Mε αγωγή 600.000 ευρώ απάντησε η Σοφία Πολυζωγοπούλου στον Απόστολο Λύτρα

Ο ποινικολόγος είχε καταθέσει αγωγή 1.000.000 ευρώ κατά της πρώην συζύγου

20.10.25 , 20:22 Mε αγωγή 600.000 ευρώ απάντησε η Σοφία Πολυζωγοπούλου στον Απόστολο Λύτρα
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Τασούλας Παπανικολάου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

«Δύο ξένοι» φαίνεται πως παραμένουν ο Απόστολος Λύτρας και η πρώην σύζυγός του Σοφία Πολυζωγοπούλου, οι οποίοι σήμερα έδωσαν νέο ραντεβού στα δικαστήρια. Αυτή τη φορά για οικονομικές διαφορές, μιας και το διαζύγιό τους έχει εκδοθεί. Η Τασούλα Παπανικολάου έχει το ρεπορτάζ. 

Απόστολος Λύτρας: Παντρεύτηκε σε κτήμα στη Βάρη ο γνωστός ποινικολόγος

Όπως είπε η δικαστική συντάκτρια του Star στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα, Απόστολος Λύτρας και Σοφία Πολυζωγοπούλου καταθέτουν αγωγές ο ένας εναντίον του άλλου, ζητώντας εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

Mε αγωγή 600.000 ευρώ απάντησε η Σοφία Πολυζωγοπούλου στον Απόστολο Λύτρα

Ο Απόστολος Λύτρας ζητά 1.000.000 ευρώ από την Πολυζωγοπούλου

Την αρχή έκανε ο Απόστολος Λύτρας που είχε καταθέσει αγωγή ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ εναντίον της πρώην συζύγου του για τα αποκτήματα εντός του γάμου τους. Αυτή η αγωγή ήταν προγραμματισμένη να συζητηθεί σήμερα, πήρε όμως αναβολή για τις 8 Δεκεμβρίου καθώς αγωγή κατέθεσε και η Σοφία Πολυζωγοπούλου εναντίον του πρώην συζύγου της, ζητώντας 600.000 ευρώ.

Λύτρας - Πολυζωγοπούλου: Νέο ραντεβού στα δικαστήρια για τον ξυλοδαρμό της δικηγόρου

Λύτρας - Πολυζωγοπούλου

Το κλίμα μεταξύ τους είναι «πολεμικό» και εκτός από το μέτωπο των αγωγών έχουν ανοιχτό μέτωπο και στο ποινικό δικαστήριο για τον ξυλοδαρμό της κ. Πολυζωγοπούλου από τον γνωστό ποινικολόγο. Το δικαστήριο έχει προγραμματιστεί για τις 3 Νοεμβρίου με τον κ. Λύτρα να κατηγορείται για το αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

 

Δείτε ολόκληρο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΥΤΡΑΣ
 |
ΣΟΦΙΑ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ
