Ιωάννα Μαλέσκου: Η απάντηση για τις φήμες χωρισμού με τον σύζυγό της

Για πρώτη φορά απάντησε η Ιωάννα Μαλέσκου σχετικά με τις φήμες χωρισμού με τον σύζυγό της, Κωνσταντίνο Δανιά.

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε και στη βάπτιση της κόρης της, υποστηρίζοντας πως υπήρξαν άτομα που προσπάθησαν να επισκιάσουν το μυστήριο, προχωρώντας σε κακεντρεχή σχόλια για την προσωπική της ζωή.

«Ήταν η βάφτιση της κόρη μας και αναρωτήθηκα γιατί οι άνθρωποι προσπάθησαν να την επισκιάσουν, στεκόμενοι σε πράγματα που δεν αφορούν τον χαρακτήρα και το πιο σημαντικό σε πράγματα που δεν υπάρχουν. Ποιοι ήταν οι άνθρωποι αυτοί που δεν ήταν στην εκδήλωσή μας και έγραφαν κακεντρέχειες;», είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Breakfast@Star».

Η Ιωάννα Μαλέσκου τόνισε πως η βάφτιση του παιδιού της ήταν η ομορφότερη μέρα της ζωής της, ενώ ρωτήθηκε για το γεγονός ότι κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικό υλικό.

«Ήταν η ομορφότερη στιγμή της ζωής μας. Το περίμενα πάρα πολύ. Ήθελα να είναι σε ηλικία και φάση που να μπορεί να το αισθανθεί και ήταν το πάρτι της. Είχα ζητήσει από τους προσκεκλημένους να μην κυκλοφορήσουν φωτογραφίες και βίντεο από τη βάφτιση με ειδικό σημείωμα στα τραπέζια τους. Δε θέλω σε καμία περίπτωση να εκθέτω το παιδί μου στη δημοσιότητα. Δεν έγινε κακοπροαίρετα και τα βίντεο ήταν από την είσοδό μας. Μας έκανε να αισθανθούμε λίγο αμήχανα, αλλά όλα καλά», είπε χαρακτηριστικά.

Η Ιωάννα Μαλέσκου και ο σύζυγός της, Κωνσταντίνος Δανιάς, βάπτισαν την 2,5 ετών κόρη τους, το απόγευμα της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου.

Η νεοφώτιστη πήρε το όνομα Μαρίλια, ενώ μετά το μυστήριο, που έγινε σε στενό οικογενειακό κύκλο, πραγματοποιήθηκε δεξίωση για τους καλεσμένους σε κτήμα της Ανατολικής Αττικής.

Το τελευταίο διάστημα και πριν τη βάπτιση είχαν φουντώσει οι φήμες περί χωρισμού του ζευγαριού. Μάλιστα, πολλοί είχαν σχολιάσει ότι το ζευγάρι είχε φτάσει χωριστά στην εκκλησία. Ωστόσο, η παρουσιάστρια είχε αντιδράσει και με ένα story!