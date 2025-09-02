Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Ραγίζει» καρδιές για τον θάνατο του πατέρα του

«Ακόμα σε περιμένουμε σπίτι», γράφει στο Instagram

Εννέα ημέρες πέρασαν από τον θάνατο του Δημήτρη Κωνσταντάρα και ο γιος του, Λάμπρος Κωνσταντάρας με αφορμή αυτό θέλησε να μοιραστεί στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα μήνυμα για τον πατέρα του που δεν είναι πια μαζί του.

Ο γνωστός δημοσιογράφος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών αφήνοντας πίσω τη σύζυγό του Βίκυ και τα δυο τους παιδιά, Παυλίνα και Λάμπρο. Η κηδεία του Δημήτρη Κωνσταντάρα έγινε στις 27 Αυγούστου στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

κηδεια

Κηδεία Δημήτρη Κωνσταντάρα: Συντετριμμένοι τα παιδιά και η σύζυγός του

Η ανάρτηση του Λάμπρου Κωνσταντάρα για τον πατέρα του, Δημήτρη Κωνσταντάρα:

«9 ημέρες και ακόμα σε περιμένουμε σπίτι, αν και ξέρω ότι δε θα έρθεις. Αλλά εμείς σε περιμένουμε. Όπως κάνουν όλοι. Μου τραγούδησες για 46η και τελευταία φορά φέτος το happy birthday και το απόλαυσα, γιατί αναρωτιόμουν πόσες ακόμα τέτοιες στιγμές θα υπάρξουν.

Και δεν θα υπάρξει άλλη φορά που ο μπαμπάς μου θα με πάρει 00:01 να μου πει Χρόνια πολλά. Ας είναι… άλλοι δεν είχαν ούτε τις μισές. Χαίρομαι για την κράτησα στη μνήμη μου, δευτερόλεπτο-δευτερόλεπτο. Μπαμπάς! U did it your way» γράφει ο Λάμπρος Κωνσταντάρας για τις εννέα μέρες από τον θάνατο του πατέρα του.

Διαβάστε περισσότερα:
ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ
