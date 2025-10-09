Κωνσταντάρας - Μαλέσκου: Η εξομολόγηση που έφερε δάκρυα στα μάτια

Τι είπαν για τον ανταγωνισμό και την Ελένη Τσολάκη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.10.25 , 15:54 Τζορτζ Μπάλντοκ: Ένας Χρόνος Από Τον Θάνατό Του
09.10.25 , 15:47 Νικήτας Τσακίρογλου: «Tώρα λέω πολύ περισσότερο το "σ'αγαπώ” στη Χρυσούλα»
09.10.25 , 15:40 Jennifer Aniston: Πρώτη φορά μίλησε για την προσπάθειά της να γίνει μαμά
09.10.25 , 15:40 Αττικόν: Πάνω από 100 τραύματα από πιρούνι έχει η έγκυος σε σώμα & πρόσωπο
09.10.25 , 15:09 Μεσσηνία: Το οικονομικό κι ερωτικό τρίγωνο πίσω από το φονικό
09.10.25 , 15:02 Πέτρος Κωστόπουλος: Στο Τέξας στο πλευρό της κόρης του, Αμαλίας
09.10.25 , 14:53 Αννα Φόνσου: Οι έρωτες, οι γάμοι, η φτώχεια και τα Dior της Γαληνέα
09.10.25 , 14:40 Λάλος - Λαμπροπούλου: Backstage φωτογραφίες από τη νέα τους σειρά
09.10.25 , 14:11 Θέλεις να περπατάς περισσότερο χωρίς να ζορίζεσαι; Κάνε αυτά τα κόλπα
09.10.25 , 14:09 Ερμής στον Σκορπιό: Μυστικά, αποκαλύψεις και οικονομικές ανατροπές
09.10.25 , 14:07 Γάζα: Από ώρα σε ώρα η υπογραφή της συμφωνίας - Ποιοι είναι οι 20 όμηροι
09.10.25 , 13:55 Μαντλίν ΜακΚαν: Η κατάθεση της μικρότερης αδελφής της για τη «fake Maddie»
09.10.25 , 13:49 Ενοχλημένος ο Αλεξάνδρου με την εμφάνιση της Τούνη με τον νέο της σύντροφο
09.10.25 , 13:43 Συνελήφθη τραγουδίστρια για ναρκωτικά - Είχε συμμετέχει στη Eurovision 2009
09.10.25 , 13:42 Μπέττυ Μαγγίρα για τον ΑΝΤ1: «Αν είχα πικρία, δε θα επέστρεφα»
Αττικόν: Πάνω από 100 τραύματα από πιρούνι έχει η έγκυος σε σώμα & πρόσωπο
Δανάη Παππά: Απαντά πρώτη φορά για το περιστατικό με τον Βασίλη Μπισμπίκη
Ενοχλημένος ο Αλεξάνδρου με την εμφάνιση της Τούνη με τον νέο της σύντροφο
Μεσσηνία: Το οικονομικό κι ερωτικό τρίγωνο πίσω από το φονικό
Συνελήφθη τραγουδίστρια για ναρκωτικά - Είχε συμμετέχει στη Eurovision 2009
Νικήτας Τσακίρογλου: «Tώρα λέω πολύ περισσότερο το "σ'αγαπώ” στη Χρυσούλα»
«Άρχοντά μου»: Το γλέντι της Μουρτζούκου στη φυλακή με τον Θέμη Αδαμαντίδη
Λονδίνο: Η άγρια δολοφονία του 26χρονου Αντώνη Αντωνιάδη για ένα ρολόι
Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό στη μπανιέρα μετά τα γενέθλια της 4χρονης κόρης τους
Μαρία Κίτσου: Η ηλικία, η καταγωγή και το πρόβλημα υγείας
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και η Ιωάννα Μαλέσκου στο Breakfast@star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ειλικρινείς και με διάθεση για προσωπικές αποκαλύψεις ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και η Ιωάννα Μαλέσκου κάθισαν στον καναπέ του Breakfast@star.

Μεταξύ χιούμορ και συγκίνησης, οι δύο παρουσιαστές μίλησαν ανοιχτά για τη συνεργασία τους, τον ανταγωνισμό στην τηλεόραση, την απώλεια και την αλληλοστήριξη.

Μια συνεργασία που με το πέρασμα του καιρού ωριμάζει

Η Ιωάννα Μαλέσκου και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας συστήθηκαν ως τηλεοπτικό δίδυμο το καλοκαίρι στο «Καλοκαιρινό Ραντεβού» και λίγες εβδομάδες αργότερα επέστρεψαν μέσα από τη συχνότητα του OPEN, με το «Ραντεβού το ΣΚ». 

