Κηδεία Δημήτρη Κωνσταντάρα: Συντετριμμένα τα παιδιά και η σύζυγός του

Σήμερα το τελευταίο «αντίο»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.08.25 , 11:42 Παιδική διατροφή: Βρώμη, μπανάνες, γιαούρτι - Πώς συνδέονται με τον διαβήτη
27.08.25 , 11:28 Κηδεία Δημήτρη Κωνσταντάρα: Συντετριμμένα τα παιδιά και η σύζυγός του
27.08.25 , 11:28 Γιορτή Αγίου Φανουρίου: Γιατί κάνουμε φανουρόπιτες
27.08.25 , 11:19 Ταμίλα Κουλίεβα: Σταφύλια, σύκα και υπέροχα λουλούδια μέσα στον κήπο της
27.08.25 , 11:17 Νεόδμητα ακίνητα: Στον «πάγο» ο ΦΠΑ 24% και το 2026
27.08.25 , 11:12 Γαρίδες σαγανάκι με φέτα: Η συνταγή του Αλέξανδρου από το MasterChef!
27.08.25 , 11:10 Αταίριαστοι: Γιατί απουσιάζει ο Χρήστος Κούτρας από την εκπομπή
27.08.25 , 10:47 Γαλλία: Τα πιθανά σενάρια, εάν «πέσει» ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού
27.08.25 , 10:37 Παραμένει η ένταση στη Μονή Σινά: Δε φεύγουν οι «πραξικοπηματίες» μοναχοί
27.08.25 , 10:36 Αλεξάνδρου: «Τα υπονοούμενα τα πιάνουν όλοι - Με τα αυτονόητα έχουμε θέμα»
27.08.25 , 09:58 Πανελλαδική Απεργία 28/8: Κανονικά όλες οι πτήσεις την Πέμπτη
27.08.25 , 09:50 Μαλέσκου: Το όνομα που θα δώσει στην κόρη της - Πότε θα γίνει η βάπτιση
27.08.25 , 09:25 Κόνι Μεταξά για Μάριο Καπότση: «Εγώ δεν ήθελα να κρατήσει αυτός ο γάμος»
27.08.25 , 09:23 Παλλήνη: Άφηνε παιδία ΑμεΑ σε δομές και μετά έβαζε φωτιές
27.08.25 , 09:23 Οι γονείς του 16χρονου Άνταμ μήνυσαν το ChatGPT για την αυτοκτονία του
Καρκίνος: Στο επίκεντρο η οικογένεια
Κόνι Μεταξά για Μάριο Καπότση: «Εγώ δεν ήθελα να κρατήσει αυτός ο γάμος»
Χρύσα Μιχαλοπούλου: Χορεύει μπροστά στην προτομή του Λεωνίδα Κουτσόπουλου
Κηδεία Αλεξάνδρας Νικολαΐδου: Οι φίλοι του Ντέμη στο πλευρό του
Κηδεία Αλεξάνδρας Νικολαΐδου: Συντετριμμένος ο Ντέμης Νικολαΐδης
O Ανδρέας Γεωργίου έγινε πατέρας - Γέννησε η Σιμώνη Χριστοδούλου
Γιορτή Αγίου Φανουρίου: Γιατί κάνουμε φανουρόπιτες
Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Το σπαρακτικό μήνυμα της κολλητής της
Τοξότης: Διαισθητικοί αλλά ευάλωτοι σε αντιπαραθέσεις
Κορμάρα στα 50 της η Αθηνά Μαξίμου! Οι ανέμελες πόζες με μαύρο μπικίνι
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Βίντεο Ερτ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το τελευταίο «αντίο» λένε σήμερα στον δημοσιογράφο και πολιτικό Δημήτρη Κωνσταντάρα, που «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών.

«Τώρα πάλι μαζί»: Συγκινεί ο Λάμπρος Κωνσταντάρας για πατέρα και παππού

Η κηδεία του τελείται στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α' Νεκροταφείου. Από νωρίς, έφτασαν τα παιδιά του Λάμπρος και Παυλίνα Κωνσταντάρα, μαζί με τη σύζυγό του Βίκυ, αλλά πολλοί συγγενείς και φίλοι που θέλησαν να τον αποχαιρετήσουν.

Κηδεία Δημήτρη Κωνσταντάρα

Λάμπρος Κωνσταντάρας στην κηδεία του πατέρα του

Ο γιος του, Λάμπρος Κωνσταντάρας / Φωτογραφία Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)

Κηδεία Δημήτρη Κωνσταντάρα

Η σύζυγος του Δημήτρη Κωνσταντάρα, Βίκυ και η κόρη του Παυλίνα / Φωτογραφία Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)

Κηδεία Δημήτρη Κωνσταντάρα - το φέρετρο

Φωτογραφίες Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)

Ιωάννα Μαλέσκου στην κηδεία του Δημήτρη Κωνσταντάρα

Σπύρος Μπιμπίλας στην κηδεία του Δημήτρη Κωνσταντάρα

Μπέσυ Αργυράκη στην κηδεία του Δημήτρη Κωνσταντάρα

Νικήτας Κακλαμάνης στην κηδεία Δημήτρη Κωνσταντάρα

Κώστας Πρέκας στην κηδεία του Δημήτρη Κωνσταντάρα

Στεφάνια στην κηδεία του Δ. Κωνσταντάρα

Στεφάνι - κηδεία Κωνσταντάρα

Στεφάνι Ελεονώρας Μελέτη στην κηδεία του Λάμπρου Κωνσταντάρα

 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ
 |
ΚΗΔΕΙΑ
 |
ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top