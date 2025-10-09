Κωνσταντάρας - Μαλέσκου: Η εξομολόγηση που έφερε δάκρυα στα μάτια

Ειλικρινείς και με διάθεση για προσωπικές αποκαλύψεις ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και η Ιωάννα Μαλέσκου κάθισαν στον καναπέ του Breakfast@star.

Μεταξύ χιούμορ και συγκίνησης, οι δύο παρουσιαστές μίλησαν ανοιχτά για τη συνεργασία τους, τον ανταγωνισμό στην τηλεόραση, την απώλεια και την αλληλοστήριξη.

Μια συνεργασία που με το πέρασμα του καιρού ωριμάζει

Η Ιωάννα Μαλέσκου και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας συστήθηκαν ως τηλεοπτικό δίδυμο το καλοκαίρι στο «Καλοκαιρινό Ραντεβού» και λίγες εβδομάδες αργότερα επέστρεψαν μέσα από τη συχνότητα του OPEN, με το «Ραντεβού το ΣΚ».

Η χημεία τους, όπως παραδέχονται και οι ίδιοι, δεν είναι προϊόν στρατηγικής. Είναι αποτέλεσμα σεβασμού και ειλικρινούς σχέσης.

«Δε λέει τίποτα τυχαία. Ό,τι λέει, το εννοεί. Και αυτό για μένα είναι πολύτιμο», είπε η Μαλέσκου για τον συνεργάτη της.

Ο ανταγωνισμός και το τηλεφώνημα στην Ελένη Τσολάκη

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης και οι δυο όπως ήταν φυσικό αναφέρθηκαν στον ανταγωνισμό που υπάρχει στα «απέναντι κανάλια».

Ένα από αυτά τα προγράμματα είναι και η εκπομπή της Ελένης Τσολάκη στον ΑΝΤ1. Μάλιστα, Ελένη και Λάμπρος είχαν συνεργαστεί την περσυνή σεζόν.

Στην ερώτηση της Ελένης Χατζίδου αν της τηλεφώνησε για να ευχηθεί καλή σεζόν απάντησε: «To έκανα πριν, μια ημέρα πριν πήρα τηλέφωνο όλους τους απένατι που γνωρίζω, που έχω μια προσωπική επαφή, αλληλοευχηθήκαμε, γιατί θεώρησα ότι αυτό πρέπει να κάνω, τώρα δεν συμβαίνει. Εγώ δεν το έκανα καθόλου τυπικά, τις τρεις κυρίες που έχω επαφή τις πήρα γιατί ήθελα πραγματικά να πω καλή επιτυχία, ήταν μέσα από την καρδιά μου. Τώρα δεν υπάρχει επαφή, όχι ότι υπάρχει τσακωμός, δεν υπάρχει επαφή απλά. Μπορεί να υπάρξει ωστόσο. Αν είσαι καλά και αν διαφυλάττεις την θέση σου δεν με πειράζει. Εγώ είτε με την Σίσσυ, είτε με την Ελένη, είτε με την Κρονάκη που γνωριζόμαστε πιο πολλά χρόνια θα μπορούσα άνετα να πάω για ένα φαγητό, δεν χρειάζεται να μιλάμε για τις σκαλέτες μας».

Λίγα λεπτά αργότερα, η Ιωάννα Μαλέσκου πήρε τον λόγο και σχολίασε με χιούμορ: «Δεν τον αφήνω να λέει μιλάει με την Ελένη Τσολάκη, του λέω “άκου να δεις, όλα και όλα”, σε παρακαλώ τώρα, να μην υπάρχει διαρροή πληροφοριών».



Λάμπρος Κωνσταντάρας: Η ιδιαίτερη μέρα και η on air συγκίνηση

Το πιο συγκινητικό σημείο της συνέντευξης ήρθε όταν η κουβέντα έφτασε στον πατέρα του Λάμπρου Κωνσταντάρα, Δημήτρη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Αύγουστο. Σαν σήμερα, ο εκλιπών θα είχε τα γενέθλιά του.

Με δάκρυα στα μάτια, ο Λάμπρος μίλησε για τη σχέση τους, το χιούμορ που κρατούσε ενωμένη την οικογένεια και την απουσία που τώρα βιώνουν: «Η δουλειά είναι ψυχοθεραπεία. Εμείς τα διακωμωδούμε όλα στην οικογένεια, διακωμωδούσαμε και τους θανάτους και είπαμε ότι θα διακωμωδήσουμε και τους δικούς μας. Αυτό που δεν μπορώ να διακωμοδήσω με τίποτα είναι ότι η μητέρα μου έμεινε μόνη της μετά από τόσα χρόνια. Σήμερα θα είχε γενέθλια, και είχαμε πει πέρυσι ότι φέτος θα βγάζαμε επαγγελματικές φωτογραφίες. Είμαι τυχερός γιατί άλλοι δεν έφτασαν εδώ. Έχω γεμάτο κινητό και γεμάτες αναμνήσεις. Είναι φυσική ροή των πραγμάτων».

Εμφανώς συγκινημένη η Ιωάννα Μαλέσκου πρόσθεσε: «Πώς να μην συγκινηθώ… Θέλει δύναμη να σου συμβαίνει κάτι τόσο βαρύ και εσύ να λειτουργείς σαν να μη συμβαίνει τίποτα. Το αναγνωρίζω αυτό.»



Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