Η χημεία τους, όπως παραδέχονται και οι ίδιοι, δεν είναι προϊόν στρατηγικής. Είναι αποτέλεσμα σεβασμού και ειλικρινούς σχέσης.

«Δε λέει τίποτα τυχαία. Ό,τι λέει, το εννοεί. Και αυτό για μένα είναι πολύτιμο», είπε η Μαλέσκου για τον συνεργάτη της.

Ο ανταγωνισμός και το τηλεφώνημα στην Ελένη Τσολάκη

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης και οι δυο όπως ήταν φυσικό αναφέρθηκαν στον ανταγωνισμό που υπάρχει στα «απέναντι κανάλια».
Ένα από αυτά τα προγράμματα είναι και η εκπομπή της Ελένης Τσολάκη στον ΑΝΤ1. Μάλιστα, Ελένη και Λάμπρος είχαν συνεργαστεί την περσυνή σεζόν. 

Στην ερώτηση της Ελένης Χατζίδου αν της τηλεφώνησε για να ευχηθεί καλή σεζόν απάντησε:  «To έκανα πριν, μια ημέρα πριν πήρα τηλέφωνο όλους τους απένατι που γνωρίζω, που έχω μια προσωπική επαφή, αλληλοευχηθήκαμε, γιατί θεώρησα ότι αυτό πρέπει να κάνω, τώρα δεν συμβαίνει. Εγώ δεν το έκανα καθόλου τυπικά, τις τρεις κυρίες που έχω επαφή τις πήρα γιατί ήθελα πραγματικά να πω καλή επιτυχία, ήταν μέσα από την καρδιά μου. Τώρα δεν υπάρχει επαφή, όχι ότι υπάρχει τσακωμός, δεν υπάρχει επαφή απλά. Μπορεί να υπάρξει ωστόσο. Αν είσαι καλά και αν διαφυλάττεις την θέση σου δεν με πειράζει. Εγώ είτε με την Σίσσυ, είτε με την Ελένη, είτε με την Κρονάκη που γνωριζόμαστε πιο πολλά χρόνια θα μπορούσα άνετα να πάω για ένα φαγητό, δεν χρειάζεται να μιλάμε για τις σκαλέτες μας».

 

Λίγα λεπτά αργότερα, η Ιωάννα Μαλέσκου πήρε τον λόγο και σχολίασε με χιούμορ:  «Δεν τον αφήνω να λέει μιλάει με την Ελένη Τσολάκη, του λέω “άκου να δεις, όλα και όλα”, σε παρακαλώ τώρα, να μην υπάρχει διαρροή πληροφοριών».


Λάμπρος Κωνσταντάρας: Η ιδιαίτερη μέρα και η on air συγκίνηση

Το πιο συγκινητικό σημείο της συνέντευξης ήρθε όταν η κουβέντα έφτασε στον πατέρα του Λάμπρου Κωνσταντάρα, Δημήτρη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Αύγουστο. Σαν σήμερα, ο εκλιπών θα είχε τα γενέθλιά του.

Λάμπρος Κωνσταντάρας: Η συγκίνησή του στον αέρα για τον πατέρα του

Με δάκρυα στα μάτια, ο Λάμπρος μίλησε για τη σχέση τους, το χιούμορ που κρατούσε ενωμένη την οικογένεια και την απουσία που τώρα βιώνουν: «Η δουλειά είναι ψυχοθεραπεία. Εμείς τα διακωμωδούμε όλα στην οικογένεια, διακωμωδούσαμε και τους θανάτους και είπαμε ότι θα διακωμωδήσουμε και τους δικούς μας. Αυτό που δεν μπορώ να διακωμοδήσω με τίποτα είναι ότι η μητέρα μου έμεινε μόνη της μετά από τόσα χρόνια. Σήμερα θα είχε γενέθλια, και είχαμε πει πέρυσι ότι φέτος θα βγάζαμε επαγγελματικές φωτογραφίες. Είμαι τυχερός γιατί άλλοι δεν έφτασαν εδώ. Έχω γεμάτο κινητό και γεμάτες αναμνήσεις. Είναι φυσική ροή των πραγμάτων».

Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Θα είναι πάντα το πιο δύσκολο καλοκαίρι για εμένα»

Εμφανώς συγκινημένη η Ιωάννα Μαλέσκου πρόσθεσε: «Πώς να μην συγκινηθώ… Θέλει δύναμη να σου συμβαίνει κάτι τόσο βαρύ και εσύ να λειτουργείς σαν να μη συμβαίνει τίποτα. Το αναγνωρίζω αυτό.»


Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
BREAKFAST@STAR
 |
ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΛΕΣΚΟΥ
 |
ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top