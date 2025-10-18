Εξάρχεια: Εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο στη Χαριλάου Τρικούπη

Συναγερμός έχει σημάνει στα Εξάρχεια, αφού εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 66-68.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα σακίδιο που βρέθηκε στην περιοχή.
Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή και πραγματοποιεί εκτροπές της κυκλοφορίας, ενώ στο σημείο βρίσκονται πυροτεχνουργοί για έλεγχο του αντικειμένου.
Υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις:
- Χαριλάου Τρικούπη και Αραχώβης
- Σόλωνος και Χαριλάου Τρικούπη
- Ιπποκράτους και Αραχώβης
- Μαυρομιχάλη και Αραχώβης.
