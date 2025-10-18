Εξάρχεια: Εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο στη Χαριλάου Τρικούπη

Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή

Εξάρχεια: Εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο στη Χαριλάου Τρικούπη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συναγερμός έχει σημάνει στα Εξάρχεια, αφού εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 66-68.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα σακίδιο που βρέθηκε στην περιοχή.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή και πραγματοποιεί εκτροπές της κυκλοφορίας, ενώ στο σημείο βρίσκονται πυροτεχνουργοί για έλεγχο του αντικειμένου.

Υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις:

- Χαριλάου Τρικούπη και Αραχώβης

- Σόλωνος και Χαριλάου Τρικούπη

- Ιπποκράτους και Αραχώβης

- Μαυρομιχάλη και Αραχώβης.
 

 

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ
