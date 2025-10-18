Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αποχώρησε από τον ΣΚΑΪ μετά από 2 λεπτών συνέντευξη

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αποχώρησε από την ζωντανή εκπομπή της Φαίης Μαυραγάνη στον ΣΚΑΪ μετά από μόλις 2 λεπτών συνέντευξη!

Η επικεφαλής της «Πλεύσης Ελευθερίας» αποχώρησε αιφνιδίως από το στούντιο, διακόπτοντας τη συνέντευξη λίγα μόλις λεπτά μετά την έναρξή της, το πρωί του Σαββάτου.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η παρουσιάστρια, η συνέντευξη είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 8:00, ωστόσο η κ. Κωνσταντοπούλου προσήλθε περίπου στις 8:20. Παρ’ όλα αυτά, η συζήτηση ξεκίνησε κανονικά — μέχρι τη στιγμή που η ένταση κορυφώθηκε.

Αφορμή στάθηκε μια ερώτηση της δημοσιογράφου σχετικά με την επικείμενη κυκλοφορία του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ιθάκη».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αντέδρασε άμεσα και έντονα, λέγοντας:

«Αχ, μη μου ξεκινάτε έτσι. Δεν ήρθα γι’ αυτό. Φαίη μου γλυκιά δε θα κάνω αυτή τη κουβέντα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Δε θα έχετε σχόλιο από εμένα. Υπάρχουν πολλά θέματα στην επικαιρότητα και πάρα πολλά ζητήματα για τα οποία όσοι είμαστε πραγματικά ταγμένοι να υπηρετήσουμε την κοινωνία, δίνουμε την ψυχή μας. Πέρασε το εκτρωματικο νομοσχέδιο για το εργασιακό και δώσαμε μεγάλη μάχη για να το αντικρούσουμε. Αναφερθήκατε σε πολλά θέματα που καίνε τον κόσμο. Βλέπετε ότι οι δρόμοι είναι καρμανιόλες, βλέπετε ότι δεν υπάρχει προστασία την ίδια ώρα που η κυβέρνηση φέρνει μόνο πρόστιμα στον ΚΟΚ, δεν θα αποπροσανατολίζουμε τον κόσμο συστηματικά για να μιλάμε για ανύπαρκτα θέματα.» απάντησε αρχικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Όταν όμως η Φαίη Μαυραγάνη επέμεινε, η πολιτικός φανερά εκνευρισμένη είπε, «Αν συνεχίσετε να με ρωτάτε, θα φύγω... Εγώ θα φύγω κυρία Μαυραγάνη. Εντάξει. Όχι, όχι. Εσείς κάνετε μια διαφήμιση σε μια ανύπαρκτη συνθήκη και προάγεται αυτή τη στιγμή έναν πολιτικό ο οποίος είναι ανύπαρκτος και ανενεργός, και με φέρατε τώρα εμένα που δίνω μια μάχη 24 ώρες το 24ωρο στη Βουλή για να σας κάνω σχόλιο. Όχι. Δε πειράζει. Θα τον καλέσετε να σας τα πει κι εγώ θα φύγω. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει κυρία Μαυραγάνη. Δεν πειράζει. Λυπάμαι πάρα πολύ. Αν θέλετε να κάνετε διαφήμιση στον Τσίπρα… Όχι, λυπάμαι πάρα πολύ» και έβγαλε το μικρόφωνο αποχωρώντας από το πλατό παρά τις προσπάθειες της παρουσιάστριας να της αλλάξει γνώμη,

Λίγα λεπτά αργότερα, όταν τέθηκε και το όνομα του Πάνου Ρούτσι, η Ζωή Κωνσταντοπούλου αρνήθηκε εκ νέου να τοποθετηθεί, έβγαλε το μικρόφωνο της και αποχώρησε από το πλατό χωρίς να κάνει καμία επιπλέον δήλωση.

Η Φαίη Μαυραγάνη, εμφανώς αιφνιδιασμένη, ανέφερε στον αέρα ότι «λυπάται για την αποχώρηση» και εξήγησε στους τηλεθεατές πως προσπάθησε να πραγματοποιήσει μια πολιτική συζήτηση εφ’ όλης της ύλης, όπως είχε συμφωνηθεί εξ αρχής.

Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, η Φαίη Μαυραγάνη τοποθετήθηκε επί του περιστατικού, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της δημοσιογραφικής έρευνας και των ερωτήσεων στον δημόσιο διάλογο.

«Δεν είναι δουλειά των πολιτικών να μας υπαγορεύουν τις ερωτήσεις. Εμείς ρωτάμε ό,τι θεωρούμε δημοσιογραφικά σημαντικό, και ο καλεσμένος μπορεί να επιλέξει αν θα απαντήσει ή όχι. Η κυρία Κωνσταντοπούλου αποφάσισε να αποχωρήσει», ανέφερε.

Προσέθεσε δε, με χιουμοριστική διάθεση: «Ήταν η πιο σύντομη συνέντευξη της ζωής μου».

Το περιστατικό έληξε εκεί, χωρίς περαιτέρω ανταλλαγή δηλώσεων στον αέρα. Η εκπομπή συνέχισε το πρόγραμμά της, ενώ μέχρι το τέλος της μετάδοσης δεν υπήρξε νεότερη τοποθέτηση από την πλευρά της καλεσμένης.