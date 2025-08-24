«Τώρα πάλι μαζί»: Συγκινεί ο Λάμπρος Κωνσταντάρας για πατέρα και παππού

H φωτογραφία που δημοσίευσε

Ελλαδα
Δ. Κωνσταντάρας: Με τον πατέρα μου μόνο στην ομάδα δεν τα βρίσκαμε / ΕΡΤ (αρχείου)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο δημοσιογράφος Δημήτρης Κωνσταντάρας γεμίζοντας θλίψη την οικογένεια, συγγενείς και φίλους.

Ο γιος του, Λάμπρος Κωνσταντάρας, σε νέα του ανάρτησή του, αναφέρθηκε στην απώλεια του πατέρα του, δημοσιεύοντας μια παλιά ασπρόμαυρη φωτογραφία στην οποία εικονίζεται ο πατέρας του μαζί με τον παππού του, Λάμπρο.

«Τώρα πάλι μαζί: 1913-1985, 1946-2025» έγραψε στη συγκινητική λεζάντα με τις ημερομηνίες της γέννησης και του θανάτου του παππού και του πατέρα του.

Πέθανε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Κωνσταντάρας σε ηλικία 79 ετών

Συλλυπητήρια της Νέας Δημοκρατίας για τον θάνατο του Δημήτρη Κωνσταντάρα

Τα συλλυπητήρια της στους οικείους του, εκφράζει με ανακοίνωσή της η ΝΔ για τον θάνατο του Δημήτρη Κωνσταντάρα.

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη τον πρώην βουλευτή Α' Αθηνών, Δημήτρη Κωνσταντάρα» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο Τύπου της ΝΔ.

Επισημαίνει ότι ο Δημήτρης Κωνσταντάρας διακρίθηκε για τη μαχητικότητά του και αγαπήθηκε από τους συμπολίτες του και εκφράζει στους οικείους του τα ειλικρινή συλλυπητήρια της ΝΔ.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της ΝΔ:

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη τον πρώην βουλευτή Α' Αθηνών, Δημήτρη Κωνσταντάρα.

Γεννήθηκε το 1946 στην Αθήνα και ήταν γιος των ηθοποιών Λάμπρου Κωνσταντάρα και Ιουλίας Γεωργοπούλου.

Σπούδασε αγγλική και ελληνική φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ασχολήθηκε από νεαρή ηλικία με τη δημοσιογραφία, όπου έκανε μια σπουδαία καριέρα, ενώ ήταν και τηλεοπτικός και ραδιοφωνικός παραγωγός, συγγραφέας, σεναριογράφος και στιχουργός.

Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από το 2004 έως το 2007, ξεχώρισε για τη διαδρομή του και μέσα από τους δύο βαθμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τόσο ως νομαρχιακός σύμβουλος Αττικής όσο και ως δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας διακρίθηκε για τη μαχητικότητά του και αγαπήθηκε από τους συμπολίτες του.

Στους οικείους του εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας».

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ
 |
ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ
