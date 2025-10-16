BMW Group: Οι τελικές προβλέψεις για το 2025

Που οδηγεί η ανάλυση των δεδομένων

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.10.25 , 10:47 Continental: Οδική ασφάλεια με τον Παραολυμπιονίκη Στέλιο Μαλακόπουλο
16.10.25 , 10:44 Βουλή: Λιποθύμησε βουλευτής της Ελληνικής Λύσης
16.10.25 , 10:39 Μαίρη Χρονοπούλου: Η σκάλα του σπιτιού της - Εδώ είχε τη μοιραία πτώση
16.10.25 , 10:35 Φθινοπωρινά superfoods: Οι υπερτροφές που θωρακίζουν την υγεία σας
16.10.25 , 10:26 Τρεισήμισι ή τριάμιση; - Ο Μπαμπινιώτης εξηγεί ποιο είναι το σωστό
16.10.25 , 09:56 Πάνος Κατσαρίδης: «Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη είναι περσινά ξινά σταφύλια!»
16.10.25 , 09:55 Ανατροπή στη Φοινικούντα: Όχι δύο, αλλά τέσσερα τα άτομα που εμπλέκονται
16.10.25 , 09:51 Μαρία Φραγκάκη: «Αρχές του καλοκαιριού είχα πρόταση από τον Γιώργο Λιάγκα»
16.10.25 , 09:34 Μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ: «Σταδιακά, και όχι όλα μαζί, στα ράφια»
16.10.25 , 09:32 Ιωάννα Μαλέσκου για τις φήμες χωρισμού: «Επόμενη ερώτηση... »
16.10.25 , 09:05 BMW Group: Οι τελικές προβλέψεις για το 2025
16.10.25 , 09:03 Λυδία Κονιόρδου: Η ηλικία, ο γάμος και η θεραπεία «pranic-healing»
16.10.25 , 08:58 Νταϊάν Κίτον: Αυτή είναι η αιτία θανάτου της - Η ανακοίνωση της οικογένειας
16.10.25 , 08:57 Ισραήλ: Απειλεί να ξαναμπεί στη Γάζα αν δεν πάρει τις σορούς των ομήρων
16.10.25 , 08:44 5+1 κορυφαίοι προορισμοί για την 28η Οκτωβρίου
Ανατροπή στη Φοινικούντα: Όχι δύο, αλλά τέσσερα τα άτομα που εμπλέκονται
Νταϊάν Κίτον: Αυτή είναι η αιτία θανάτου της - Η ανακοίνωση της οικογένειας
10 πράγματα που μπορείς να κάνεις για να γίνεις πιο ευτυχισμένος σήμερα
Τούνη: Μεταμορφώνεται σε… Ελένη Βλαχάκη στο Λας Βέγκας και γίνεται viral
Τρεισήμισι ή τριάμιση; - Ο Μπαμπινιώτης εξηγεί ποιο είναι το σωστό
Βουλή: Λιποθύμησε βουλευτής της Ελληνικής Λύσης
Κωνσταντίνος Αργυρός: Πώς γνώρισε την Αλεξάνδρα Νίκα και… καψουρεύτηκε!
Φθινοπωρινά superfoods: Οι υπερτροφές που θωρακίζουν την υγεία σας
Μ. Γαρυφαλλίδου: Οι 600.000 followers, τα κεριά & το ταξίδι με την Τούνη
Ιωάννα Μαλέσκου για τις φήμες χωρισμού: «Επόμενη ερώτηση... »
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
BMW Group: Οι τελικές προβλέψεις για το 2025
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ενώ η εταιρεία κατέγραψε αύξηση όγκου πωλήσεων από την αρχή του έτους έως τον Σεπτέμβριο στις περιοχές της Ευρώπης και της Αμερικής, η προβλεπόμενη αύξηση στην Κίνα ήταν κατώτερη των προσδοκιών. Με βάση αυτά τα δεδομένα, το BMW Group αποφάσισε να μειώσει τις προβλέψεις του όγκου πωλήσεων στην κινεζική αγορά για το τέταρτο τρίμηνο.

Επιπλέον, η σημαντική μείωση των προμηθειών από τις τοπικές κινεζικές τράπεζες για τα χρηματοδοτικά και ασφαλιστικά προγράμματα που προσφέρονται μέσω των συνεργαζόμενων εμπόρων προς τους τελικούς πελάτες, απαιτεί πρόσθετη χρηματοδοτική στήριξη ώστε να διατηρηθεί η κερδοφορία τους.

Παράλληλα, ορισμένες από τις εκτιμήσεις σχετικά με τις μειώσεις δασμών, που διατυπώθηκαν κατά την υποβολή της εξαμηνιαίας έκθεσης, δεν έχουν υλοποιηθεί πλήρως μέχρι σήμερα. Ωστόσο, το BMW Group εξακολουθεί να θεωρεί ότι η ΕΕ θα εφαρμόσει τη συμφωνία με τις ΗΠΑ για τη μείωση των δασμών από 10% έως 0% στις εισαγωγές οχημάτων και ανταλλακτικών στην ΕΕ, με ισχύ από την 1η Αυγούστου.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
BMW
 |
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2025
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top