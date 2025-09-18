Λάμπρος Κωνσταντάρας: Η συγκίνησή του στον αέρα για τον πατέρα του

Η συνέντευξη που έδωσε στον Γιώργο Λιάγκα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.09.25 , 17:33 Μετρό: Έκλεψαν το πορτοφόλι γιατρού και αναγκάστηκε να ζητιανέψει!
18.09.25 , 17:23 smart #5: Με πέντε αστέρια, την υψηλότερη βαθμολογία Euro NCAP
18.09.25 , 17:10 Αντώνης Σρόιτερ για τη σύζυγό του, Ιωάννα: «Με εκνευρίζουν πολλά πράγματα»
18.09.25 , 17:06 Παρουσιάστρια: «Οι γιατροί μου έδιναν 2% πιθανότητες να αποκτήσω παιδί»
18.09.25 , 16:46 Θεσσαλονίκη: Nεκρός 35χρονος σε εργατικό δυστύχημα
18.09.25 , 16:26 Αναστασία Γιάμαλη: Ο σύντροφος, η κοινή ιδεολογία και το πλύσιμο των πιάτων
18.09.25 , 15:57 Σοφία Ζαχαράκη: «Με τον σύντροφό μου μας ένωσε ο Παναθηναϊκός & το γήπεδο»
18.09.25 , 15:52 Μικρός Άγγελος: «Δε Χτύπησα Ποτέ Το Παιδί Και Τη Σύντροφό Μου»
18.09.25 , 15:42 «Ο γιος μας την περιμένει»: Θρήνος για τη Βίκυ που σκοτώθηκε σε τροχαίο
18.09.25 , 15:40 Φρουί Ζελέ ΓΙΩΤΗΣ! Και… η χαρά του καλοκαιριού δεν τελειώνει ποτέ!
18.09.25 , 15:24 Λάμπρος Κωνσταντάρας: Η συγκίνησή του στον αέρα για τον πατέρα του
18.09.25 , 15:06 Η Δανάη Παππά αποκαλύπτει: «Ο Άγιος Έρωτας θα μετατραπεί σε μίσος»
18.09.25 , 14:43 Εμπρησμοί Υμηττός: Προσωρινά κρατούμενος ο 32χρονος
18.09.25 , 14:23 Κουσκουρή: «Η Ειρήνη θα κάνει αποκαλύψεις όταν μιλήσει για τον Παναγιώτη»
18.09.25 , 14:21 «Φόνισσα»: Σε Α' τηλεοπτική προβολή απόψε στο Star!
Σοφία Ζαχαράκη: «Με τον σύντροφό μου μας ένωσε ο Παναθηναϊκός & το γήπεδο»
«Ο γιος μας την περιμένει»: Θρήνος για τη Βίκυ που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Βασίλης Καλογήρου: «Τον σκότωσαν σε ποιμνιοστάσιο και τον μετέφεραν»
Έλενα Τσαγκρινού: «To μωρό έπεσε από το καρεκλάκι και νοσηλεύτηκε»
«Είναι φρικτό!»: Χαμός στα social για το κίτρινο φόρεμα της Μελάνιας Τραμπ
Άση Μπήλιου: Αφροδίτη στην Παρθένο - Πώς θα επηρεάσει τον έρωτα;
Γιολάντα Καλογεροπούλου: Ο χωρισμός, η κόρη της & η σχέση με γνωστό ηθοποιό
Στον νευροχειρουργό η Ελένη Χατζίδου: «Μήπως βγάλουμε άκρη…»
Παρουσιάστρια: «Οι γιατροί μου έδιναν 2% πιθανότητες να αποκτήσω παιδί»
Θεσσαλονίκη: Σοκαριστικό βίντεο από τη φονική σύγκρουση μηχανής με νταλίκα
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Πρώτη Δημοσίευση: 18.09.25, 15:24
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας έδωσε την πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη μετά τον θάνατο του πατέρα του μέσα στον Αύγουστο.

Ο παρουσιαστής με αφορμή την πρεμιέρα του με την Ιωάννα Μαλέσκου το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου με το «Πρωινό ΣΚ», μίλησε για όλα στον Γιώργο Λιάγκα και το Πρωινό του ΑΝΤ1 ενώ δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή του για τον θάνατο του πατέρα του.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας αναφέρθηκε στο πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε ο Δημήτρης Κωνσταντάρας: «Δυσκολεύτηκε τα τελευταία χρόνια, πίστευε όμως ότι θα πάει καλύτερα και η αλήθεια είναι ότι τώρα δεν περιμέναμε να φύγει. Μπαινόβγαινε στο νοσοκομείο γιατί είχε έρθει ένας καινούριος καρκίνος και έκανε ακτίνες. Είχε καρκίνο στο νεφρό, το είχε αφαιρέσει πριν 10 χρόνια, ήταν τελείως καλά και πέρυσι τον Δεκαπενταύγουστο βρέθηκε ένας καρκίνος στον προστάτη από τις πρώτες μέρες.

Αντιμετωπίστηκε πολύ καλά. Επανήλθε και πήγαινε να κάνει κάποιες ακτίνες. Φαίνεται ότι οι ακτίνες τον κατέβαλαν και κόλλησε κάποιο μικρόβιο ενδονοσοκομειακό. Έπρεπε να μείνει 10 μέρες στο νοσοκομείο, όμως ήταν καλά. Δηλαδή ήθελε να βλέπει τον Ολυμπιακό, με ρώταγε τι έγινε, πήρατε κάποιον στην εκπομπή, τι θα γίνει, όλα καλά. Την τέταρτη μέρα έπαθε ανακοπή».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Η μητέρα μου με πήρε τηλέφωνο, ήμουν σπίτι. Αυτό έγινε 06:38 και με έπαιρνε τηλέφωνο, κοιμόμουν και ξύπνησα στις 09:00. Το προηγούμενο βράδυ είχαμε μιλήσει, ήταν καλά. Το ξαφνικό σε σοκάρει. Η αδελφή μου είχε πάει διακοπές με τον γιο της και γύρισαν άρον άρον. Πήγα στο νοσοκομείο με τη μητέρα μου και όταν αποφάσισα να το πω, έστειλα ένα μήνυμα σε δέκα δικούς μας για να μην το δουν στην τηλεόραση».

Λίγα λεπτά, εμφανώς συγκινημένος ανέφερε: «Λέμε να αγαπάμε τους δικούς μας και να πηγαίνουμε. Μην περιμένουμε να γίνουν φωτογραφία. Πρόλαβα να του πω ό,τι ήθελα, δεν είχα απωθημένο, οπότε είμαι πολύ ευχαριστημένος».

Λάμπρος Κωνσταντάρας: Η συγκίνησή του στον αέρα για τον πατέρα του

«Ναι, ήταν μεγάλος, αλλά για τον κάθε άνθρωπο, ο γονιός είναι ο γονιός... Και μου είπε η μητέρα μου ότι κάποια στιγμή του είπε «Ρε σύ, ο Λάμπρος μας αγαπάει πολύ», πρόσθεσε με δάκρυα στα μάτια.

Μαζί του συγκινήθηκε και ο Γιώργος Λιάγκας, ο οποίος ήταν πολύ στενά συνδεδεμένος με τον Δημήτρη Κωνσταντάρα, αφού υπήρξε ο μέντοράς του στο ξεκίνημα της καριέρας του.


 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top