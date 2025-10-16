BMW Group: Οι τελικές προβλέψεις για το 2025

Ενώ η εταιρεία κατέγραψε αύξηση όγκου πωλήσεων από την αρχή του έτους έως τον Σεπτέμβριο στις περιοχές της Ευρώπης και της Αμερικής, η προβλεπόμενη αύξηση στην Κίνα ήταν κατώτερη των προσδοκιών. Με βάση αυτά τα δεδομένα, το BMW Group αποφάσισε να μειώσει τις προβλέψεις του όγκου πωλήσεων στην κινεζική αγορά για το τέταρτο τρίμηνο.

Επιπλέον, η σημαντική μείωση των προμηθειών από τις τοπικές κινεζικές τράπεζες για τα χρηματοδοτικά και ασφαλιστικά προγράμματα που προσφέρονται μέσω των συνεργαζόμενων εμπόρων προς τους τελικούς πελάτες, απαιτεί πρόσθετη χρηματοδοτική στήριξη ώστε να διατηρηθεί η κερδοφορία τους.

Παράλληλα, ορισμένες από τις εκτιμήσεις σχετικά με τις μειώσεις δασμών, που διατυπώθηκαν κατά την υποβολή της εξαμηνιαίας έκθεσης, δεν έχουν υλοποιηθεί πλήρως μέχρι σήμερα. Ωστόσο, το BMW Group εξακολουθεί να θεωρεί ότι η ΕΕ θα εφαρμόσει τη συμφωνία με τις ΗΠΑ για τη μείωση των δασμών από 10% έως 0% στις εισαγωγές οχημάτων και ανταλλακτικών στην ΕΕ, με ισχύ από την 1η Αυγούστου.