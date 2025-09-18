Λάμπρος Κωνσταντάρας: Η συγκίνησή του στον αέρα για τον πατέρα του

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας έδωσε την πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη μετά τον θάνατο του πατέρα του μέσα στον Αύγουστο.

Ο παρουσιαστής με αφορμή την πρεμιέρα του με την Ιωάννα Μαλέσκου το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου με το «Πρωινό ΣΚ», μίλησε για όλα στον Γιώργο Λιάγκα και το Πρωινό του ΑΝΤ1 ενώ δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή του για τον θάνατο του πατέρα του.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας αναφέρθηκε στο πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε ο Δημήτρης Κωνσταντάρας: «Δυσκολεύτηκε τα τελευταία χρόνια, πίστευε όμως ότι θα πάει καλύτερα και η αλήθεια είναι ότι τώρα δεν περιμέναμε να φύγει. Μπαινόβγαινε στο νοσοκομείο γιατί είχε έρθει ένας καινούριος καρκίνος και έκανε ακτίνες. Είχε καρκίνο στο νεφρό, το είχε αφαιρέσει πριν 10 χρόνια, ήταν τελείως καλά και πέρυσι τον Δεκαπενταύγουστο βρέθηκε ένας καρκίνος στον προστάτη από τις πρώτες μέρες.

Αντιμετωπίστηκε πολύ καλά. Επανήλθε και πήγαινε να κάνει κάποιες ακτίνες. Φαίνεται ότι οι ακτίνες τον κατέβαλαν και κόλλησε κάποιο μικρόβιο ενδονοσοκομειακό. Έπρεπε να μείνει 10 μέρες στο νοσοκομείο, όμως ήταν καλά. Δηλαδή ήθελε να βλέπει τον Ολυμπιακό, με ρώταγε τι έγινε, πήρατε κάποιον στην εκπομπή, τι θα γίνει, όλα καλά. Την τέταρτη μέρα έπαθε ανακοπή».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Η μητέρα μου με πήρε τηλέφωνο, ήμουν σπίτι. Αυτό έγινε 06:38 και με έπαιρνε τηλέφωνο, κοιμόμουν και ξύπνησα στις 09:00. Το προηγούμενο βράδυ είχαμε μιλήσει, ήταν καλά. Το ξαφνικό σε σοκάρει. Η αδελφή μου είχε πάει διακοπές με τον γιο της και γύρισαν άρον άρον. Πήγα στο νοσοκομείο με τη μητέρα μου και όταν αποφάσισα να το πω, έστειλα ένα μήνυμα σε δέκα δικούς μας για να μην το δουν στην τηλεόραση».

Λίγα λεπτά, εμφανώς συγκινημένος ανέφερε: «Λέμε να αγαπάμε τους δικούς μας και να πηγαίνουμε. Μην περιμένουμε να γίνουν φωτογραφία. Πρόλαβα να του πω ό,τι ήθελα, δεν είχα απωθημένο, οπότε είμαι πολύ ευχαριστημένος».

«Ναι, ήταν μεγάλος, αλλά για τον κάθε άνθρωπο, ο γονιός είναι ο γονιός... Και μου είπε η μητέρα μου ότι κάποια στιγμή του είπε «Ρε σύ, ο Λάμπρος μας αγαπάει πολύ», πρόσθεσε με δάκρυα στα μάτια.

Μαζί του συγκινήθηκε και ο Γιώργος Λιάγκας, ο οποίος ήταν πολύ στενά συνδεδεμένος με τον Δημήτρη Κωνσταντάρα, αφού υπήρξε ο μέντοράς του στο ξεκίνημα της καριέρας του.



