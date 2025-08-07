Η Zeekr ξεκινά συνεργασία με την GEO Mobility Hellas   

Η παγκόσμια premium μάρκα ηλεκτρικής κινητικότητας Zeekr, φέρνει τα ηλεκτρικά μοντέλα της στην Ελλάδα. Το νέο, πλήρως ηλεκτρικό μεσαίο SUV Zeekr 7X, το shooting brake Zeekr 001 και το compact SUV Zeekr X θα είναι διαθέσιμα για παραγγελία από τον Σεπτέμβριο.



H Zeekr, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι πελάτες της θα λαμβάνουν τα υψηλότερα επίπεδα εξυπηρέτησης, θα συνεργαστεί με την GEO Mobility Hellas – έναν εισαγωγέα με αποδεδειγμένα επιτυχημένο ιστορικό στις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων σε διάφορες αγορές. Η συνεργασία θα αφορά την προσφορά όλης της γκάμας ηλεκτρικών μοντέλων της Zeekr στις εκθέσεις σε όλη τη χώρα, εξασφαλίζοντας μια απρόσκοπτη εμπειρία για τους πελάτες, από δοκιμαστικές διαδρομές και διαμορφώσεις έως την παραγγελία, την παράδοση και το service. To πρώτο experience store θα βρίσκεται στο Μαρούσι, στην Αθήνα.

Το λανσάρισμα στην Ελλάδα αποτελεί ένα κρίσιμο στρατηγικό ορόσημο στη στρατηγική της Zeekr για την Ευρώπη, μετά την επιτυχημένη εδραίωση της μάρκας στη Σουηδία, την Ολλανδία, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τη Δανία και το Βέλγιο. Η Ελλάδα θα αποτελέσει το ντεμπούτο της Zeekr στη νότια Ευρώπη και η άφιξη των ηλεκτρικών μοντέλων της μάρκας στη χώρα θα συμβάλει στην επιτάχυνση της μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση, σε μια αγορά όπου οι ταξινομήσεις ηλεκτρικών οχημάτων αυξήθηκαν κατά περισσότερο από το ένα τρίτο μέσα στο 2024.

Οι δημόσιες υποδομές φόρτισης συμβαδίζουν με αυτή την τάση, με την Ελλάδα να καταγράφει τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρώπη όσον αφορά τις εγκαταστάσεις σημείων φόρτισης, ενώ ταυτόχρονα κατατάσσεται στις 10 κορυφαίες χώρες της Ευρώπης για εγκατεστημένη ισχύ, μετρούμενη σε kW ανά EV - μια σημαντική μέτρηση για την αξιολόγηση της ταχύτητας και της διαθεσιμότητας φόρτισης.