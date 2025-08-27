Κηδεία Δημήτρη Κωνσταντάρα: Συντετριμμένα τα παιδιά και η σύζυγός του

Το τελευταίο «αντίο» λένε σήμερα στον δημοσιογράφο και πολιτικό Δημήτρη Κωνσταντάρα, που «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών.
«Τώρα πάλι μαζί»: Συγκινεί ο Λάμπρος Κωνσταντάρας για πατέρα και παππού
Η κηδεία του τελείται στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α' Νεκροταφείου. Από νωρίς, έφτασαν τα παιδιά του Λάμπρος και Παυλίνα Κωνσταντάρα, μαζί με τη σύζυγό του Βίκυ, αλλά πολλοί συγγενείς και φίλοι που θέλησαν να τον αποχαιρετήσουν.
Ο γιος του, Λάμπρος Κωνσταντάρας / Φωτογραφία Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)
Η σύζυγος του Δημήτρη Κωνσταντάρα, Βίκυ και η κόρη του Παυλίνα / Φωτογραφία Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)
Φωτογραφίες Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)
