Νέα ένταση στη Φάρμα: Ο Λευτέρης επιβάλλει κανόνες στην κουζίνα και διχάζει

Αρνητικό είναι το κλίμα στη Γαλάζια ομάδα με τον Λευτέρη να προκαλεί με τα λεγόμενά του, αφού μόνος του αποφασίζε μόνος του διατάζει!

Στο σπίτι φαίνεται πως η γαλάζια ομάδα έχει χωριστεί σε δύο στρατόπεδα. Όλοι αντιμετωπίζουν ζητήματα με τη στάση της Στέλλας Παλούκη και του Δημήτρη και απ’ ότι φαίνεται αυτά που τους χωρίζουν είναι περισσότερα από αυτά που τους ενώνουν.

Έτσι η νέα εβδομάδα στη «Φάρμα» ξεκίνησε με ανατροπές και… νέους κανόνες. Ο Λευτέρης αποφάσισε να αλλάξει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας της κουζίνας, δηλώνοντας πως από εδώ και πέρα «όποιος δουλεύει, τρώει».

Ο παίκτης, που έχει αναλάβει την ευθύνη για το φαγητό της ομάδας, εμφανίστηκε αποφασισμένος να επιβάλει πειθαρχία, τονίζοντας ότι οι μερίδες θα είναι ανάλογες με τη συνεισφορά του καθενός.

«Δεν θα φάμε όλοι το ίδιο όταν δεν δουλεύουμε το ίδιο», είπε χαρακτηριστικά, ξεκαθαρίζοντας πως η κουζίνα αποτελεί πλέον “δική του περιοχή” και κανείς δεν μπορεί να μπει χωρίς την άδειά του.

Η στάση του προκάλεσε αντιδράσεις μέσα στο σπίτι. Κάποιοι συμφώνησαν μαζί του, θεωρώντας πως είναι δίκαιο να επιβραβεύεται η προσπάθεια, ενώ άλλοι μίλησαν για «δικτατορία» και έλλειψη ομαδικού πνεύματος.

«Αυτό δεν είναι συνεργασία, είναι θα κάνετε ό,τι γουστάρω εγώ», ακούστηκε να λέει μία από τις παίκτριες, δηλώνοντας πως προτιμά να μείνει νηστική παρά να φάει από τα χέρια του.

Με τις εντάσεις να κορυφώνονται και τα στρατόπεδα να σχηματίζονται, όλα δείχνουν πως στη «Φάρμα» ξεκινά μια εβδομάδα γεμάτη αναταράξεις – με την κουζίνα να γίνεται το νέο πεδίο μάχης.