Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Θα είναι πάντα το πιο δύσκολο καλοκαίρι για εμένα»

Η δήλωση για τον θάνατο του πατέρα του, Δημήτρη Κωνσταντάρα

Ως το πιο δύσκολο καλοκαίρι της ζωής του χαρακτήρισε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας αυτό που πέρασε, καθώς στις 24 Αυγούστου έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του, Δημήτρης Κωνσταντάρας.

Ο δημοσιογράφος και γιος του μεγάλου ηθοποιού, Λάμπρου Κωνσταντάρα, πέθανε στα 79 του χρόνια, με τον γιο του να αναφέρει σε δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της εκπομπής Happy Day, οι οποίες προβλήθηκαν τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, πως η οικογένεια και η εργασία του, τον βοηθούν να ξεπεράσει την απώλειά του.

Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Θα είναι πάντα το πιο δύσκολο καλοκαίρι για εμένα»

Όπως είπε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Δε θέλω να σχολιάσω την απώλεια του πατέρα μου εδώ στο πόδι, αλλά θεωρώ ότι αυτό θα είναι για πάντα το πιο δύσκολο καλοκαίρι για εμένα. Έχω πέσει με τα μούτρα στα δουλειά, έχω και την οικογένεια κοντά και όλα πάνε καλά».

Λάμπρος Κωνσταντάρας: Η ανάρτηση για τον θάνατο του πατέρα του

Λίγες ημέρες μετά την κηδεία του Δημήτρη Κωνσταντάρα, ο γιος του έκανε μια ανάρτηση στα social media, αναφερόμενος στην ημέρα των γενεθλίων του. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας ανέβασε μια κοινή φωτογραφία με τον εκλιπόντα πατέρα του, από την ημέρα που ο πρώτος έκλεισε τα 46.

Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Θα είναι πάντα το πιο δύσκολο καλοκαίρι για εμένα»

Στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε: «9 μέρες και ακόμα σε περιμένουμε σπίτι, αν και ξέρω ότι δεν θα έρθεις. Αλλά εμείς σε περιμένουμε. Όπως κάνουν όλοι. Μου τραγούδησες για 46η και τελευταία φορά φέτος το happy birthday και το απόλαυσα, γιατί αναρωτιόμουν πόσες ακόμα τέτοιες στιγμές θα υπάρξουν. Και δεν θα υπάρξει άλλη φορά που ο μπαμπάς μου θα με πάρει 00:01 να μου πει "χρόνια πολλά". Ας είναι. Άλλοι δεν είχαν ούτε τις μισές. Χαίρομαι που τις κράτησα στη μνήμη μου, δευτερόλεπτο-δευτερόλεπτο. Μπαμπάς. Το έκανες με τον τρόπο σου».

