογράφος τη ρώτησε αστειευόμενος: «Αν κάθε φορά που σε ρωτάγαμε για την κρίση στον γάμο σου κέρδιζες ένα ευρώ, πόσα θα είχες τώρα;» με την Ιωάννα να απαντά με αφοπλιστικό χιούμορ: «Θα ήμουν δισεκατομμυριούχος!»

Στη συνέχεια, θέλοντας να βάλει ένα τέλος στη φημολογία και να στείλει ένα σαφές μήνυμα, τόνισε: «Δεν έχω χωρίσει, ρε παιδιά. Το τι κάνω στο σπίτι μου αφορά εμένα και την οικογένειά μου.»

Ιωάννα Μαλέσκου: Η απάντηση για τις φήμες χωρισμού με τον σύζυγό της

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ioanna Maleskou (@imaleskou)


Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star
 

