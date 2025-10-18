Ζελένσκι: «Είμαι ρεαλιστής για τους πυραύλους Tomahawk»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι παραμένει «ρεαλιστής» σχετικά με το ενδεχόμενο παράδοσης αμερικανικών πυραύλων Tomahawk στη χώρα του, τονίζοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν επιθυμεί περαιτέρω «κλιμάκωση» με τη Ρωσία.

Η δήλωση αυτή ήρθε μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών στον Λευκό Οίκο, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον.

«Οι ΗΠΑ δεν θέλουν κλιμάκωση»

Η Ουκρανία ζητά εδώ και εβδομάδες την παράδοση των Tomahawk — πυραύλων μεγάλης εμβέλειας που θα μπορούσαν να πλήξουν στόχους βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος. Το Κίεβο είχε θέσει το ζήτημα αυτό ως προτεραιότητα της ατζέντας της επίσκεψης.

«Το συζητήσαμε, αλλά αποφασίσαμε να μη μιλήσουμε δημόσια για το θέμα, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν κλιμάκωση», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος σε συνέντευξη Τύπου, σημειώνοντας πως «η Ρωσία φοβάται πραγματικά τους Tomahawk, επειδή είναι ισχυρά όπλα».

Το μήνυμα Τραμπ

Την προηγούμενη ημέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, με τον οποίο συμφώνησαν να συναντηθούν σύντομα στη Βουδαπέστη.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ έγραψε:

«Η συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ήταν πολύ εγκάρδια, αλλά του είπα —όπως και στον Πούτιν— ότι ήρθε η ώρα να σταματήσουν οι σκοτωμοί και να βρεθεί μια συμφωνία. Οι αντιμαχόμενες πλευρές πρέπει να σταματήσουν εκεί που βρίσκονται».

Η πρόταση για τριμερή συνάντηση

Ο Ζελένσκι, ο οποίος χαρακτήρισε την επίσκεψή του «παραγωγική», είπε πως βασίζεται στον Τραμπ για να ασκήσει πίεση στον Ρώσο πρόεδρο, ενώ εμφανίστηκε «ανοικτός» στο ενδεχόμενο τριμερούς συνόδου κορυφής ΗΠΑ – Ρωσίας – Ουκρανίας για τον τερματισμό του πολέμου.

Οι «χάρτες» του Κιέβου

Σύμφωνα με πηγές της ουκρανικής αντιπροσωπείας, ο Ζελένσκι παρουσίασε στον Τραμπ χάρτες με πιθανούς στόχους εντός του ρωσικού εδάφους, επισημαίνοντας «σημεία πίεσης για τη ρωσική άμυνα και οικονομία» που θα μπορούσαν, όπως υποστήριξε, να αναγκάσουν τη Μόσχα να υποχωρήσει.

Ο Ουκρανός πρόεδρος επικοινώνησε, επίσης, με ευρωπαίους ηγέτες για να τους ενημερώσει σχετικά με το περιεχόμενο της συνάντησης στον Λευκό Οίκο.